Η house εκδοχή του δεύτερου single των Friendly Fires όχι μόνο περιέχει καλύτερα φωνητικά (χάρη στη συμμετοχή του indie pop group των Au Revoir Simone), αλλά προσδίδει ένα εκπληκτικό groove, που απουσίαζε πλήρως από την «τσιτωμένη» dance punk ενορχήστρωση του αυθεντικού. Μια πραγματική μεταμόρφωση, προς το καλύτερο.Originally by: AlphavilleΗ άπαιχτη μελωδία του “Forever Young” μάλλον αδικήθηκε από την αυθεντική εκτέλεση των Alphaville, η οποία είναι τόσο αρτηριοσκληρωτικά 1980s, που πλέον ηχεί σχεδόν καλτ. Οι Αυστραλοί Youth Group αφαίρεσαν τον περιττό μαξιμαλισμό, έκαναν το κομμάτι indie, χτύπησαν πλατίνα και έδωσαν ιδέες στον Jay-Z, ο οποίος σάμπλαρε το κομμάτι μερικά χρόνια αργότερα.Originally by: The ZutonsΤο διασκευασμένο "Valerie" έκανε τεράστια επιτυχία χάρη στα ανεπανάληπτα φωνητικά της Amy Winehouse, αλλά και στην ευφυέστατη παραγωγή του Mark Ronson, αποτελώντας αδιαφιλονίκητο highlight των χρυσών ημερών του. Η γκαζωμένη jazz/soul γκρούβα του έχει έκτοτε εντυπωθεί με τρόπο ανεξίτηλο στη συλλογική μνήμη, σε βαθμό που φαντάζει αλλόκοτη η αυθεντική, rock σύλληψη των Zutons.Originally by: The Source Ft. Candi StatonΤο πρωτότυπο κομμάτι ήταν εξαιρετικό, αλλά μάλλον υπέρμετρα προσδεδεμένο στην ηχητική τάση της εποχής του. Η διασκευή της Florence Welch έδωσε έναν αέρα διαχρονικό χωρίς να αλλοιώνει το DNA του, ενώ παράλληλα προσαρμόστηκε υποδειγματικά στη δική της ταυτότητα. Το κερασάκι στην τούρτα, μία από τις καλύτερές της ερμηνείες.Originally by: Dolly PartonΔεν είναι εύκολο να «σβήσεις» μια Dolly Parton. Κι όμως, η μνημειώδης ερμηνεία της Whitney Houston το 1992 στο κλασικό αυτό τραγούδι αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη δεκαετία του 1990, για το είδος της pop/soul μπαλάντας, αλλά και για το powerhouse singing. Παραμένει ακόμα και σήμερα το κατ’ εξοχήν κομμάτι για τραγουδίστριες που θέλουν να αναδείξουν τις φωνητικές τους δυνατότητες.Ένα remix-αποκάλυψη από τον θρύλο της house, ο οποίος δίνει σε ένα ήδη εκπληκτικό single soulful house τόνο και μια απαράμιλλη αισθητική, βγαλμένη από την αφρόκρεμα του είδους. Από τη μπασογραμμή, τα σύνθια και τα πλήκτρα που κλιμακωτά προστίθενται στην εισαγωγή του κομματιού προκαλώντας νέα ανατριχίλα σε κάθε κύκλο, μέχρι τη χρήση του reverb και τις λεπτομέρειες της μίξης, πρόκειται για αριστούργημα.Originally by: Robert HazardΛίγοι πια γνωρίζουν ότι το τραγούδι-ορόσημο της pop των 1980s (και ύμνος επίσης γυναικείας χειραφέτησης) είναι όχι μόνο rock προέλευσης, αλλά και ανδρικής έμπνευσης· και μάλιστα με ελαφρώς τροποποιημένους στίχους, οι οποίοι αλλάζουν εντελώς το αρχικό του νόημα. Είναι μετρημένες οι περιπτώσεις διασκευών που σημείωσαν επιτυχία ανάλογη του “Girls Just Want To Have Fun” από τη Cyndi Lauper.Originally by: The FamilyΤο “Nothing Compares 2 U” απογείωσε την καριέρα της Sinéad O’Connor το 1990, ωστόσο πρόκειται για τραγούδι που έγραψε ο Prince και κυκλοφόρησε το 1984 υπό το side project του The Family. Κυκλοφορεί επίσης και live εκτέλεση από τον ίδιο τον Prince. Είναι όμως η παραγωγή στη version της Sinéad O’Connor αυτή που την καθιστά την καλύτερη, μακράν.Originally by: Leonard CohenΗ οπτική του Jeff Buckley στη μπαλάντα του Leonard Cohen (1984) ήταν εκείνη της απογύμνωσης: μια ηλεκτρική κιθάρα και μια φωνή που ερμηνεύει σπαρακτικά, αποκαλύπτοντας ένα μοναδικό ταλέντο, το οποίο αγκαλιάστηκε από τον τότε μουσικό κόσμο, χωρίς δυστυχώς να προλάβει να δώσει πολλά. Χάρη σ’ αυτόν, το “Hallelujah” αναδείχθηκε έκτοτε σε ένα από τα πλέον εμβληματικά κομμάτια του 20ου αιώνα.Originally by: Nine Inch NailsΌταν ο τιτάνας της country καταπιάστηκε με τους Nine Inch Nails, η συγκινητική βραχνάδα της γερασμένης του φωνής συμπαρέσυρε ένα ήδη σπουδαίο τραγούδι στην αιωνιότητα. Το industrial rock έγινε country, το χάσμα γενεών εξαλείφθηκε πανηγυρικά και μια θρυλική πορεία έλαβε τον επίλογο που της άξιζε. Αν ένα κομμάτι πρέπει να μπει στο λεξικό δίπλα στο λήμμα «διασκευή», αυτό είναι το “Hurt” από τον Johnny Cash.