Όλα τα μικρά πράγματα που έκαναν τη ζωή να αξίζει το 2020

1) Τα λόγια, οι παραγωγές και οι εκπομπές του μεγάλου εκλιπόντα Andrew Weatherall που έκανε πράξη το "All the little things (that make life worth living)"/ Ανέσυρα την CD-R κόπια με το αποκλειστικό mix που είχε κάνει για την εκπομπή των Lilis Bros στο Off Radio πίσω στον Ιανουάριο του 2010 και σχεδόν θεώρησα υποχρέωση να το ψηφιοποιήσω και να το μοιραστώ λίγο πριν το τέλος της χρονιάς στο παρακάτω link:

Επιπλέον, αυτό το κείμενο του David Holmes στον Guardian επιβεβαιώνει τον θρύλο του sir Andrew.

2) Το ντοκιμαντέρ για το δισκάδικο Other Music στη Νέα Υόρκη και οι απίστευτες λίστες τους με τα καλύτερα της χρονιάς.Ο σημαντικότερος οδηγός (και η ουσιαστικότερη φετινή ανασκόπηση, αν με ρωτάτε) για να ανακαλύψει κάνεις την πιο καλά κρυμμένη και περίεργα όμορφη μουσική της χρονιάς.

Εδώ το trailer:

Και εδώ οι λίστες του προσωπικού για το 2020.

Βγαίνει και σε Spotify playlist:

3) Το βιβλίο των Beastie Boys, το ντοκυμαντέρ τους στο Apple TV και η Spotify playlist που τα συνόδευσε. Ένα προς ένα τα κομμάτια της θα κάνουν καλύτερη και την δική σου μπάντα.

4) To blog Music Journalism του Todd. L. Burns.

5) Το box σετ με τα dirty versions επτάιντσα του Ol' Dirty Bastard από το Return To The 36 Chambers: The Dirty Version (25th Anniversary Edition).

6) Το merchandise της Trilogy Tapes του William Bankhead.

7) Το περιεχόμενο του Purple.

8) Αυτές οι 5 συλλογές και άλλα τόσα pop singles που ξεχώρισαν:

Various Artists - IDMEMO: A Future Of Nostalgia compiled by Vladimir Ivkovic and Ivan Smagghe (2 x CD) (Above Board Projects)

MOVES - Club Classics (Moves Recordings)

Various Artists - Next Lightyear: South African Deep House & Experimental II (Black Catalogue)

Adam X - Acid Archives 92-94 (L.I.E.S.)

VVAA – NADSAT (Because Music, κυκλοφορεί στις 22 Ιανουαρίου του 2021)

Singles:

Busta Rhymes - "Look Over Your Shoulder" ft. Kendrick Lamar

The Weeknd - "Blinding Lights"

Dua Lipa - "Physical"

Burna Boy feat. Stormzy - "Real Life"

Mother Of Mars feat. Jaiko Suzuki - "Space Without A Shadow"

9) Οι εκπομπές του Μάκη Μηλάτου. Όχι μόνο έδωσαν δεύτερη ζωή στο avopolisradio.gr αλλά συνεχίζουν να μεταδίδουν το μήνυμα ότι η αναζήτηση του νέου και του ανεξερεύνητου, ειδικά στην μουσική, ειδικά σε εποχές σαν και αυτή που ζούμε δεν (πρέπει να) σταματάει ποτέ. Επιπλέον, έχω την τιμή στο τελευταίο Incoming της χρονιάς να μοιράσω αναλυτικά τις λίστες με τα αγαπημένα του:

30 Διεθνή Άλμπουμ

1. Bob Dylan - Rough and Rowdy Ways

2. Nick Cave - Idiot Prayer

3. Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters

4. Run the Jewels - RTJ4

5. Maria Schneider Orchestra - Data Lords

6. The Dream Syndicate - The Universe Inside

7. Ghostpoet - I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep

8. Mark Lanegan - Straight Songs of Sorrow

9. Bill Callahan - Gold Record

10. Fontaines D.C. - A Hero's Death

11. Tony Allen/Hugh Masekela - Rejoice

12. Keith Jarrett - Budapest Concert

13. Matmos - The Consuming Flame

14. Songhoy Blues - Optimisme

15. Cabaret Voltaire - Shadow of Fear

16. Brigid Dawson & the Mother's Network - Ballad of Apes

17. Perfume Genius - Set My Heart on Fire Immediately

18. Motorpsycho - The All Is One

19. Shamir - Shamir

20. Jarv Is - Beyond the Pale

21. Fleet Foxes - Shore

22. Thundercat - It Is What It Is

23. Lucinda Williams - Good Souls Better Angels

24. Sun Ra Arkestra - Swirling

25. The Flaming Lips - American Head

26. The Buttertones - Jazzhound

27. Wire - Mind Hive

28. Future Islands - As Long As You Are

29. Caribou - Suddenly

30, Bruce Springsteen - Letter to You

15 Εγχώρια Άλμπουμ

1. Γιάννης Μουρτζόπουλος (+ Ανδρέας Γεωργίου) - Icarus_Asylum

2, Ευρίτικη Ζυγιά - Ορμένιον

3. Το Πράγμα - Year of the Thing

4. Τα Παιδιά της Παλαιότητας - Ενθύμιον Νεανικών Συντροφιών

5. Sugahspank & Blend Mishkin - Paint Everything White

6. George Kontrafouris Trio - The Passing

7. Electric Feat - Electric Feat

8. Lumiere - Phases

9. Παιδί Τραύμα - Θα Καταστρέψω τον Κόσμο

10. Central Pozitronics - Central Pozitronics

11. Metaman - Ιρίνα

12. Τάνια Γιαννούλη Trio - In Fading Light

13. Goodbye Beduin - The Shaking People

14. Kος Κ. - Ρεπό

15. Moa Bones - Love's End

10) Τα δικά μου αγαπημένα. Με την ελπίδα ότι την επόμενη χρονιά θα καταφέρουμε ακόμα πιο άμεση (βλ. Bandcamp και ανεξάρτητα δισκάδικα) υποστήριξη στους μουσικούς που εκτιμάμε. Και αυτοί με την σειρά τους θα φροντίσουν για περισσότερη ανεξάρτητη, κοφτερή, αμφιλεγόμενη και διαφορετική μουσική. Ο κόσμος αγκάλιασε το διαφορετικό και έχει αρχίσει να ξερνάει το δήθεν των social media. Η πανδημία επιβεβαίωσε πως η ζωή είναι απρόβλεπτη και ο χρόνος που κυλάει είναι προτιμότερο να ξοδεύεται σε πράγματα που βελτιώνουν και βγάζουν προς τα έξω τον αληθινό εαυτό μας.

30 Διεθνή Άλμπουμ

1. Run The Jewels - RTJ4

2. El Michel's Affair - Adult Themes

3. DJ Godfather - Electro Beats For Freaks

4. Omar Apollo - Apolonio

5. Bad Bunny - YHLQMDLG

6. Nubya Garcia - Source

7. Nothing - The Great Dismal

8. Angel Bat Dawid & Tha Brothehood - LIVE

9. Ela Minus - Acts Of Rebellion

10. Future Islands - As Long As You Are

11. Thurston Moore - By The Fire

12. Anna von Hausswolff - All Thoughts Fly

13. Shamir - Shamir

14. Tom Misch & Yussef Dayes - What Kinda Music

15. Fontaines D.C. - A Hero’s Death

16. Denzel Curry, Kenny Beats - Unlocked

17. Aesop Rock - Spirit World Field Guide

18. The Heliocentrics - Infinity Of Now

19. Deftones - Ohms

20. Action Bronson - Only For Dolphins

21. Smoove & Turrell - Stratos Bleu

22. Mac Miller - Circles

23. Caribou – Suddenly

24. Oneohtrix Point Never - Magic Oneohtrix Point Never

25. Liam Bailey - Ekundayo

26. Sault - Untitled (Rise)

27. Alison Cotton - Only Darkness Now

28. Jeff Parker - Suite for Max Brown

29. Buscabulla - Regresa

30 Pa Salieu - Send Them To Coventry

15 Εγχώρια Άλμπουμ

1. Foken - Delfon

2. Κος Κ - Ρεπό

3. Veslemes - I Know Where You Live Vangelis!

4. Metaman - Ιρίνα

5. Lumiere - Phases

6. Εβρίτικη Ζυγιά - Ορμένιον

7. Sugahspank & Blend Mishkin - Paint Everything White

8. Regressverbot- Dubna’s Dance

9. Jay Glass Dubs - Soma

10. Kooba Tercu - Proto Tekno

11. George Kontrafouris Trio - The Passing

12. Tendts - Faith

13. The Bonnie Nettles - The Bonnie Nettles

14. Venus Volcanism - Rizitiko

15. Chris Christodoulou - Risk Of Rain 2