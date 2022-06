Ε ρε μάνα μου γλέντια, αν έκανε τα δικά του ο Peter Murphy, φαντάσου τι μπορεί να συμβεί αν πιάσουν τα διαόλια τον Liam. Με κάτι τέτοια σκηνικά πάντως, στην προ Tik Tok εποχή μεγάλωναν οι ροκ θρύλοι ενώ πλέον το μόνο που έχει μείνει να θυμίζει τον κιθαριστικό ήχο είναι ο κατάλογος με τα hits του παρελθόντος. Στους Deus περίμενες το Soda, λίγο πιο μετά την Bela και αλίμονο αν ο Liam τραβήξει από τον κατάλογο των Oasis. Για το δίδυμο που καίει, Slipknot - Sepultura, δεν ξοδεύω καν λέξεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.

Κατά τα λοιπά, υπάρχει και η γενιά των μουσικόφιλων που παρακολουθεί τα φρέσκα και στη live αναζήτηση αυτών παίρνει ακόμα πτήσεις για Primavera όπως υπάρχει και η γενιά μουσικόφιλων που επιλέγει να απέχει και να αράζει σε cozy μέρη με τα βινύλια της. Και τα δύο τα παίζω. Οι δίσκοι και η μουσική που μεγαλώνει μαζί με εμάς (οι μικρότεροι θα το μάθετε στην συνέχεια) μπορεί να δημιουργήσει αναμνήσεις ανά πάσα στιγμή που φροντίσεις για το σωστό playlist, το σωστό ποτό ή φαγητό, την περιοχή που προτιμάς και την παρέα στο περίφημο “la bonne heure”. Its all good, αρκεί να πατάς το play και όχι το scroll στα social.

Δεν ξέρω τι να περιμένω από το φετινό καλοκαίρι σε μουσικό επίπεδο, η αλήθεια είναι. Yπάρχουν κομμάτια διετίας (και μερικά ακόμα πιο παλιά) που μου τα “σκάνε” ακόμα στα dj σετ και ανυπομονώ να τα μοιραστώ με περισσότερο κόσμο, και από την άλλη, η τεμπελιά που κουβαλάει μαζί της η ζέστη, με κάνει να θέλω να αφήσω ολόκληρο το “Disques Debs” να παίζει και να ελπίζω ότι ο κόσμος θα σεβαστεί την πηγή των grooves. Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο κόσμος στριμώχνεται, αγκαλιάζεται, χορεύει και η μνήμη αρχίζει να καταγράφει ξανά ή να “σβήνει” από την παραζάλη του αλκοόλ. Όλα μέσα στην ζωή είναι, ελατέ τώρα, αφού όλοι ξέρουμε. Ας απολαύσουμε το φετινό καλοκαίρι όσο μας παίρνει, από τα ταξίδια μέχρι τις συναυλίες, τα dj set, τις περιοδείες και πάνω απ' όλα τους φίλους με ότι παραξενιές τους έχει προικίσει η ανθρώπινη φύση και με ότι χαρακτήρα τους έπλασε η μουσική με την όποια μεγάλωσαν.

Αλίμονο και αν δεν είχα λίγο πριν τα μέσα του Ιούνη, πέντε χορευτικά jams για τα πάρτι σας.

1. Deena Abdelwahed, Basile3 - Niacinamide (Infine)

Wow! η Deena Abdelwahed κάνει στροφή στα deep χορευτικά μονοπάτια και το νέο της ep “Free Radicals” για την γαλλική Infine έχει μέσα αυτό το oriental διαμάντι.

2. Au Suisse - Savage (City Slang)

Είμαι δηλωμένος φαν του Morgan Geist σε κάθε project που κυκλοφορεί από την εποχή των Metro Area και μετά. Εδώ, ο Trevor Jackson έχει τα visuals και ο Kelley Polar τα φωνητικά. Είναι λίγο πιο romantic wave και αργό απ' ό, τι θα το ήθελα, αλλά και πάλι, η ποιότητα και η υψηλή αισθητική που τον διακρίνουν είναι στην θέση τους. The perfect starter αν με ρωτάτε.

3. Casbah 73 – Let’s Invade the Amazon (Yoruba Soul Mix) (Boogie Angst)

Άσε μάνα μου τον Osunlade να σε λιάσει με τα soulful house vibes του στο ταιριαστό “Let’s Invade the Amazon” των Casbah 73. Βεβαιώσου, ότι έχεις βάλεις αντηλιακά και ο πάγος προεξέχει. Ρεμιξάρα από τον μάστορα του είδους. Από αυτά που τα ραδιόφωνα δεν παίζουν ποτέ και όταν το πετύχεις με θέα την θάλασσα αλλάζει το επίπεδο ζωής επί τόπου.

4. Dina Summer - Rimini (Audiolith)

Η Dina από τους Local Suicide συνεχίζει τα solo singles. Αφήστε αυτή την βραδύκαυστη italo disco ομορφιά δίπλα στο “Ancora Tu” της Roisin και θα καταλάβετε τι εννοώ. Finesse.

5. Laurent Garnier - Give Me Some Sulfites (Cod3 QR)

Το αφεντικό επέστρεψε. Τα δύο νέα κομμάτι για το γεμάτο κωδικούς label που πρόσφατα έστησε με τον Scan X διαρκούν από 10 λεπτά και πάνω και είναι ικανά, ειδικά το flip side με το “Give Me Some Sulfites” να γκρεμίσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. LG, ο καλύτερος Ευρωπαίος εκπρόσωπος της μυαλωμένης techno. Sorry, no link, if you know, you know.