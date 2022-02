Το concept ασφαλώς ξεκίνησε από τα ένδοξα 90s και το εξαιρετικό Local Heroes CD της Hitchy Hyke που συνόδευε την έκδοση του ΠΟΠ & ΡΟΚ. Στις μέρες μας, οι Bandcamp Παρασκευές επανέφεραν το hashtag #Supportyourlocalheroes και ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, οι περισσότερες από τις avopolisradio live Τετάρτες του Μάκη Μηλάτου, είχαν το σύνθημα Greeks Do It Better. Μέχρι, που παραπάνω από μία εκπομπές ή στήλες σε εγχώρια μουσικά site αποφάσισαν να το υιοθετήσουν.

Τι δεν άλλαξε; Η ουσία. Το γεγονός ότι το avopolis.gr ανέδειξε και συνεχίζει να φωτίζει γωνίες της ανεξάρτητης και εναλλακτικής εγχώριας δημιουργίας. Ακόμα και τώρα που μοιάζει κάτι σαν στοίχημα, στο διάστημα της πανδημίας, να μπορέσει κάποιος να κρατήσει επαφή με τους δημιουργούς που κυρίως προτιμούν να σωπάσουν καθώς μόλις αχνοφαίνεται η προοπτική των ζωντανών εμφανίσεων και του κύκλου ζωής μιας κυκλοφορίας όπως την ξέραμε.

Ακόμη λοιπόν και αν δυσκολευόμασταν τελευταία να γεμίσουμε έστω και 60 λεπτά σε μηνιαία βάση (σχεδόν αδύνατο σε εβδομαδιαία) με αμιγώς νέα μουσική από ενδιαφέροντες, εναλλακτικούς - ανεξάρτητους δημιουργούς, από τη νέα χρονιά όλα δείχνουν πως έστω και με σπασμωδικές κινήσεις η μικρή σκηνή μας έχει αρχίσει να επανασυνδέεται με το κοινό της.