Χωρίς Επιστροφή

Τι και αν ο Carlos O'Connell από τους Fontaines D.C. λέγοντας «πιστεύω ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στην κανονικότητα» είχε δίκιο; Τι και αν όντως ο ιός με τις συνέπειες του μείνουν για χρόνια (ήδη σε λίγο κλείνει τον πρώτο του); Μετράμε 3 χαμένες συναυλιακές σεζόν και πάμε για 4η, αυτή της άνοιξης-καλοκαιριού του 2021.

Στη φωτογραφία, flyer από ιντερνετικό - φιλανθρωπικό event ενδεικτικό του πως γίνονται και προωθούνται πλέον οι indie συναυλίες στις ΗΠΑ:

Πιο απλά, αναρωτηθείτε το εξής: Αν τον Γενάρη σταματήσουν οι περιορισμοί αλλά συνεχίζει να υπάρχει ο ιός, εσείς θα φοράγατε μάσκα και θα πηγαίνατε σε συναυλίες;

Άρα όντως ζούμε κάτι ιστορικό, την ίδια στιγμή που (θα επαναλάβω από προηγούμενες στήλες) οι αγαπημένοι μας μουσικοί είναι πιο άμεσα κοντά μας από ποτέ. Αν τους ακολουθείτε στο Instagram ξέρετε ακόμα και τι δονητή προτιμούν (σπέκια στη θεάρα Lily Allen), πόσω μάλλον όταν βγάζουν δίσκους για να βοηθήσουν το κοινό τους να την «παλέψει» σε αυτή την Covid τρέλα, όπως οι Future Islands.

Στην αρχή όλου αυτού συζητάγαμε για τους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν κρατήσει στο συρτάρι νέους δίσκους περιμένοντας τη σωστή ώρα -και την περιοδεία μετά- αλλά η φάση έχει αρχίζει και θυμίζει ταινία του Αγγελόπουλου. Οι πιο παραγωγικοί πιτσιρικάδες που δεν έχουν χιλιάδες φανς ανά τον πλανήτη να τους περιμένουν, έχουν ήδη βγάλει δοντάκια και εκθρονίζουν τα μεγάλα ονόματα. Στο μουσικό τζόγο, το στοίχημα ότι θα αλλάξουν οι μόδες και μαζί οι headliners που θα αντικατασταθούν από όλο και πιο νέους μέχρι να τελειώσει όλο αυτό, ήδη μοιράζει κέρδη. Τα labels έχουν σταματήσει να περιμένουν, επαναπροσδιορίζουν τις καμπάνιες τους και τα μουσικά media περνάνε την καλύτερη φάση τους. Η κυρα Λίτσα μαθαίνει και στην Αθήνα τι είναι το podcast, ενώ η ανάγκη για «περιεχόμενο», fake ή αληθινό, είναι υπαρκτή.

Μουσικά, θα μας πάρει καιρό να κλείσουμε τα best of φέτος και ας ήταν φαινομενικά μουδιασμένη χρονιά. Εκεί κοντά στα Χριστούγεννα -για να ρεφάρουν πάνω στις γιορτές -θα βγουν και τα μεγάλα όπλα από τα πολυεθνικά acts (ήδη η Ariana Grande χτενίζεται) και ο ανταγωνισμός θα χτυπήσει κόκκινο.

Και πάλι, μια απλή πρόβλεψη κάνω. Έτσι και αλλιώς καθότι γνωστός music enthusiast και μόνο που θα ανέβει η επίγνωση του κόσμου για τα νέα ταλέντα και θα απολαύσουμε χωρίς -εμπορικούς- περιορισμούς φρέσκια μουσική, θα είναι κάτι.

Επιπλέον, κάτι σαν συμβουλή στους εγχώριους δημιουργούς: “Don’t hold back”.

Μην κρατάτε άλλο στο ράφι νέα μουσική. Κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτό και πλέον, ειδικά στα καθ’ ημάς, έχουμε ανάγκη πραγματικά καλούς νέους δίσκους για να την βγάλουμε «μαζί» καθαρή σε όλο αυτό.

Να δείτε που σύντομα θα γίνει ανάγκη και στους δυο. Οι μουσικοί δεν θα αντέχουν να το κρατάνε και οι ακροατές δεν θα χορταίνουν να καταναλώνουν το φρέσκο. Δείτε πόσο καλοστημένη μπίζνα διασκέδασης είναι το Netflix. Σε αντιστοιχία, πρέπει να ζήσουμε με τη νέα μουσική στις streaming πλατφόρμες και τα απελευθερωμένα (από επαναλαμβανόμενα και παλιομοδίτικα playlists) streaming ραδιόφωνα.

«Προχωράμε» που λένε και στην Λευκάδα.

Παρακάτω 3 singles «που το πάνε μπροστά»:

JAWNY - "Trigger Of Love" (Interscope)

Ένας νέος Beck σε ανάπτυξη, ο JAWNY έχει όλο το πακέτο που μπορεί να τον χρίσει τον επόμενο τραγουδοποιό της γενιάς του Tik Tok, ακόμα και αν παγερά αδιαφορεί για το τελευταίο. Το single προλογίζει το άλμπουμ For Abby, το οποίο, με τη σειρά του, είναι φτιαγμένο από τα πιο απλά υλικά που μαζεύει στο υπόγειο στούντιό του ενός ανερχόμενος μουσικός και η καραντίνα του δίνει όλο τον χρόνο να επαναπροσδιορίσει την σχέση του με την τέχνη και την ανθρωπότητα. (και μουρμουρίζω "… Run, she got the gun…”)

Oneohtrix Point Never - "No Nightmares" (Warp)

Μαγεία και μελωδίες που σε γεμίζουν από την μία αυγή μέχρι την άλλη. Το ξενύχτι σε μια χώρα που πλέον δεν ξενυχτά ποτέ, δεν είχε καλύτερο soundtrack και υπάρχει κάποιος κύριος Weeknd στα φωνητικά, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, χωρίς ντόρο και χωρίς μεγάλο πρόμο. Όσοι ξέρουν, νιώθουν. Ο OPN χρόνια τώρα δείχνει το μέλλον.

Emotional Oranges feat. Channel Tres - "All That" (Island)

Ό,τι αγγίζει ο Channel Tres τελευταία, είναι χιτ. Αντέγραψε τον Moodyman όσο χρειαζόταν για να γίνει ο νέος daddy της αισθαντικής χορευτικής μουσικής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το "All That” δεν λέει να ξεκολλήσει από το playlist του avopolisradio.gr.