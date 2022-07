Έχει πάει αλλού το dj παιχνίδι στη Μύκονο αδέρφια. Το θρυλικό Pacha από την Ibiza, άνοιξε τα 3 παραρτήματα του σε Φτελιά, Destino και Lio, ανακοίνωσε σχεδόν ολόκληρο το superstar Djs line up που εμφανίζεται στην Ibiza ανεβάζοντας τον πήχη στα booking του νησιού και πλέον καθημερινά χάνεται η μπάλα από σπουδαία dj ονόματα που πραγματοποιούν σετ στην κατά τα άλλα “μαζική” για τους εναλλακτικούς τουρίστες Μύκονο.

Ναι, οκ, πάει σχεδόν μια τετραετία από τότε που το Void έφερνε deep house djs τύπου Black Coffee, Damian Lazarus, τον συγχωρεμένο Virgil Abloh, Guy Gerber, Seth Troxler και το υπόλοιπο U.S. house συνάφι, την ίδια στιγμή που ο Σκορπιός στηριζόμενος στη τοποθεσία και την αισθητική απαντούσε με πιο εγκεφαλικά acts τύπου Acid Pauli (έμαθα ότι την τελευταία φορά που ήταν στο νησί, δηλαδή προχτές, αγόραζε ψηφιακά δίσκους του METAMAN) αλλά το Ftelia Pacha φέτος ανεβάζει το νησί στις πρώτες κορυφαίες θέσεις των dj ταξιδιωτικών προορισμών. Κάτι σαν, αν δεν έπαιξες φέτος στη Μύκονο δεν υπάρχεις στο διεθνές jet set των disc jockeys και επικαλούμενος τον κλασσικό όρο να σημειωθεί ότι ακόμη και ο resident του Studio 54, Jellybean Benitez, παραγωγός - remixer των μεγάλων hits της Madonna και της Whitney Houston βρέθηκε στη Μύκονο για να πλαισιώσει τα σετ της κόρης του, Layla Benitez.

Ελπίζω να είστε έτοιμοι για το namedropping που ακολουθεί και με όποια ακρίβεια (ή ανακρίβεια) επιτρέπουν οι social media ανακοινώσεις, ετοιμαστείτε για να δείτε (ή να χάσετε) σετ από τους Keinemusik στο Scorpios (17/7 - 7/8 - 21/8), τους Fideles (σχεδόν κάθε Κυριακή του Ιουλίου και του Αυγούστου) στο Void, τον Diplo 1/8 στο Void, τους Mind Against (κάποιες Πέμπτες στο Void και κάποιες Τρίτες στο Ftelia - Pacha), τον Seth Troxler 13/7 στο Ftelia - Pacha και επιπλέον εκεί τους Gerd Janson 27/7, Solomun 20/7, The Martinez Brothers 22/7, Tale Of Us και Argy 1/8, Dj Tennis 2/8, Honey Dijon 3/8, Sven Vath 15/8, Jamie Jones 12/8 ενώ ο Marco Carolla διατηρεί εβδομαδιαίο Δευτεριάτικο residency και ο Thema τρέχει τις Τρίτες σε συνεργασία με δικούς μας residents όπως ο Da Mike. Tα παραπάνω ονόματα σε διαφορετικές μέρες θα βρίσκονται και στο πιο μαζικό Void, εκεί απ' όπου θα περάσουν επιπλέον και οι Maceo Plex 19/8, Dixon 29/7, o Dubfire 29/8 ενώ ο Felix Da Housecat θα είναι ο resident του Void τα περισσότερα Σάββατα. Στο Lio οι Τρίτες ανήκουν στον Angelo ενώ από εκεί θα περάσει και ο Little Louie Vega στις 21/7. Στο Santana τις Δευτέρες 1/8 και 22/8 θα βρίσκεται ο Black Coffee και η EDM - big room μπάλα χάνεται στο Cavo Paradiso ασφαλώς. Από τον γίγαντα των nu disco charts Purple Disco Machine μέχρι τους Shazam masters Vintage Culture, τον Claptone, τους ARTBAT, Nina Kraviz, The Chainsmokers, Dj Snake, Deborah De Luca, Steve Angelo, Peggy Gou, Meduza, Charlotte De Witte και Benny Benassi επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος για όσους ακολουθούν το superstar dj τσίρκο. Ακόμα και οι σχετικά εναλλακτικοί Red Axes θα βρίσκονται στο Sanctuary 14 Ιουλίου ενώ εξίσου πιο electro dance ονόματα θα σταματήσουν και στο Alemagou, βλέπε Dixon, Rebolledo, Innellea, Chaim &Jenia Tarsol, Blond:ish, Ame κ.α.

Ξεκάθαρα, κράτος εν κράτει, όπως κάθε καλοκαίρι, το “χαρτί” που γυρίζει στην εστίαση της Μυκόνου, έχει γίνει πλέον αντικείμενο θαυμασμού, πόθου αλλά και πόλος έλξης για το παγκόσμιο dance στερέωμα. Το θέμα είναι πόσο ουσιαστική μουσική και όχι απλά μουσική εντυπωσιασμού θα ακουστεί εκεί και κατά πόσο όσοι παραβρεθούν θα την εκτιμήσουν πραγματικά.

Τρείς συλλογές που δίνουν υπόγεια την αισθητική και τον ήχο που θα μπορούσε να γεμίζει τις ώρες κάτω από τον ήλιο της Μυκόνου.

1. La Torre Ibiza - Volumen Cuatro (Hostal La Torre Recordings)

Αν δεν έχει τον ήχο της Ibiza (που τελευταία ξεκάθαρα αντιγράφει η Μύκονος) ο master of sunset music aka Mark Barrott, τότε ποιος;

Το 4ο La Torre Ibiza μοιράζει ηλιοκαμμένα φιλιά στη σύγχρονη ambient και δίνει στα φετινά ηλιοβασιλέματα λίγη από την διαχρονική balaeric ομορφιά. Ένα side project (Golden Girls) του Phil Hartnoll των Orbital ξεκινάει την συλλογή, για να πάει στο no wave των Αυστραλών NO ZU, στο banjo του Bassekou Kouyate από το Μαλί και να καταλήξει στη ψαγμενιά “Estrellita” των John Foxx & Robin Guthrie από το χαμένο διαμάντι Mirrorball, του 2009. Στο ενδιάμεσο, ο Barrott έχει φιλτράρει jams από Rare Silk, Special Request και Pauline Anna Storm για να αναφέρουμε μόνο μερικά από τα eclectic AF ονόματα που πλαισιώνουν την πιο chill out συλλογή του φετινού καλοκαιριού.

2. Partyfine Volume VI (Partyfine Records)

Ο Yuksek βάζει και πάλι στην πρίζα το ανεξάρτητο label που τρέχει από τη γενέτειρα του Reims. Λίγες βδομάδες μετά το ‘Clean Drive Edits EP’, η 6η συλλογή του label παίρνει μια βαθιά, σκοτεινή και εξωτική στροφή στις σύνηθες disco house διαδρομές της. Οι Παριζιάνοι dj stars και στενοί φίλοι του, Getaroom συναντούν την τραγουδίστρια των CAR στο εναρκτήριο “Rael” ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο μυσταγωγικά στο “Ubaruh” project του Phillipi από τους Fatnotronic. Ο ίδιος Yuksek εδώ συμμετέχει με 3 κομμάτια. Το Destino alias που χρησιμοποιεί για τις κυκλοφορίες της Lumiere Νoire που τρέχει η Dj Chloe, την συνεργασία του με τους Jupiter και Okwess στο αφροκεντρικό “Kwatamaja” και το “Roulette edit” που συναντήσαμε σαν bonus track και στο πρόσφατο ep του. Επιπλέον, φίλοι όπως οι Polo & Pan είναι παρόντες κάτω από το alias POLOCORP με το βραδύκαυστο Black Belt Dub ενώ εξίσου trippy είναι και η συμμετοχή του Clapp! με το “Je Suis”. Πολλοί συζητούν για το πόσο λειτουργική είναι η μουσική του Yukskek ειδικά το καλοκαίρι και εδώ ο μαν επιβεβαιώνει την φήμη ενός σπουδαίου επιμελητή και dj, λανσάροντας για μία ακόμη φορά, ουσιαστικά εργαλεία από αυτό που καθιστούν τον ήχο τόσο πολυσυζητημένο.

3. Madorasindahouse Selects #4 (Madorasindahouse)

Πάνε τρία χρόνια πλέον που η μόδα στον Afro House ήχο έχει την υπογραφή του ελληνικού label Madorasindahouse. Σύντομα ο Adam Port των superstars Keinemusik θα ντροπάρει και επίσημα ένα από τα κομμάτια του καλοκαιριού και δεν θα είναι άλλο από το remix του στο “Your Voice” της AWEN, ενώ το label έχει κάνει και επίσημα παγκόσμιο του brand του, με showcases σε ολόκληρο τον πλανήτη και ένα youtube κανάλι που αριθμεί 352 χιλιάδες συνδρομητές και είναι το “μέρος” για να μαθαίνουν οι djs τι συμβαίνει στην Afro House. Όλη αυτή η εισαγωγή για να καταλάβετε ότι το label κάθε άλλο παρά τυπική διαδικασία θεωρεί το λανσάρισμα της 4ης συλλογής του. Κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο Afro House #1 του beatport βρίσκεται εδώ, σε κάποιο από τα φρέσκα tracks ονομάτων όπως ο Morda από το legendary δίδυμο Black Motion, οι Νότιο Αφρικανοί Deep Narratives, ο Ισπανός G.Zamora, οι Homeboyz από την Πορτογαλία, η Ελληνο-Ισραηλινή συμμαχία των Moish & Vasilis featuring Idd Aziz, οι Los Cabra σε συνεργασία με τον Carlos Barbero της Cacao Records και αρκετοί ακόμα, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας Νίκο Διαμαντόπουλο και Liva K..

Το Madorasindahouse Selects #4 όπως και οι προκάτοχοί του, λειτουργεί περισσότερο σαν ένα ηχητικό κολάζ με έντονο χαρακτήρα που γεμίζει με βαθιά grooves το δωμάτιο παρά σαν μια ακόμα συλλογή που μπορείς άνετα να “σπάσεις” σε ξεχωριστά κομμάτια για να διαλέξεις το αγαπημένο σου. Όπως και τα σετ ή τα parties που επιμελείται η ομάδα, ο στόχος είναι να ακολουθήσει ο ακροατής το ταξίδι μέχρι τις ρίζες του Afro groove και όχι απαραίτητα να εστιάσει στην πρόσκαιρη χαρά που αφήνει το χιτ της εποχής. Και εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακοί οι χορευτικοί δρόμοι και οι γέφυρες με την Afro κουλτούρα που ανοίγει αυτή η παρέα από την χώρα μας. Το #4 κυκλοφορεί 8 Ιούλιου.

https://www.beatport.com/ release/madorasindahouse- selects-4/3791360