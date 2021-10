Πριν γράψει και πει ο καθένας ότι θέλει για το μουσικό “χάλι” που δημιούργησε η EDM, ας σκεφτεί , μήπως τώρα που κάθισε η σκόνη, δεν ήταν πάρα ο ιδανικός δούρειος ίππος για να επιστρέψουν οι Αμερικάνοι στα μεγάλα χορευτικά events. Με την (τ)ραπ μανία και τον φεστιβαλικό παροξυσμό να κυριαρχεί στα 00s και τα μέσα των 10s στη μουσική βιομηχανία, λίγο πριν την πανδημία, οι "προχώ" πολιτείες των Η.Π.Α. είχαν αρχίσει να αγκαλιάζουν ξανά την house όπως την σύστησε μέσα από underground events αλλά και φημισμένα loft parties, η θρυλική τριάδα των Frankie Knuckles, Tony Humphries και Little Louie Vega -για να αναφέρουμε μόνο μερικούς.

Jackin’, tribal, anthemic, Chicago, Detroit, progressive, deep, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε όπως κατά καιρούς βολεύει, αλλά δεν μπορείτε να αμφιβάλλετε για το ξεσηκωτικό tempo των 120-130 BPM, με το disco hi-hat και τα βαριά kicks που άλλαξαν τον τρόπο που παρτάρουν οι Αμερικάνοι από τις αρχές των 80s μέχρι τα μέσα των 90s. Αυτός ο ήχος, τελευταία ξαναγίνεται της μόδας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παίρνει μία νέα φόρμα που δεν περιορίζεται στην club / dj χρήση αλλά χάρη στη φήμη και το μαζικό following που απέκτησαν οι superstar EDM djs την περασμένη δεκαετία, πλέον φιλοδοξεί να κερδίσει και τα ραδιόφωνα. Και ακριβώς όπως μεγάλωσε το κόλπο στις αρχές των 90s και μετά το δεύτερο κύμα house αναγνώρισης, οι συνεργασίες και το άνοιγμα σε άλλα είδη που επιχειρούν αυτοί που κουβαλάνε πλέον την house ταμπέλα στην Αμερική έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

O Skrillex, για παράδειγμα, σφραγίζει με λίγο από UK garage το χιτ “In Da Ghetto” του J. Balvin ενώ o Diplo συστήνει ολόκληρο label και μαζί νέο dance κίνημα με την Higher Ground και περιέργως οι David Guetta, Armand Van Helden και A-Trak είναι ακόμα στο παιχνίδι παραδίδοντας όπως πάντα remixes που δουλεύουν καλύτερα από το original και σετ που -ιδίως στην περίπτωση του A-Trak- μοιράζουν άπειρη γνώση. Οι πιουρίστες μπορούν ελεύθερα να αναρωτηθούν, για το λανθασμένο πλασάρισμα των παραπάνω ονομάτων ως νέων house προτύπων, αλλά αν διαβάσετε πίσω από τους φωτεινούς EDM τίτλους, πίσω τους κρύβεται όλο το νέο κύμα της house, από την Aγγλία μέχρι την Νότιο Αφρική και από το french touch μέχρι το Detroit. Τα κομμάτια και οι djs που δείχνουν με την πρώτη ευκαιρία αυτά τα μεγάλα ονόματα (που αντίθετα με τον παλιό, κλειστό κύκλο της EDM αυτή την φορά μοιράζουν γνώση και respect) έχουν σοβαρό ήχο και δημιουργούν τη νέα τάση στην χορευτική μουσική.

Ο Skrillex δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την UK house και rave σκηνή και τελευταία παίζει καθοριστικό ρόλο στο να μάθουν ακόμα περισσότεροι Αμερικανοί τα dj χαρίσματα καλά κρυμμένων Άγγλων παραγωγών, όπως ο Fourtet. Ο Diplo έχει αναλάβει να ενώσει τα ethnic χορευτικά ιδιώματα και αφού πρώτα ωφεληθεί ο ίδιος, δίνει την απήχηση των σχεδών 5 εκατομμύρια followers του σε πολλά ανερχόμενα ονόματα της σκηνής από κάθε γωνιά του πλανήτη. Πρόσφατα ένωσε τις δυνάμεις του με τον underground θρύλο Damian Lazarus και τους indie popsters Jungle, στα σετ του τιμάει ανεξάρτητα jams παιχτών όπως o Mele, ενώ στους μόνιμους συνεργάτες - συμπαραγωγούς του είναι ονόματα που μεγάλωσαν την afro φάση, όπως αυτά των Black Coffee, AndHim ή ο άρχοντας του σκοτεινού bass UK ήχου Paul Woolford aka Special Request. Και όταν στον Sirius XM δίνει χώρο στην Dirtybird Records του Claude Von Stroke, στα remixes πακέτα του χωράει μέχρι και τον δικό μας Dj Angelo ή σε σετ που κάνουν τον γύρο του κόσμου, όπως το Burning Man, τιμάει τους κλασσικούς όπως ο πρόσφατα εκλιπών Paul Johnson, αν μη τι άλλο απαντάει στους πιουρίστες για το βάθος των γνώσεων του, κάνοντας κατανοητό ότι απλά είναι εδώ για να βοηθήσει τον ήχο να περάσει σε μεγαλύτερα ακροατήρια. Επιπλέον, ο day one φίλος του σε όλην την EDM διαδρομή, ο φοβερός dj / turntablist A-Trak απλώς μετατρέπει κάθε νέο του σετ, μπρόστα σε χιλιάδες κόσμου, σε ένα ξέφρενο πάρτυ και πρωτοκλασσάτο dj σεμινάριο μαζί.

Στην Ελλάδα πάλι, τα παραπάνω ονόματα θεωρούνται κλισέ και ξεπερασμένα. Εμπορικές ατραξιόν για τα καλοκαίρια στην Μύκονο και όχι προτεραιότητες για τα “ψαγμένα” house ακροατήρια της χώρας και τους djs τους. Οι δε τελευταίοι, κατα βάση σνομπάρουν τις παραγωγές τους, με τη δικαιολογία των εμπορικών hits, προσπαθώντας να ανακαλύψουν το επόμενο κρυμμένο afro ή deep ή Berlin based house διαμάντι και να δηλώσουν dj που παίζουν "ψαγμενιές". Και κάποιες φορές το καταφέρνουν, όμως πρακτικά βρίσκουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Αυτή τη στιγμή, προσφέρεται η ευκαιρία στους house djs της χώρας να ακολουθήσουν αυτόν τον έστω και λίγο πιο "εμπορικό" χορευτικό ήχο που, όμως, αφενός είναι μπολιασμένος με αρκετά classic house edits -πράγμα που δηλώνει σεβασμό το house των godfathers- και αφετέρου, υπάρχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξαναμαζευτούν χιλιάδες φίλοι της dance κάτω από ένα jackin’ groove που αν το κρατήσεις σωστά και με διάρκεια, πραγματικά μπορείς να το κάνεις ότι θέλεις. Από sexy και σκοτεινό μέχρι afro, βαθύ και βγαλμένο από τις underground σκηνές του Παρισιού και του Λονδίνου.

Πολλές φορές οι djs χαρακτηρίζονται από τον τρόπο που στήνουν ή κορυφώνουν τα σετ τους και αυτό που πάντα έκανε η Αμερική, ήταν να ξεκινάει με επιβλητικά intro και χιτάκια προκειμένου να κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου και μετά να τους φέρει στα μέτρα του. Καλώς ή κακώς, οι Αμερικάνοι έχουν δουλέψει αρκετά το house που έχτισε ο Frankie Knuckles και μόνο δίκαιο είναι να εκμεταλευτούμε το momentum που προσφέρουν στην dance μουσική, ειδικά τώρα που μας έχει λείψει ο χωρός.

Σε συνέχεια του παραπάνω σημειώματος μόνο δίκαιο είναι και να τσεκάρετε τις παρακάτω 5 νέες dance κυκλοφορίες με χαρακτηριστικά στοιχεία από το U.S. House.

Jon Dixon - "On My Own" feat. Moodymann & Kasan 4EVR 4WRD)

What up Doe? Το Detroit ήταν, είναι και θα είναι η ρίζα. Ο Jon Dixon παίρνει τα jazz κλειδιά και τα moody vibes του αρχηγού και παραδίδει το νέο must play.

Mark Hawkins (fka Marquis Hawkes) - "Νο One Can’t Find Us" (Houndstooth)

Η Houndstooth είναι το label του Paul Woolford που έχει χτίσει την σκηνή του Λονδίνου και μέρη σαν το Fabric. Ο Μark Hawkins είνα Γερμανός, αλλά το album The New Normal που μόλις παρέδωσε έχει όλα τα classic Chicago house συστατικά. Μετά το ανθεμικό πρώτο single “Can’t Let You Do This” , το “No One Can’t Find Us” μοιράζει τα σωστά love vibes στις πίστες.

DJ 3000 - "Summer 1995" (EPM)

Αδύνατο να αγνοήσεις τα 20 χρόνια της αγαπημένης EPM, δηλαδή του πιο σωστού ευαγγελιστή του ήχου της αμερικανικής house / techno στην Ευρώπη. Από τη συλλογή για τα 20 χρόνια του label, το “Summer 1995” του DJ 3000 -αφεντικού της Motech Records- μπλέκει το acid με την rave.

Alexander:louis - "Slightly Sideways (Joelski Remix)" (Nervous Records)

Λίγα πράγματα έχουν μείνει να γραφτούν για τη θρυλική Nervous που χρόνια τώρα υπηρετεί τον ήχο της Νέας Υόρκης με τον πιο κλασσάτο και σουπερ ανεβαστικό τρόπο. Ο alexander:louis είναι ανερχόμενη δύναμη και ο Joelski που παραδίδει ένα σχεδόν jackin’ house remix είναι από τα πιο χοτ φετινά ονόματα στα χορευτικά φεστιβάλ.

Lubelski - "Asylum" (Dirtybird)

Κρατάει χρόνια η λατρεία στο cheecky tech house της Dirtybird του Claude Von Stroke και ο Lubelski είναι το νέο καλά κρυμμένο μυστικό στο ρόστερ της. Hard AF.