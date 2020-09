O Iggy, το Ράδιο και οι Nerrves

Μέσα Σεπτέμβρη. Ελεγχόμενο άγχος πριν το ξεκίνημα του avopolisradio.gr (για φέτος το λανσάρισμα του νέου προγράμματος δείχνει την Δευτέρα 28/9), ασταμάτητα τηλέφωνα για να στηθεί σωστά η ροή, αλλαγές στο πρόγραμμα, ανανέωση στην playlist, συμβουλές στους νέους παραγωγούς και κυρίως επαναπροσδιορισμός των στόχων της κοινότητας που εκπέμπει από το 89 της Ασκληπιού. Είμαστε από meeting σε meeting, με βασικό σκοπό να φέρουμε στο επίκεντρο της προσοχής όλη την εξαιρετική νέα μουσική που κυκλοφορεί εκεί έξω, σε ένα κοινό που ξέρουμε ότι μεγάλωσε με τα συναυλιακά standard των Scorpions, James και Parov Stelar, αλλά ελπίζουμε να μην παραδώσει την ίδια σκυτάλη στους νεώτερους.

Υπάρχουν ασταμάτητες σκέψεις που έρχονται με τυχαία σειρά για το πόσο η δουλειά μιας μικρής μουσικής κοινότητας αποδίδει, δημιουργεί τάσεις και κερδίζει νέους ακροατές. Σύμμαχος, η τεχνολογία. Το «τέρας» του streaming που οι παλιοί «φοβόντουσαν» έχει γίνει η πλατφόρμα διάδοσης των μουσικών νέων και το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Avopolis, αφού παρουσιάζει τις νέες κυκλοφορίες την στιγμή που συμβαίνουν, αμέσως μετά, φροντίζει να συνδέσει τον ακροατή με όλους τους νέους τρόπους που μπορεί να υποστηρίξει καθημερινά την καλή μουσική (απόδειξη, η New Music playlist μας στο Spotify και τα κείμενα-αφιερώματα μας στις Bandcamp Παρασκευές στα νέα του site).

Το μόνο που χρειάζεται είναι οι γονείς σας (ή και εσείς σαν γονείς) να σας έχουν μεταδώσει (ή να έχετε) έστω και στο ελάχιστο αγάπη για την μουσική.

Κατά τα λοιπά, όλα τα νέα εργαλεία που μπορεί να έχει ένας μουσικός και ένα μέσο ενημέρωσης στα χέρια του για να επικοινωνήσει τη νέα δημιουργία με τον ακροατή είναι εκεί έξω. Τα ηχογραφήματα είναι το μικρότερο κομμάτι ίσως της πίτας που λέγεται βιομηχανία. Το πιο δύσκολο για όλους, από το μέσο μέχρι τον δημιουργό, αλλά και τον ακροατή είναι πραγματικά να ακούσει τη νέα μουσική. Το δύσκολο κομμάτι δεν είναι να σου πει κάποιος ό,τι είδε, ξέρει ή έχει ακούσει για την μπάντα ή το σταθμό σου. Το πραγματικά δύσκολο μέρος είναι να έχει ακούσει όντως την μπάντα ή τον σταθμό.

Και στην χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε ως το 2020, η διάδραση δημιουργού-μέσου και ακροατή είναι πολύπλοκη.

Για παράδειγμα, οι έρευνες δείχνουν ότι το βινύλιο ανέβασε κι’ άλλο τα νούμερά του, όμως, είναι οι επανεκδόσεις και οι κυκλοφορίες από το παρελθόν που δημιούργησαν τις ανοδικές τάσεις. Το Bandcamp, έστω και καθυστερημένα, έφτασε στα social media όλων σαν το μέσο που υποστηρίζει άμεσα τον καλλιτέχνη. Όμως, αν υπολογίσει κανείς την προμήθεια και τα έξοδα αποστολής σε άλλες χώρες, τότε γίνεται δύσκολη η φυσική αγορά νέου προϊόντος. Το streaming μέσω Spotify και Apple Music φαίρνει τα "πάντα όλα" στα ακουστικά σου αλλά θα ευχόσουν οι αλγόρυθμοι να λειτουργούσαν πιο σωστά ή να μην χαώνεσαι στο ψάξιμο του τι αξίζει.

Όλα αυτά ισχύουν αλλά τα πιο ενθαρρυντικά νέα, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα, έρχονται από το παρακάτω.

Στην πρόσφατη εκπομπή του για το BBC Radio 6 Music, ο θρύλος που λέγεται Iggy Pop και που οι «παραδοσιακοί» έλληνες ακροατές έχουν μάθει να λατρεύουν, παρουσίασε ένα κομμάτι από μία κυριολεκτικά άγνωστη ανεξάρτητη μπάντα της Αθήνας. Δεν είναι ότι το “Inside Your Head” των δικών μας Nerrves (και γράφω δικών μας, γιατί μέλη των Nerrves και της Patari Records κάνουν εκπομπή στο Avopolis Radio) χτύπησε κάποιο νεύρο που πριν αγνοούσαμε. Αλλά απέδειξε στην πράξη πως οι «αγαπημένοι» των «δικών μας ροκάδων» έχουν αυτιά ανοιχτά και εξελίσσονται παράλληλα με την εποχή τους, την ίδια στιγμή που ο μέσος αθηναίος ροκ ακροατής εξακολουθεί να ζητάει το "Gimme Danger” στον ροκ σταθμό της πόλης.

Εδώ το λίνκ της εκπομπής του Iggy Pop.

Ναι, ο Iggy κάνει εκπομπή στο BBC όπως κάνει και ο Jarvis Cocker, όπως κάνει και η Lady Gaga στο διαδυκτιακό Beats 1 της Apple Music, o Elton John, o Pharrell Williams και όλοι, λειτουργώντας σαν ουσιαστικοί μουσικοί οδηγοί αυτών που τους ακολουθούν. Συνεχίζουν την βασική αρχή του ραδιοφώνου, προτείνουν νέα μουσική και ψάχνουν βαθιά για να την ξετρυπώσουν, ακόμα και αν την βρίσκουν στα γκάζια μιας ανεξάρτητης garage rock μπάντας από την Αθήνα.

Κοινώς, ας πάρουμε λίγο πιο ζεστά το θέμα μουσική ενημέρωση, ειδικά φέτος που οι συνθήκες την ευνοούν και έχουμε περισσότερο χρόνο για ακροάσεις. Δεν γίνεται ο Iggy να μας ρίχνει 30 και βάλε χρόνια και να μπορεί να προτείνει φρέσκες μπάντες από την πόλη μας στο BBC, την ίδια ώρα που εμείς χειροκροτάμε τα όποια αθηναϊκά FM όταν ακούμε Stooges. Νο offence, το να ακούς «τέρμα» Stooges έχει την πλάκα του αλλά η μουσική εξελίσσεται και υπάρχουν νέες μπάντες που οι ίδιοι οι θρύλοι σου υποδεικνύουν να ακούσεις ώστε να εξελιχθεί ο μουσικός κύκλος ζωής.

Πώς γίνεται να το ξεχνάει κάποιος αυτό και να επιμένει στο να ακούει τα ίδια «παραδοσιακά ροκ» ή έστω indie τραγούδια; Θα πρέπει είτε να είναι πολιτιστικά καταπιεσμένος, είτε να έχει απαξιώσει εκούσια τα μέσα που μπορούν να τον οδηγήσουν στη νέα μουσική πραγματικότητα.

Και πιστέψτε με, δεν έχει καθόλου πλάκα να ψάχνεις απαντήσεις στα παραπάνω βασικά ερωτήματα, ειδικά όταν έχουμε αποφασίσει με το φετινό avopolisradio.gr να ανοίξουμε περισσότερες νέες μουσικές πόρτες και να δώσουμε βήμα σε περισσότερες νέες φωνές για να ακούσουμε όλοι μαζί το μέλλον της μουσικής.

Και τα 5 (που ακολουθούν) είναι υπέροχα:

1. Αυτό το φιλμ της Nathalie Canguilhem και η μουσική του SebastiAn για τον οίκο Yves Saint Laurent και την κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021.

2 και 3. Τα νέα singles από Avalanches και Janelle Monae.

Στο “Take Care In Your Dreaming” οι Αυστραλοί μάγοι του sampling συνεργάζονται με Tricky, Denzel Curry και Sampa The Great και φαίρνουν στα COVID μέτρα τα blues και την ξεχασμένη τέχνη του trip hop...

...ενώ στο “Turntables” η Monae γκρουβάρει και αφυπνίζει πάντα με στυλ.

4. H συλλογή Kompakt : Total 20. Απίστευτο που τόσα χρόνια μετά, η ομάδα από την Κολωνία εξακολουθεί να μας τροφοδοτεί με τόσο ενδιαφέρουσα μουσική. Η αφρόκρεμα της βαθείας χορευτικής μουσικής από τα χέρια των Robag Wrhuhme, Michael Mayer, Jurgen Paape, Sasha Funke, Kolsch και Marc Romboy. Big up στο νέο αίμα, Weval, Agents Of Time και Kiwi.

5. O «ψυχολόγος» των superstars του Χόλιγουντ, Zane Lowe (βασικός παρουσιαστής του Beats 1) στον καναπέ με την Alicia Keys.

Ειδικά στην Ελλάδα, θα είναι λυτρωτικό να αρχίσουν να ανοίγονται και οι εναλλακτικοί μουσικοί. Ίσως σε κάποια φάση μιλήσουμε για σκηνή μετά από το open up.