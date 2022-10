H επιστροφή της Taylor Swift, με ρεκόρ στα Spotify streamings του Midnights σε μία μόλις μέρα, σημαίνει, αυτόματα, την επιστροφή της ποπ σε μία πιο ώριμη, ντελικάτη μορφή. Παράλληλα, ο Sam Smith με την Kim Petras κάνουν σοβαρό χαμό στο Shazam, ενώ το νέο album των Brit rockers 1975 ακόμα και αν θυμίζει περισσότερο boy band παρά indie, έχει τα φεστιβαλικά sing-along που χρειάζεσαι. Οι Arctic Monkeys δίκαια μένουν εκτός εδώ και εβδομάδες. To νέο τους album νομίζει ότι είναι γραμμένο στα vintage soulful ‘70s αλλά τα παιδιά ξέρουν να γράφουν μουσική μόνο για μοναχικά και ερωτοχτυπημένα βράδια σε pub, οπότε, thank you, next.

Σημαντική σημείωση: Μικραίνει ο αριθμός τραγουδιών που μπαίνουν στη New Music Weekly λίστα. Ήταν καιρό στα πλάνα μας και πιθανόν να είναι ένα από τα αντίδοτα στο attention span σύνδρομο. Σας δίνουμε, πιο λίγα, μόλις 10 και μεστά.

Σε τέτοιες εποχές μας λείπουν μουσικοί φάροι όπως ο John Peel που έφυγε 25 Οκτωβρίου του 2004, και όλη την εβδομάδα, σε προσωπικό επίπεδο, γράφω και σβήνω ένα σημείωμα - αφιέρωμα για τον τρόπο που οι εκπομπές του άλλαξαν την ανεξάρτητη μουσική και τη σχέση της με τα media και δη το ραδιόφωνο, αλλά, τόσο ο ραδιοφωνικός θρύλος του όσο και το αφιέρωμα μου, συνέχεια σκοντάφτουν στις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών σε περασμένες δεκαετίες, κατηγορίες που ήρθαν στο φως μετά τον θάνατο του, ίσως, υποσυνείδητα σαν αντίδραση στα δύσκολα παιδικά του βιώματα, καθώς σύμφωνα και με τη βιογραφία του (το βιβλίο της οποίας ακόμα ελπίζω ότι μια μέρα ο Ζώης Χαλκιόπουλος θα μου επιστρέψει), ο Peel δεν μεγάλωσε σε ιδανικό περιβάλλον, είχε διαταραγμένες σχέσεις με τον πατέρα του και όπως συνέβαινε μεταπολεμικά σε πολλά από τα Βρετανικά σχολεία αποκλειστικά για αγόρια, υπήρχε καθημερινή χρήση βίας που ενίοτε κατέληγε και σε σεξουαλική εκμετάλλευση των δυνατότερων προς τις μικρότερες ηλικίες.