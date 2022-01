https://www.mixcloud.com/avopolisradiogr/new-music-weekly-2/

Στα τέλη του Ιανουαρίου, στο #2 της New Music Weekly Spotify λίστας μας κυριαρχεί η νέα soul ντίβα της Nέας Υόρκης Lady Wray, οι “ρόκερς της ερήμου” Imarhan και η επιστροφή των ραπ Cool Kids. Τα παρακάτω 8 κομμάτια είναι τα πλέον χαρακτηριστικά, ενώ άλλα τόσα σας περιμένουν στο podcast που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Λιλής.

1. Lady Wray - Come On In (Big Crown)

Mε την υποστήριξη και την επιμέλεια της θρυλικής πλέον μπάντας των El Michel’s Affair, η νέα soul ντίβα της Νέας Υόρκης, Lady Wray, έχει έναν από τους πιο καλοφτιαγμένους vintage δίσκους (“Piece Of Me”) εκεί έξω και ευτυχώς το late night show του Stephen Colbert το ξέρει.

2. Amber Mark - What It Is (EMI)

Μια γενιά μετά την Lady Wray, η αισθαντική r&b που μεγάλωσε την Amber Mark μας λανσάρετε στην πιο meta εκδοχή της και τα 17 κομμάτια του “Three Dimensions Deep” σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή εμφάνισή της, είναι οι βασικοί λόγοι που θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό το άλμπουμ όταν θα φτιάχνουμε τις best of 22 λίστες.