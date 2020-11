10 Από Tα Καλύτερα Μουσικά Θέματα Που Ακούστηκαν σε Βιντεοπαιχνίδια

Φαινομενικά, η υπόθεση «μουσική» (ή «ήχος», με την ευρύτερη έννοια) δεν είναι και η πιο κρίσιμη παράμετρος, όταν μιλάμε για video games. Σε μια αγορά άμεσα συνυφασμένη με την τεχνολογική εξέλιξη είναι τα γραφικά εκείνα που κρίνουν τις πρώτες εντυπώσεις, η ιστορία (σε όσους τίτλους υπάρχει κάποιο σενάριο, τέλος πάντων) που δίνει «ψυχή» στα παιχνίδια και περισσότερο όλων, το gameplay, που είναι τελικά και ο παράγοντας που καθορίζει την απόλαυση της εμπειρίας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.

Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι τα περισσότερα από τα κορυφαία παιχνίδια στην ιστορία του gaming είχαν μέσα σε όλα τους τα προτερήματα και πολύ προσεγμένη μουσική, με θέματα που σε πολλές περιπτώσεις χαράχτηκαν για πάντα στη μνήμη όσων τα έπαιξαν. Είτε μιλάμε για τις 8-bit συνθέσεις που έντυναν μουσικά τα παιχνίδια της δεκαετίας του ’80, είτε για σύγχρονα OST που επιστράτευσαν ολόκληρες συμφωνικές ορχήστρες, η καλή μουσική στα video games είναι ένα «εξτραδάκι» που συνεισφέρει σε μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία και συχνά γίνεται η λεπτομέρεια που τελειοποιεί τα παιχνίδια.

Η σημερινή στήλη παρουσιάζει μια εντελώς προσωπική επιλογή από 10 κορυφαίες στιγμές όπου ακούστηκε εξαιρετική μουσική σε βιντεοπαιχνίδια. Στη λίστα συμπεριλήφθηκε μόνο μουσική που γράφτηκε αποκλειστικά για παιχνίδια, με όριο το ένα κομμάτι ανά παιχνίδι.

10. A Thief’s End

(Από το Uncharted 4: A Thief’s End, 2016)

Το τέταρτο μέρος της σειράς Uncharted είναι γεμάτο απο σινεματικές στιγμές που παρεμβάλλονται ανάμεσα στη δράση και τις περιπέτειες του Nathan Drake. Αντίστοιχα σινεματικό είναι και το βασικό θέμα του τίτλου, σε σύνθεση Henry Jackman (γνωστού για τα scores του σε αρκετά blockbusters), με τα επιβλητικά του έγχορδα να βρίσκονται στο επίκεντρο της ενορχήστρωσης.

9. The Legend of Zelda – Overworld Theme

(Από το The Legend οf Zelda: Link’s Awakening, 1993)

Η μουσική σε μία από τις 5 κορυφαίες σειρές παιχνιδιών όλων των εποχών δεν θα μπορούσε να είναι τυχαία. Από όλες τις παραλλαγές του διάσημου θέματος επιλέξαμε εκείνη του 1993 από το The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ένα από τα παιχνίδια που στιγμάτισαν την παιδική ηλικία των ‘80s kids -και που πιθανότατα η μελωδία του εξακολουθεί να τα συγκινεί ακόμα.

8. Dearly Beloved

(Από το Kingdom Hearts, 2002)

Το “Dearly Beloved” ακούγεται σε διάφορες εκδοχές στην αρχική οθόνη των Kingdom Hearts, που ένωσαν τον κόσμο της Disney με εκείνον της Square Enix. Θα μπορούσε κανείς να γράψει αρκετά για την υπέροχη μελωδία του, αλλά το καλύτερο το έγραψε κάποιος σε σχόλιο στο Youtube: «Το τραγούδι που μπορεί να σε κάνει να μείνεις στην αρχική οθόνη για ώρες». Η καλύτερη εκδοχή είναι μάλλον εκείνη του πρώτου παιχνιδιού.

7. The Last Of Us – Theme Song

(Από το The Last Of Us, 2013)

Το horror αριστούργημα της περασμένης δεκαετίας δεν θα μπορούσε να μην έχει ανάλογο soundtrack, εξίσου σκοτεινό, θλιμμένο και δυσοίωνο με το παιχνίδι καθαυτό. Στο βασικό θέμα κυριαρχoύν οι δαχτυλίσμοι της ακουστικής κιθάρας, με τα υπόλοιπα όργανα απλά να συμπληρώνουν τον ήχο διακριτικά. Βαρύ και ασήκωτο, μα εξαιρετικό.

6. The Fields of Ard Skellig

(Από το The Witcher 3: Wild Hunt, 2015)

Από όλες τις υπέροχες τοποθεσίες του The Witcher 3, η ομορφότερη όλων μάλλον είναι τα νησιά Skellige με τα κάστρα, τις λίμνες, τις πράσινες πλαγιές και τις χιονισμένες βουνοκορυφές. Το μουσικό θέμα που ντύνει τα quests του Geralt σε αυτό το μέρος του χάρτη ταιριάζει γάντι στα άγρια μεσαιωνικά τοπία και είναι εξίσου στοιχειωτικό με την ιστορία που συνοδεύει.

5. Final Fantasy VII Prelude

(Από το Final Fantasy VII Remake, 2020)

Η μακροβιότερη και μάλλον κορυφαία σειρά RPG παιχνιδιών έχει να υπερηφανεύεται για κάποια από τα καλύτερα soundtracks στην ιστορία του gaming (εν πολλοίς, χάρη στον συνθέτη Nobuo Uematsu), με εκείνο του Final Fantasy VII να είναι πιθανότατα το συνολικά σπουδαιότερο που έχει ποτέ υπάρξει. Το “Prelude” είναι η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσε να έχει το παιχνίδι, ενώ δημιουργεί ακόμα ρίγη συγκίνησης σε εκείνους που είχαν την τύχη να το πρωτοπαίξουν το 1996, λίγο μετά την έλευση του πρώτου Playstation. Στη λίστα μπήκε η συμφωνική εκδοχή από το remake του 2020 όχι μόνο γιατί είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά και για να παρακαμφθεί «νόμιμα» ο κανόνας του ενός κομματιού ανά παιχνίδι (συγγνώμη, έπρεπε).

4. American Venom

(Από το Red Dead Redemption 2, 2018)

Το κομμάτι που ακούγεται στην τελευταία αποστολή (no spoilers, συνεχίστε άφοβα την ανάγνωση όσοι δεν το έχετε παίξει) του cowboy έπους της Rockstar είναι ίσως πιο συγκλονιστικό και από την ίδια την αποστολή. Μια ιδιότυπη μίξη spaghetti western και stoner rock, με κιθάρες όνειρο, τύμπανα που σχεδόν τα ακούς να βαράνε δίπλα σου και πνευστά που σαλπίζουν μεγαλειωδώς. Παίρνει την ήδη έντονη εμπειρία της αποστολής και την απογειώνει.

3. Engage The Enemy

(Από το Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, 2020)

Όσοι έχουν παίξει το άψογο αυτό JRPG είτε στην κλασική, είτε στην definitive έκδοση, αποκλείεται να μην έχουν κοντοσταθεί να ακούσουν προσεκτικά κάποιο από τα θέματά του, αφού ούτε ένα κομμάτι από το εκτενέστατο και εξονυχισυτικά δουλεμένο soundtrack του δεν περνάει αδιάφορο. Το “Engage The Enemy”, ένα παράξενο μίγμα japanese pop, heavy metal, new age και contemporary classical, είναι το κομμάτι που ακούγεται στις μεγαλύτερες κορυφώσεις της δράσης και στις πιο φορτισμένες στιγμές του παιχνιδιού. Τα οπερατικά φωνητικά μετά τα μισά του κομματιού και η μετατροπία προς το τέλος είναι της ανατριχίλας.

2. To Zanarkand

(Από το Final Fantasy X, 2001)

Το Final Fantasy X λατρεύτηκε από τους φίλους της σειράς, όχι μόνο γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι στις κονσόλες 6ης γενιάς (και επομένως το πρώτο με αξιοπρεπή γραφικά), αλλά και επειδή είχε μια από τις πιο δυνατές ιστορίες του Final Fantasy καταλόγου. Η κεντρική σύνθεση του παιχνιδιού, λιτή και ευθύβολη, αγαπήθηκε εξίσου από την πρώτη στιγμή. Έχει ταυτιστεί με την ιστορία του Tidus και της Yuna και το όλο συγκινησιακό φορτίο του παιχνιδιού, έχει χιλιοπαιχτεί και χιλιοδιασκευαστεί, αλλά έχει αποτελέσει και αφορμή για να μάθει κόσμος πιάνο προκειμένου να αναπαράξει την απλή της μελωδία.

1. Opening Theme / Bombing Mission

(Από το Final Fantasy VII, 1996)

Η αξεπέραστη μουσική επένδυση ξεχωρίζει στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, πριν την ανατίναξη του αντιδραστήρα από τον Cloud και την ομάδα των eco terrorists. Μετά την ανθεμική εισαγωγή του πρώτου λεπτού που σε αναγκάζει να ξεροκαταπιείς από το δέος όταν παίζεις το παιχνίδι για πρώτη φορά, ξεκινάει το κυρίως θέμα αρπάζοντάς σε από τα μούτρα με την απίστευτη ένταση που αρχίζει να χτίζει μετά το 1:10. Το βασικό riff έχει τόσα ημιτόνια που μοιάζει να έχει καταπιεί τον διάβολο, οι τυμπανοκρουσίες είναι η ταχυπαλμία η ίδια, τα πνευστά βαράνε με τρόμο και κηρύσσουν τον πόλεμο. Η ένταση παραμένει αμείωτη για τα επόμενα λεπτά, κάνοντάς σε να αναρωτιέσαι τι είδους έπος θα ακούσεις στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, εάν τα πρώτα είναι έτσι. Κι αν στις μέρες μας ο ήχος του ακούγεται κάπως φθηνός, μια σύγκριση με τα μουσικά standards των video games των μέσων των 90s καθιστά σαφές ότι το Final Fantasy VII ανέβασε τον πήχη θεαματικά.

Υ.Γ. Εξίσου καλή και η αναβαθμισμένη εκδοχή του φετινού remake, ηχογραφημένη με συμφωνική ορχήστρα και δίχως τίποτα να ζηλέψει από κορυφαία κινηματογραφικά scores, αλλά δυστυχώς δυσεύρετη στο youtube εκτός playlist.