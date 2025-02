Θάλαμος Επικοινωνίας με τον Επίτροπο: Αυτό με τους Messier 13

Επιστροφή του Θαλάμου Επικοινωνίας μετά από πολύ καιρό, με μια μοναδική συνέντευξη από αυτές που στοιχειώνει καριέρες. Των μπανταίων, όχι την δική μου. Άντε να ξανακαθίσεις με τους ΜΕΣΙΕ 13 να μιλήσεις για τόσα πράγματα, με αυτόν τον αποκαλυπτικό τρόπο και να περάσεις τόσο όμορφα. Δυσκολάκι. Αυτή η νέα μπάντα που μας παρουσιάστηκε φέτος, με το όμορφο ντεμπούτο της Stay For A While, έχει το δικό της χρώμα, διαθέτει την δική της ψυχή και εγώ αυτά τα εκτιμώ, ειδικά όταν συμβαίνουν σε εποχές που δεν ευνοούνται από το περιρέον hype. Shoegaze το 2025, λοιπόν. Συνομιλώ με τον Νίκο (drums, synths) και τον Παύλο (φωνή, κιθάρες) για όσα αφορούν το Messier 13 σύμπαν.

Καλώς ήλθατε στον Θάλαμο επικοινωνίας, ο οποίος είναι ο πρώτος για το 2025. Πως σας φαίνεται μέχρι τώρα η χρονιά;

Ν.Για εμάς καταπληκτικά. Βγήκε επιτέλους ο δίσκος ρε συ. Δε μπορείς να φανταστείς από τι κύματα πέρασε για να βγει αυτό το άλμπουμ. Το είχαμε πάνω από 1 χρόνο να περιμένει την ευκαιρία του. Μας την έδωσε όμως η Inner Ear Records και τους ευχαριστούμε γιαυτό.

Γράψε και ένα «ευχαριστούμε για την πρόσκληση», ένα «καλωσασβρηκαμε», μην είστε κλγδ γμμν, αμέσως προμο ρε μλκ, τι είστε εσείς...εντάξει βγάλατε αλμπουμ, χαλαρώστε λίγο.

(γέλια) Ν. Δεν άφησες τον φίλτατο Παύλο να τα πει...

Π. Αρχικώς, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Φέτος φαίνεται αρκετά υποσχόμενη χρονιά. Νιώθω κάπως, πως επιτέλους κάποια πράγματα που δούλευα για καιρό έρχονται στην επιφάνεια. Ευτυχώς, με την καλή έννοια!

Ν. Ευχαριστούμε Επίτροπε!

Εντάξει σταματήστε τις ευχαριστίες, σας καβλαντίζω. Λοιπόν, όπως λέτε κάνατε 1 χρόνο να βγάλετε τον δισκο. Πάει πακέτο με την χαλαρή μουσικούλα σας, κοιτάζατε τα παπούτσια σας για 12 μήνες ή υλικοτεχνικές δυσκολίες κρύβονται πίσω από την «καθυστέρηση» αυτή;

Π. Ουφ, ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν. Επειδή, στο παρελθόν, είχαμε κάνει κάποιες κυκλοφορίες, σε μια εποχή που αυτό που παίζαμε δεν νιώθαμε 100% πως μας κάλυπτε. Πρόσεξε, σε πάω μπρος πίσω, σε στυλ Nolan.

Από Νόλαν μόνο Μεμέντο, μετά χάλασε. Προχώρα την σκέψη σου.

Αφού είχαμε συγχρονιστεί και οι 4 μας, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό, και να μας εκφράζει και άμεσα εμάς. Καλά, πέρα του ότι τζαμάραμε και βγαίνανε οι ιδέες η μια μετά την άλλη σε πλαίσια τρίωρης πρόβας την εβδομάδα. Θέλαμε και το ηχητικό αποτέλεσμα, στην παραγωγή να είναι αντιπροσωπευτικό. Ευτυχώς είχαμε την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Παπαγεωργίου από το Dark Sun Studios, με τον οποίο κάναμε την παραγωγή του δίσκου, από την ηχογράφηση μέχρι την μίξη. Τα κομμάτια ήταν έτοιμα γύρω στα τέλη του 2023. Νιώσαμε όμως, ότι θέλαμε να το κυκλοφορήσουμε κάτω από κάποια δισκογραφική στέγη. Ξέρεις, να έχουμε όλο το full circle μια δισκογραφικής δουλειάς, κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει ποτέ. Και αυτό το πράγμα μας πήρε καιρό. Αλλά, απ’ ότι φαίνεται, η υπομονή ανταμείβει.

N. Με κάλυψε ο Παύλος. Πράγματι όλα ήταν πρωτόγνωρα, ακόμα και για μένα που είμαι κάποια χρόνια στη σκηνή περισσότερο από τα παιδιά. Ξέρεις, πίσω από μια καλή ηχογράφηση υπάρχει αρκετή δουλίτσα. Έπρεπε να κάνουμε 3 μήνες πρόβες αυστηρά με μετρονόμους. Ωστόσο ο δίσκος δεν ηχογραφήθηκε live. Παρ ολ'αυτά οι παλαιότερες κυκλοφορίες μας έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά, όμως για την τελική κυκλοφορία θέλαμε να έχουμε την πολυτέλεια να «πειράξουμε» πολλά πράγματα, κάτι που δεν επιτυγχάνεται εύκολα όταν έχεις να κάνεις με μια live ηχογράφηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι έχετε μπιφ με τις λαηβ ηχογραφήσεις, εγώ αυτό κρατάω. Η πιο δύσκολη ερώτηση που έχετε απαντήσει ποτέ: Το Μεσιέ 13 έχει σχέση με τον Παναθηναικό;

N. Είσαι ο πρώτος που το ρωτάει επίσημα. 1ον: Κι όμως δεν έχει, κι ας έχουμε δυο βαμμένους παναθηναϊκούς στη μπάντα. 2ον: Προφέρεται "Μέσιερ". Είναι Messier, όχι Monsieur που λένε οι Γάλλοι και είναι όνομα αστροφυσικού. Η επιλογή του νούμερου είναι κυριολεκτικά τυχαία και δεν έχει σχέση με τη θύρα 13. Απλά μας άρεσε όπως ακουγόταν σα σύνολο.

Όλα αυτά που μας λες αν θέλουμε τα πιστεύουμε, αδερφέ. Τώρα με τον νέο δίσκο πιστεύετε ότι οι φίλοι του ποστ ροκ, Ολυμπιακοί, θα άκουγαν μια μπάντα που τελειώνει σε 13; Έχετε σκεφτεί να το κάνετε Messier 12+1 για να μην προκαλείτε;

N. Ε ποστ ροκ κι εσύ τώρα... εμείς το λέμε shoegaze. Όχι πως έχει και ιδιαίτερη σημασία στην τελική, αλλά λέμε τώρα.

Εγώ, όλα αυτά τα αργά τα λέω post rock.

Απλά το διορθώνω ξέρεις γιατί; Γιατί υπάρχει ένα vibe στο ελληνικό μουσικό γίγνεσθαι τα τελευταία χρόνια του τύπου «Κι αυτοί ποστ ροκ; ε βαρετοί θα’ναι, μια απ’ τα ίδια». Προσωπικά ακούω αρκετό post rock από πάντα. Αλλά το καταλαβαίνω εν μέρει, γιατί πρόκειται για έναν ήχο που πέρασε μια μεγάλη ακμή και hype στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία και ο κόσμος το βαρέθηκε. Κάτι σαν το stoner δηλαδή, αλλά για πιο εσωστρεφή άτομα.

Για να επιστρέψω στην ερώτηση σου, ίσως ήταν καλή ιδέα κάποια μετατροπή στο τύπου Messi 11+2 για να καλύψουμε ακόμα περισσότερα γούστα! Οι φίλοι του Ολυμπιακού να μας ακούσουν, δε δαγκώνουμε. Απλά να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για την αναμενόμενη και αμφίδρομη καζούρα.

Δεν ξέρω πολλούς Ολυμπιακούς να ακούνε shoegaze είναι αλήθεια αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Πάμε λίγο στην μουσική και θα σας πω μια αίσθηση μου. Συνήθως αυτά τα ακούσματα μου βγάζουν μια αίσθηση ψυχρότητας αν είναι ψιλομέτρια και θερμότητας αν είναι ψιλοκαλά. Το άλμπουμ σας, ευτυχώς για εσάς, ανήκει στην κατηγορία των θερμών. Πώς καταφέρατε να με κάνετε να αισθανθώ ζεστασιά;

N. Είναι δύσκολο να απαντήσεις σε μια τέτοια ερώτηση ως δημιουργός από την άποψη ότι κυριολεκτικά ποτέ δεν έχεις την λεγόμενη εμπειρία «της πρώτης φοράς». Η εμπειρία αυτή έχει σημασία για το αποτύπωμα που σου αφήνει μια μουσική, κοινώς, αν σου τραβήξει το ενδιαφέρον, συνήθως είναι από την αρχή. Για εμάς αυτά τα 8 κομμάτια του άλμπουμ βγήκαν εντελώς πηγαία και ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο. Παρολ'αυτά μου είναι δύσκολο να αποτιμήσω τη δουλειά μας σαν τρίτος όταν έχω βιώσει την απαρχή αυτών των ιδεών μέσα από απλά jams. Στο κεφάλι μου είναι απλά κάποια κουτάκια που τα γεμίσαμε όπως γουστάραμε.

Μπορούσες να απαντήσεις ότι «Μάλλον, Επίτροπε είχες βάλει καλοριφέρ, δεν εξηγείται αλλιώς», αλλά σε καταλαβαίνω ως δημιουργός. Και εγώ δεν μπορώ να αποτιμήσω το μεγαλειώδες έργο μου. Επίσης νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι ξεκινήσατε ως ινστρουμενταλ και τα φωνητικά προέκυψαν στην συνθετική πορεία. Ισχύει αυτό; Γιατί θέλατε φωνούλες στην μουσικούλα σας;

N. Έχεις λάθος εντύπωση. Δεν ήμαστε ποτέ instrumental. Ίσως μπερδεύτηκες γιατί λίγο πριν βγάλουμε το πρώτο μας ντέμο είχε κυκλοφορήσει στο FB ένα βιντεάκι που μας έδειχνε να παίζουμε ενα instrumental σημείο από ένα κομμάτι μας γιατί η τραγουδίστρια έλειπε εκείνη τη μέρα. Ναι ξεκινήσαμε με γυναικεία φωνητικά, αλλά όσο εξελισσόμασταν η κατεύθυνση άλλαξε. Έχοντας πραγματικά απηυδήσει που δεν το βρίσκαμε, καθώς αλλάξαμε 3 γυναικείες φωνές μέχρι ο Παύλος να το πάρει πάνω του. Παύλο, πες του ρε συ.

Π. Μου πήρε 3 χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε να το κάνω κάποια στιγμή. Στο ξεκίνημα, είχα αρκετά υποστηρικτικό ρόλο με τα παιδιά. Δηλαδή, backing vocals, άντε και κάποια μελωδία. Βέβαια, υπήρχαν πολλές πρόβες που κάναμε μόνο οι τέσσερις μας, και σε διαβεβαιώνω, πως ήταν πάντα οι πιο γόνιμες και παραγωγικές, από την άποψη ιδεών και συνθέσεων. Πάνω-κάτω, για σε βάλω στο ψητό, πήρα τα πάνω μου και άρχισα σιγά σιγά να τραγουδάω και να γράφω και τους στίχους. Σίγουρα βοήθησε το ότι δεθήκαμε σαν μπάντα και σαν φίλοι, και ότι είχα την τύχη να συναντήσω, και να επικοινωνήσω με τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες από κοντά. Αυτό μου έδωσε μεγάλο boost. Τώρα το πως ξεκίνησα να το κάνω αυτό, βαριέμαι να στο αναλύω, γιατί το έχω καλύψει πολλές φορές. Χαχα!

Καλά εγώ να δεις πως βαριέμαι αδερφέ, δεν χρειάζονται αναλύσεις. Ένας σημαντικός παράγοντας του δίσκου, είναι το drumming το οποίο συνήθως δεν μας απασχολεί σε παρόμοιες ηχογραφήσεις και αυτό γιατί είναι συνήθως λίγο πίσω στην μίξη, έχει πιο jazzy παιξιμο κτλ. Εδώ παρουσιάζεται πιο δυναμικό και rawk και πρέπει να ρωτήσω αν αυτό έχει σχέση με την πολυσχιδή προσωπικότητα του κυρίου Λουκόπουλου;

Π. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ Επίτροπε. Το σημαντικό είναι, ότι δώσαμε έδαφος στο να μπορέσει να απλωθεί. Ήξερε ακριβώς τι ζητούσε το κάθε κομμάτι. Να προσθέσω ότι παίζαμε και μαζί αρκετό καιρό, και πλέον το μουσικό δέσιμο ήταν επικοινωνία. Συν του ότι, είναι ηχολήπτης, βοήθησε πολύ να το φέρει και όπως το θέλει ηχητικά.

Ν. Είμαι το μόνο άτομο στη μπάντα που έχει και μεταλ ακούσματα και μεταλ παρελθόν και αυτό έχει σίγουρα σχέση με το ότι μου αρέσει να παίζω δυνατά και στακάτα. Παρολαυτά, όταν σκεφτόμουν τα μέρη για το δίσκο, είχα στο νου μου το less is more παίξιμο του Grohl. Υπάρχει και η άλλη πλευρά βέβαια που λέει με φυσικότητα πως απλά ΔΕΝ ΞΕΡΩ να παίζω αρκετά καλά τύμπανα για να παίξω διαφορετικά, γιατί δεν είναι το βασικό μου όργανο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως το drumming στο αλμπουμ είναι κατά βάση μια απλά ευτυχής συγκυρία, εφόσον κάποιος το θεωρεί τις ιδέες μου ενδιαφέρουσες, και όχι κάτι επιτηδευμένο. Εκτός από τα rimshots. Αρνούμαι να παίξω ταμπούρο χωρίς rimshot.

Αυτό το rimshot το έχω ακούσει σε τσόντες αφού το ξέρεις να το κάνεις είναι σημαντικό, όπως λένε και στο χωριό μου, μάθε τέχνη και αστηνε και άμα πεινάσεις πιαστηνε. Μια ακόμη ερωτησούλα, για το υφος: στο Bridges του 2023 ένιωθα πως θα κινηθείτε πιο κοντά στο σπαρακτικό ύφος παύλα κρεσεντοκλάψα αλλά τελικά ο δίσκος είναι πιο «εσωστρεφής». Οι προσωπικότητες της μπάντας περιλαμβάνουν περισσότερο εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια;

Ν. Το Bridges ανήκει σε μια εποχή του συγκροτήματος που ακόμα δεν είχαμε αποφασίσει την τροπή της μουσικής της μπάντας. Κοινώς, ακόμα το ψάχναμε. Το Bridges βγήκε περισσότερο «για να φύγει από πάνω μας» παρά σαν μια νέα πρόταση του συγκροτήματος εκείνη την εποχή. Όταν έβγαινε το Harm EP, είχαμε ήδη μείνει τετράδα και γράφαμε μανιωδώς το υλικό του Stay For a While. Στη δική μου οπτική η μουσική μας αποσκοπεί στο να είναι εσωτερική και εσωστρεφής. Στα live, αλλάζει λίγο αυτό, καθώς το φυσικό του Παύλου στην επικοινωνία είναι κάπως πιο εξωστρεφές. Γενικά προσπαθούμε να είμαστε πηγαίοι το δυνατόν περισσότερο.

Π. Εγώ το Harm EP, το έλεγα σαν την φυσική συνέχεια του της πρώτης μας δουλειάς Demo EP. Βέβαια ακόμα ήμασταν στην αναζήτηση. Μετά το Harm, η φυσική του συνέχεια, με πολλά αλλαγμένα στοιχεία (ευτυχώς για εμάς) στο ύφος, ήταν το Stay For A While. Θαρρώ, στο αθώο μου μυαλό, πως μέσα από την δουλειά καταφέρνεις να φτιάξεις αυτό που θες, και ηχητικά, αλλά και να αποδόσεις και νόημα στο τι αποτέλεσμα θες να βγάλεις, και από συναίσθημα, και από ήχο, και από vibes γενικότερα. Τώρα κοίτα, για τι άλλο σκέλος που ρωτάς. Εσωτερικά είναι τα πράγματα. Αν και βέβαια υπάρχουν μικρές εκλάμψεις και από τους 4 μας που μπορεί να μας ενθουσιάσουν αρκετά (γκούχου γκούχου "Dreamhouse" από Deafheaven live 2022, Gagarin). Βέβαια στις συναυλίες μέχρι στιγμής, έχουμε αυτήν την μικρή έκλαμψη εξωτερίκευσης. Πιο πολύ το μοτίβο του extrovert-introvert, στο τέλος.

Πόσο party animals αισθάνεστε;

Σα μπάντα δε θα μας περιέγραφα σαν party animals, μάλλον το αντίθετο. Ωστόσο άμα πέφτει και ξύλο από κάτω στις εμφανίσεις μας, δε θα μας χάλαγε κιόλας.

Το τι ισχύει ακριβώς, θα το ανακαλύψουμε μόνοι μας στην επικείμενη εμφάνιση σας, μαζί με τα Παιδιά της Παλαιότητας. Όταν είδα πως ανοίγετε αυτό το show, να πω την αλήθεια μου έκανε εντύπωση λόγω εντελώς αντιθέτων vibes. Θα ήθελα να δω πως θα λειτουργήσει η φαση αυτή. Πως ψήθηκε το σκηνικό αυτό; θα ήθελα να μάθω από περιέργεια.

Ν. Βύσμα είμαστε ρε συ. Ο κιθαρίστας των Παιδιών της Παλαιότητας είναι συνάδελφός μου στη δουλειά και μας γουστάρει κιόλας. Κι εμάς όταν μας είπαν να ανοίξουμε το live σκέφτηκα: «Σκέψου να παίζαμε μέταλ τι θα γινόταν». Ευτυχώς όμως, δεν παίζουμε μέταλ, και αυτό έκανε τα πράγματα κάπως πιο εύκολα. Εγώ είμαι φαν Κορε Υδρο και ΠτΠ από παλιά, οπότε χάρηκα ιδιαιτέρως. Επίσης βόλευε γιατί είμαστε και οι 2 στο ίδιο label. Ας ελπίσουμε οι φανς των παιδιών να μην είναι σαν τους μεταλλάδες, και να έρθουν να δουν και το support.

Πόσο σημαντικό είναι για τους καλλιτέχνες μουσικούς να εργάζονται σε επαγγέλματα σχετικά με τον ήχο; Πιάνεται για δουλειά σχετική με τον ήχο να δουλεύεις μουσικός σε μπουζουκτσιδικο; Δεν κρίνω, ρωτάω.

Ν. Πιάνεται, και είναι και η πιο σημαντική να σου πω την αλήθεια μου. Κανένας από εμάς δεν είναι επαγγελματίας μουσικός, αλλά άμα μου δινόταν η ευκαιρία να παίξω μπουζούκια με λεφτάρες, νομίζω θα το έκανα. Επαγγελματίες του ήχου είμαστε και εγώ και ο Παύλος. Μετράει σίγουρα από πλευράς αντίληψης κάποιων πραγμάτων, αλλά δε πιστεύω πως προσθέτει κάποιο τρομερό extra ability. Οκέι, όταν έχεις τόσα πετάλια όσο εμείς, κάπου βοηθάει να ξέρεις τι ακριβώς πειράζεις. Αν και στην περίπτωσή μας αρκεί ένα «Τίγκαρε το ριβεεεεεεεεεερμπ ρε».

Κλείνοντας την επικοινωνία μας θέλω να ρωτήσω για την σύνθεση που ολοκληρώνει τον δίσκο σας, το "Mimi"...το οποίο βγάζει έντονα πασοκικά vibes 80s τα οποία είμαι σίγουρος πως αγνοείτε λόγω ηλικίας όμως θα ήθελα να μάθω την ιστορία πίσω από τον τίτλο αυτής της τόσο όμορφης και ευαίσθητης συνάμα σύνθεσης.

Have you ever listened to a band called Low, αγαπητέ Eπίτροπε;

Ρώτα με και αν αναπνέω ρε μλκα (γέλια).

Π. Το "Mimi" είναι αφιερωμένο στην drummer/ vocalist/ songwriter της μπάντας. Οι Low είναι μια από τις μπάντες που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ, και στο πώς να γράφω, αλλά και στο πώς να τραγουδώ. Ειλικρινά αν ακούσεις ένα κομμάτι τους, θα ανατριχιάσεις με τις υπέροχες φωνές τους και την μουσική τους.

Η Mimi Parker, δυστυχώς, έφυγε από την ζωή μόλις στα 55 από τον καρκίνο τον Νοέμβριο του 2022. Αρκετοί φανς, όπως και εγώ στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Στην κυριολεξία επί 3 μέρες σερί είχα μπει σε πένθος, γιατί πλην του ότι ήταν υπέροχη μουσικός, τραγουδίστρια, και τραγουδοποιός, ήταν επίσης μάνα, και σύζυγος, ο οποίος είναι και ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας των Low ( Alan Sparhawk). Στα του κομματιού τώρα. Θυμάμαι να είχαμε τζαμάρει ένα κομμάτι, το οποίο δεν είχε καθόλου προοπτική να γίνει κάτι. Πραγματικά τίποτα. Μηδέν στο πηλίκο. Όπως και να έχει από αυτό το κομμάτι είχα κρατήσει κάποιες από τι συγχορδίες, και είχα προσθέσει και άλλες και το έστειλα στα παιδιά σε ένα απλό demo ηχογραφημένο από κινητό. Ευτυχώς, η πρώτη ιδέα τους άρεσε και το εξέλιξαν ο καθενός στο δικό του μέρος και ρόλο. Αν ακούσεις τα τύμπανα του Νικόλα τα πρώτα λεπτά, ήταν ένα tribute στο παίξιμο της. Η Mimi απλά είχε ένα snare, ένα βαθύ tom, και σε κύμβαλα. Τίποτα άλλο. Οπότε κάπως έτσι είχε χτίσει το πρώτο μέρος του κομματιού. O Γιώργος (Ray) αργότερα θα έβαζε ένα διακριτικό wall of sound, με μια μελωδία, και η Ναταλία θα έπαιζε στακάτα και έτσι όπως ταιριάζει στο κομμάτι. Αν διαβάσεις τους στίχους, και έχεις καταλάβει λίγο το lore που παίζει με τα κομμάτια των Low, θα παρατηρήσεις ότι χρησιμοποιώ αρκετές παραπομπές σε κομμάτια τους. Και κάπως έτσι βγήκε το "Mimi".

Επίσης, θα ήθελα να σου μοιραστώ και κάτι τελευταίο. Τον Νοέμβριο του 2023, είχα πάει ένα ταξίδι στην Ουτρέχτη να δω τους πιο κοντινούς μου φίλους, αλλά και να ακούσω τον Alan Sparhawk να παίζει live με την σόλο μπάντα του, σε μια μεγάλη καθολική εκκλησία. Πέραν που ο άνθρωπος μετά από τέτοια κακουχία παίζει live ξανά, και τα δίνει όλα, κατέθεσε και ψυχή. Επίσης έπαιζε και ο γιος του μπάσο, και ήταν ακόμα πιο συγκινητικό. Όταν τελείωσε το live, πήγα και του μίλησα, τον ευχαρίστησα για το πόσο η μουσική που έχει κάνει αυτός και η σύζυγός με έχει επηρεάσει και με έχει εξελίξει και στο πώς γράφω. Του έδωσα ένα αντιγραμμένο CD που είχε μέσα: μια διασκευή που είχα κάνει στο "Over the Ocean" (βρίσκεται σε ένα tribute δίσκο για την ίδια, που έχει βγει από την Candlepin records σε κασέτα και ψηφιακά) την δική μου version του Apartment, που είναι στον δίσκο μου Hummingbirds, και το "Mimi". Ήθελα πολύ να του τα δώσω αυτά, και το έκανα. Γιατί να σου πω και κάτι ρε συ επίτροπε; Αυτό έχει σημασία στο τέλος. Να μοιράζεσαι μουσική, και με τους ανθρώπους που σε επηρέασαν. Εκεί να δεις την γλύκα, και την ομορφιά με το να επικοινωνείς την μουσική σου. Ντάξει είμαστε;

Είμαστε εντάξει κυρίως γιατί το live των Low με ελεύθερη είσοδο στο Σταύρος Νιάρχος είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν γίνει σε αυτόν τον κωλότοπο. Οπότε, σε νιώθω φουλ. Η αποφώνηση είναι δική σας, δεν έχω κάτι άλλο να δώσω σε αυτήν την εξαιρετικά επιτυχημένη επικοινωνία.

Π. Νικόλα, δώσε ένα τέλος να αρμόζει. Κάνε μια έξοδο μεγάλη.

Ν. Ευχαριστούμε για το παρατηρητήριο Επίτροπέ μας. Ελπίζω να παρατηρηθήκαμε όσο δε μας έχουν ξαναπαρατηρήσει. Να ακούτε μουσικούλες γενικά, είτε είναι κάνα κατσαμπλάκ είτε είναι θρακιώτικα, και να μη ντρέπεστε αν κουνάτε αυθόρμητα το κεφαλάκι με καμία Μαρινούλα Σάτι ή καμία Κλαυδία. Μουσικούλα είναι όλα, ηρεμεί τα νεύρα.

Τα Παιδιά της Παλαιότητας ανεβαίνουν για 120 λεπτά συναισθηματικής ανωμαλίας στη σκηνή του Arch Club την Παρασκευή 4 Απριλίου, με opening act τους Messier 13. Περισσότερα εδώ.

