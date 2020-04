Από που να αρχίσω και που να τελειώσω αγαπημένα αβοπολιτάκια;; Παρότι κλεισμένοι μέσα κι οι μουσικόφιλοι, βρίσκουμε παντού ευκαιρίες για να διατηρούμε την φόρμα μας και ταυτόχρονα, να χρηματοδοτούμε τους πολυαγαπημένους μας μουσικούς που, η αλήθεια είναι, την βγάζουν δύσκολα. Ας ξεκινήσουμε, όμως, την ανάλυση, για να μην μακρηγορούμε. Την μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν τα live streamings συναυλιών από καλλιτέχνες που, μάλλον, έχουν σφιχτεί οικονομικά και γι' αυτό, για να έχεις πρόσβαση στο link, θα πρέπει να πληρώσεις ένα σημαντικό αντίτιμο (π.χ τα live των Kvelertak και Katatonia έκαναν περίπου 10 ευρουλάκια έκαστο). Δεν αργεί ο καιρός, φίλοι μου, που θα ψάχνουμε πειρατικό link για το live streaming των Manowar στο sports-lemon ή στο magicgoals.tv. Η γνώμη της Επιτροπής για αυτή την στροφή της αγοράς, δεν μπορεί παρά να είναι υπέρ του καλλιτέχνη, υπέρ της ελεύθερης αγοράς και υπέρ κάθε μορφής υγιούς επιχειρηματικότητας. Εάν υπάρχει κοινό που διασκεδάζει βλέποντας συναυλίες από το κινητό, καλώς θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Πάντως, για να λέμε και ολόκληρη την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια, σε όσα live έχω παραβρεθεί, είναι πάρα πολλά τα κωλόγιδα που τραβάνε βίντεο και ουσιαστικά βλέπουν την συναυλία μέσα από την οθόνη. Millennials. Τι να πει κανείς;

Από την άλλη, γνωστοί καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, με τις πλάτες του Δήμου Αθηναίων, θεώρησαν πανέξυπνη ιδέα να ανέβουν πάνω σε καρότσα φορτηγού και να κόβουν βόλτες στις γειτονιές τραγουδώντας μεγάλες επιτυχίες τους. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Συλλόγου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ρομά, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κατοχυρώσει ως ευρεσιτεχνία την τέλεση αυτών των θεαμάτων, παράλληλα με την άσκηση παραεμπορίου. Πάντως, καθόλου κακή ιδέα δεν θα ήταν η συμμετέχουσα στο κινητό πανηγυράκι, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μετά το «Βενζινάδικο» να έβγαζε ένα νέο ethnic κομμάτι με τίτλο «Το Κουμαρόχωμα». Μεγάλο ΝΑΙ, από εμάς. Μιας που την αναφέραμε, ας μοιραστώ μαζί σας και ένα αγαπημένο μου τραγούδι της, το οποίο μοιάζει τρομερά με μια πασίγνωστη επιτυχία από τον χώρο της ροκ, που κάνει τους χατζημεταλλάδες και όχι μόνο, να πονάνε.

Αρκετή σκληρή μουσικούλα ακούσαμε ως Παρατηρητήριο και αυτή την βδομάδα με τα νέα αλμπουμ των 1.000mods, Testament, Katatonia, Igorrr να μας κρατάνε παρέα για λίγο. Μεγάλες κυκλοφορίες, τρομερές παραγωγές, φοβεροί μουσικοί, χίλια μπράβο από εμάς, να είναι καλά όλοι τους, τους ευχαριστούμε, δεν ξέρω τι άλλο να γράψω για να καταλάβετε ότι it’s not personal, αλλά, ρε μλκς, εγώ είμαι άνθρωπος που γουστάρω δίσκους με κάτω από 1.000 views, περήφανος πρωτοδισκάκιας, μόνο demo, μετά χάλασαν, κτλ. Είμαι αυτό που μισεί η μουσική βιομηχανία, δεν πρόκειται ποτέ να έχετε τις αβάντες μου, γμμν ροκ σταρς. Πώς αλλιώς να σας το πω, για να το πιάσετε; Μου πρήζετε τις μπάλες συχνά για αυτόν τον λόγο και έπρεπε να απαντήσω, επιτέλους, εδώ που έχω χώρο, ώστε να σταματήσετε να θεωρείται ότι με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Για αυτόν τον λόγο, σας προτείνω έναν εξαιρετικό δίσκο που κυκλοφορεί μέσω της άσημης Nuclear Blast Records και λέγεται Mestarin Kynsi από τους Oranssi Pazuzu. Έγινε εκτενής αναφορά και στο προηγούμενο άρθρο, τσιμπήστε και ένα τραγουδάκι.

Μια ακόμα κυκλοφορία που μιλάει στις ντεθομεταλλικές πσυχούλες που γουστάρουν την τεχνικίλα και την νταρκίλα σε τέλεια ισορροπία, είναι το φρέσκο αλμπουμ των Ulcerate, με τον πανέμορφο τίτλο Stare Into Death And Be Still -αν ήταν τίτλος ταινίας στη χώρα μας θα το μεταφράζαμε ως Άραξε και Δες τον Θάνατο σου. Τέλος παντων, death metal είναι, μην περιμένετε και πολλά πράγματα από στίχους. Πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας, τα έχει πει από παλιά ο σοφός ο Ανδρέας ο Άνεργος.

Από την ελληνική σκηνή, ξεχώρισα το EP των Aeon Aphelion, Blind Descent. Παίζουν αυτό το αργό, mid-tempo heavy metal που μοιάζει με Black Sabbath (που αν ήταν τόσο καλό θα ήταν jazz και όχι metal). Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Όμορφα ριφάκια, έξυπνα leads, σωστή παραγωγούλα, εξωφυλλάρα από το βασικό, σεντερ φορ της Μπάγερν, εκ Πολωνίας ορμώμενο και γενικά, στηρίζουμε ό,τι έχει αξία ώστε να πάρει υπεραξία. Για να μην μας έχει, μετά, ανάγκη και να το κράζουμε ελεύθερα, γιατί ξεπουλήθηκε. Κάπως έτσι. Προχωράμε.

Blind Descent by Aeon Aphelion Blind Descent by Aeon Aphelion

Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.