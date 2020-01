ΔΙΕΘΝΗ

ΕΓΧΩΡΙΑ

«Hot jazz...is expression and communication, a musical and social manifestation. Αnd Blue Note records are concerned with identifying its impulse, not its sensational and commercial adornments».Την ίδια εποχή που ξεκίνησα, διάβαζα με σχετική συνέπεια. Καλά, δεν με έλεγες βέβαια και jazz aficionado· και σίγουρα πίσω στο 1994-1995 προτιμούσα τον κατάλογο των Soundgarden, από την ιστορία του bebop. Ήθελα όμως να κρατάω τη σπίθα και την επαφή με κάτι που δεν ένιωθα ακόμα έτοιμος να ακούσω, αλλά καταλάβαινα ως μουσική που χρήζει προσοχής.Η αυγή του 2020 με βρήκε να μελετάω μανιωδώςκαι τα παράγωγά της. «Κλασικό σημάδι ότι μεγάλωσα», όπως συνηθίζω να λέω σε όλους, αλλά και μια σημείωση για τους αναγνώστες της στήλης ότι you can’t teach an old dog new tricks. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς στην έναρξη μιας χρονιάς-ορόσημο για πολλά προσωπικά, κοινωνικοπολιτικά και μουσικά θέματα, η κληρονομιά που έχει αφήσει το σπουδαίο jazz label φαντάζει στα μάτια μουΤο όραμα και το καλοστημένο πλάνο, ο τρόπος με τον οποίοντόσο –στον ήχο, όσο και στην κοινωνική εκδοχή του, με δεδομένο ότι ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 μέχρι και τα μέσα των 1960s η τζαζ ήταν η μουσική των μαύρων, την οποία κατέγραφε μια ανεξάρτητη ετικέτα λευκών– και η επιμονή στην ηχητική καινοτομία, δημιούργησαν. Αν λοιπόν τις αναγάγεις στο σήμερα, είναι ικανές να δώσουν «ανάσα» σε κουρασμένες κοινωνίες, μουσικές και όχι μόνο.Σε πιο πρακτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας μία ακόμα φράση την οποία περιφέρω παντού τελευταία, «πλησιάζουν οι μέρες που το διαφορετικό θα κερδίζει σε όλα τα μέτωπα». Κερδίζει άλλωστε στηεδώ και μια διετία, από την ώρα που οτοποθετήθηκε στην κεφαλή της Luis Vitton, κερδίζει στοναπό τότε που το awkwardness τουέγινε το νέο cult· και κερδίζει ασφαλώς και στη, από τότε πουέγινε ο ήχος της Νέας Υόρκης.Έτσι, βγάζει μόνο νόημα ότι σε μια τυχαία Τρίτη απόγευμαακούς τα 20άχρονα Raed Raess & Marko Kribali να σπινάρoυν από Sega Bodega μέχρι Mazhar Ve Fuat για τα DR34M34TER SESSIONS, γνωρίζοντας ότι λίγο πριν ηείχε τινάξει τη μπάνκα παίζοντας από νέα worldwide καλούδια μέχρι ΜacDonald And Giles, δίνοντας παράλληλα και τα σπέκια στους Beastie Boys.Αυτό που θέλω να γράψω, είναι ότι ο κόσμος της πολυφωνίας και της διαφορετικότητας, έτσι όπως τον ζήτησαν και τον έχτισαν αλλάζοντας την τζαζ στα μέσα του περασμένου αιώνα τα κεφάλια της Blue Note, είναι εδώ. Συμβαίνει. Ο κόσμος σε λίγο θα κυνηγάει τη διαφορετική μουσική σε όλα τα μέσα, πιο πολύ και απ' όσο οι νεόπλουτοι/κρατικοδίαιτοι καναλάρχες κυνηγάνε τους YouTubers (γιατί αγνοούν πόσα αποδίδουν τα Spotify και iTunes podcasts).· και είναι πιθανό να δικαιωθείς,της κανονικότητας του 2020.Kαι μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι τα βαρετά playlists τύπου «από Killers σε AC/DC», θα αντικατασταθούν από τη future jazz των The Comet Is Coming και την trap κολεκτίβα JACKBOYS του Travis Scott. Γιατί,. Όταν οι infuencers γίνονται καραμέλα στα media, οι πραγματικά έξυπνοι καταλαβαίνουν ότι σύντομα θα δικαιωθούν οι original τύποι με την ουσιαστική γνώση για τη μόδα, τη μουσική και τις τέχνες· και αυτό, ταυτόχρονα, γίνεται κάλεσμα για να αγκαλιάσει περισσότερος κόσμος τη διαφορετικότητα στην τέχνη. Όταν γίνεται φανερό ότι, είναι θέμα χρόνου ο κόσμος να μάθει ότι κλέβουν και να γυρίσει την πλάτη. Ακόμα να γίνει το αφιέρωμα της ελληνικής ραπ κάπου έξω, ενώ μέσα στον περασμένο μήνα 2 εκπομπές του NTS radio είχαν αφιέρωμα στην ελληνική μουσική (ρεμπέτικα και synthwave): σε μορφές της δηλαδήΣχεδόν έναν χρόνο πριν, ζητούσα περισσότερο ενθουσιασμό στην παρουσίαση και στην αποδοχή της νέας παγκόσμιας ποπ που εμπνέεται από τις underground τάσεις. Αλλά φέτος μετατρέπεται, νομίζω πλέον και στην Ελλάδα,. Τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας. Και στη χώρα μας αυτή η τάση θα δικαιώσει όλους όσους μεγάλωσαν με μεράκι τόσο τις δισκοθήκες τους, όσο και την τέχνη τους.Ακολουθούν οι λίστες με τα καλύτερα εγχώρια και διεθνή άλμπουμ της δεκαετίας που έφυγε1. Daft Punk: Random Access Memories2. A$AP Rocky: LIVE.LOVE.A$AP3. Kanye West: My Beautiful Dark Twisted Fantasy4. Kendrick Lamar: To Pimp a Butterfly5. Frank Ocean: Blond6. Drake: If You’re Reading This, It’s Too Late7. Tame Impala: Lonerism8. Grimes: Visions9. Tyler, The Creator: IGOR10. Bon Iver: Bon Iver11. Nicolas Jaar: Space Is Only Noise12. Four Tet: There Is Love in You13. Cardi B.: Invasion Of Privacy14. Kamasi Washington: The Epic15. Jay-Z & Kanye West: Watch the Throne16. Nicki Minaj: The Pinkprint17. Arctic Monkeys: AM18. Flying Lotus: Cosmogramma19. Caribou: Our Love20. Beyoncé - Lemonade21. D'Angelo & The Vanguard: Black Messiah22. Kaytranada: 99.9%23. Rihanna: ANTI24. The Weeknd: Starboy25. Lana Del Rey: Born To Die26. Mount Eerie: A Crow Looked At Me27. Run The Jewels: Run The Jewels 228. BROCKHAMPTON: IRIDESCENCE29. Adele: 2130. Chance The Rapper: Acid Rap31. Jamie xx: In Colours32. Kanye West: Yeezus33. Drake: Take Care34. Kendrick Lamar: good kid, m.A.A.d. city35. Mac De Marco: Salad Days36. Frank Ocean: Channel Orange37. Beyoncé: Beyoncé38. Beck: Morning Phase39. The Black Keys: Brothers40. Charles Bradley: No Time For Dreaming41. Tycho: Dive42. Blood Orange: Coastal Grooves43. Earl Sweatshirt: Doris44. Various Artists: Mono No Aware45. FKA Twigs: LP146. The Budos Band: III47. Daughters: You Won’t Get What You Want48. Mac Miller: Swimming49. SZA: CTRL50. Downtown Boys: Cost Of Living51. Lil Peep: Come Over When You're Sober, Pt. 252. Ghost: Prequel53. ANOHNI: Hopelessness54. Gonjasufi: A Sufi And A Killer55. King Krule: The OOZ56. Rosalía: El Mal Querer57. Kendrick Lamar: DAMN58. Badbadnotgood: III59. El Michels Affair: Enter The 37th Chamber60. Solange: A Seat At The Table1. Μόνικα: Secret In The Dark2. Sillyboy: Played3. Planet Of Zeus: Macho Libre4. Keep Shelly Ιn Athens: In Love With Dusk5. Acid Baby Jesus: Lilac Days6. Modrec: Mascaraddiction7. My Wer Calvin: Happened Before8. TFATFY: Well, Excuse Me9. Kος K: 40 Μέρες10. Σtella: Σtella11. Whereswilder: Yearling12. Μόνικα: Exit13. Sillyboy’s Ghost Relatives: Sillyboy’s Ghost Relatives14. May Roosevelt: Junea15. GravitySays_i: The Figures Of Enormous Grey And The Patterns Of Fraud16. Larry Gus: Υποτακτικός17. Lumiere: Lumiere18. Cyanna Mercury: Archetypes19. Bazooka: Άχρηστη Γενιά20. Blend Mishkin & Roots Evolution: In Real Life21. Spectralfire: Spectralfire22. Grandbois: Deep In My Heart23. Kooba Tercu: Kharrüb24. The Noise Figures: The Noise Figures25. Film Jacket 35: The PR Foundation26. Cookie: Drive Through27. Planet Of Zeus: Faith In Physics28. Jesvs Lost: The Gamble29. Saske: Saskepticism Vol.130. Night Knight: God Is A Motherfucker