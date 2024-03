Tits First: Πώς η LP Giobbi έγινε βασίλισσα της piano house

Πώς συνδυάζονται οι Grateful Dead και οι Daft Punk, o Jerry Garcia και η Taylor Swift, το jazz τμήμα του Berkley και το Oregon Country Fair; Εύκολα αν ανοίξει κάποιος να διαβάσει το βιογραφικό της Lea Chisholm, καλλιτεχνικώς/κοινώς γνωστή ως LP Giobbi – μια από τις πιο αξιόλογες εκπροσώπους της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, που με τις αιθέριες εναλλαγές μεταξύ decks και πλήκτρων έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή ως μια νέα βασίλισσα της piano house.

Μια more than a pianist, more than a producer, more than a DJ περίπτωση που βρήκε τον δρόμο της για τον ηλεκτρονικό χάρτη κάπου εκεί λίγο πριν την πανδημία με τις ευλογίες και το mentoring των Sofi Tukker έγινε με συνοπτικές διαδικασίες «μόνιμη» σε φεστιβάλ όπως το Lollapalooza και το EDC ενώ πέντε χρόνια έχει μαζέψει όλο το χαρτί: Παραγωγός της Χρονιάς για το DJ Mag το 2023, χρυσή εγγραφή στο roaster της Ninja Tune με το album Light Places (υπό την ετικέτα της Counter Records) να σχολιάζεται, να συζητιέται και να ακούγεται ως ένα από τα πιο αξιόλογα ηλεκτρονικά albums της χρονιάς που έφυγε, Coachella, remixes με αποκορύφωμα την «παραγγελιά» της Taylor Swift για το “Cruel Summer”.

https://youtu.be/GBb8vC0DeXY?si=IcpgmvjzZmhhPZKC

Και όλα αυτά η LP Giobbi τα έκανε (όπως συνήθως γίνεται στις περιπτώσεις που έχουν αυτό το «κάτι» να πουν) με τον τρόπο της, πατώντας ωστόσο στους βασικούς άξονες κάθε τρόπου που οδηγεί σε μια υγιή επιτυχία. Δημιουργική τόλμη, μελέτη και δουλειά, ανταπόδοση και αλληλεγγύη.

Raised by Deadheads

Η LP Giobbi γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Eugene του Oregon από γονείς πορωμένους με τους Grateful Dead που νεότεροι ακολουθούσαν την μπάντα στις περιοδείες της ζώντας το χίπικο όνειρο των πλανόδιων groupies και της υποκουλτούρας των Deadheads. Οι δίσκοι της μπάντας του Jerry Garcia δεν έλειψαν ποτέ από την οικία Chisholm και η ακρόασή τους ήταν το παραδοσιακό κυριακάτικο τελετουργικό για τη μικρή Lea και το διάλειμμα της από τη μελέτη του πιάνου. «Κάθε Κυριακή αντί να πηγαίνουμε στην εκκλησία βάζαμε οικογενειακώς ν’ ακούσουμε Grateful Dead και χορεύαμε. Και αυτή ήταν η πνευματική εξάσκησή μου», θυμάται η LP Giobbi σε συνέντευξή της.

Η επιρροή των Grateful Dead και των κυριακάτικων πρωινών της παιδικής της ηλικίας ακολούθησε την LP Giobbi και το 2022 μετουσιώθηκε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα outputs και projects της, τα livestreamed house sets που έκανε κατά τη διάρκεια του lockdown από το σπίτι της, με το όνομα “Dead House”.

https://www.youtube.com/watch?v=0lkddbz2lvw

Μια ιδέα που με τη σειρά της οδήγησε σε ένα εξαιρετικό remix album πάνω στο ντεμπούτο album του Jerry Garcia, το Garcia του 1973, (ειδική παραγγελία από την κόρη του Jerry Garcia) και μεταφράστηκε περαιτέρω σε ένα επιτυχημένο dj set brand που βρήκε την ιδανική του θέση στις περιοδείες των Dead & Company – πρόσφατα δε και στο Oregon Country Fair με την LP Giobbi να γίνεται το πρώτο act ηλεκτρονικής μουσικής που κατάφερε να διεισδύσει στις πρώτες γραμμές ενός παραδοσιακού, «οικογενειακού» φεστιβάλ με πάνω από 50 χρόνια πιστής ιστορίας σε μια διαφορετική αισθητική. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η LP Giobbi έκανε μακροβούτι έξω απ’ τα νερά της.

https://www.youtube.com/watch?v=zKDraA_mOes&list=PLNBQenti5B4AMWN3nlGvHNSH-w-vcYjae&index=4

Tits First

Μεγαλωμένη με Grateful Dead και πιάνο η LP Giobbi δεν είχε την ηλεκτρονική μουσική σε κανένα από τα άμεσα σχέδια που ανοίγονταν μπροστά της όταν αποφοίτησε από το jazz τμήμα του UC Berkeley. Ξεκίνησε ως jazz πιανίστα με διάφορα gigs από εδώ κι από εκεί μέχρι το βράδυ που μετά από ένα live της στο Σαν Φρανσίσκο την προσέγγισε ο Peter Franco, μηχανικός ήχου των Daft Punk, και της πρότεινε να μπει σε μια γυναικεία ηλεκτρονική μπάντα που έστηνε. Όπως έχει δηλώσει η ίδια η LP Giobbi μέχρι το βράδυ εκείνο δεν ήξερε ούτε πώς ανοίγει ένα synthesizer παρόλα αυτά αποφάσισε να κάνει το άλμα προς το άγνωστο εμπρός – και τα πρώτα synthesizers που γνώρισε, αυτά των Daft Punk από την Pyramid Tour, δεν την απογοήτευσαν. Η LP Giobbi ερωτεύτηκε την ηλεκτρονική μουσική και πέρασε τα επόμενα τρία χρόνια χτίζοντας από το μηδέν σε αυτό το νέο πεδίο, μελετώντας τις λειτουργίες και τα plug ins του Ableton και μαθαίνοντας με όμορφο θράσος το DJing αρπάζοντας όποια ευκαιρία της δόθηκε κι ας μην ήξερε ακόμα καλά καλά τι είναι τα CDJs. Ένα τέτοιο βράδυ, ανοίγοντας ένα afterparty με headliners τους Sofi Tukker και προσπαθώντας να επιβιώσει από το άδειο δωμάτιο και την έλλειψη των skills που ενδεχομένως θα το γέμιζαν, το καλό της γούστο και οι επιλογές της έπεσαν στην αντίληψη του ντουέτου από τη Florida και απέδωσαν τους πρώτους καρπούς με μια πρόσκληση στην LP Giobbi στην περιοδεία τους ως support act – που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν μια πρόσκληση για αυτό που η LP Giobbi θα γινόταν στους επόμενους χρόνους.

«Δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό που κάνεις αλλά βουτάς με το κεφάλι. Είσαι εντελώς tits first.» της είχε πει μια φίλη της χαρίζοντας της σε ανύποπτο χρόνο ένα μοναδικό παρατσούκλι που θα την ακολουθούσε και θα φιγούραρε στα t-shirts της όταν πια θα ήξερε πολύ καλά πώς δουλεύουν τα CDJs και θα το αποδείκνυε μπροστά σε χιλιάδες στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

Ηouse of Femme

Η πιανιστική παιδεία και η γενικότερη μουσική αισθητική της LP Giobbi από τη μία και το δημιουργικό της θράσος από την άλλη είναι δύο από τα βασικά συστατικά της συνταγής που την έχει οδηγήσει δικαίως στο status που απολαμβάνει σήμερα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, εξίσου σημαντικό και δεν είναι άλλο από την προσφορά και την ανταπόδοση στην κοινότητα, την καλλιέργεια υγιών καλλιτεχνικών προτύπων και την ενδυνάμωση ανθρώπων και ομάδων που την έχουν ανάγκη ώστε να τολμήσουν τα δικά τους καλλιτεχνικά βήματα.

Παρατηρώντας ότι είναι η μόνη γυναίκα στην τάξη της την περίοδο που μάθαινε το Ableton η LP Giobbi σκέφτηκε να κάνει κάτι γι’ αυτό. Κι αυτό που έκανε ήταν να φτιάξει μαζί με τη σταθερή της συνεργάτιδα hermixalot (Lauren Spalding) μια από τις πλέον πρωτοπόρες οργανώσεις για την προώθηση της συμμετοχής γυναικών και LGBTQIA+ ατόμων στη μουσική βιομηχανία και ιδιαίτερα στο πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής και παραγωγής μέσα από μια σειρά δημιουργικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με δωρεάν σεμινάρια, bootcamps, εργαστήρια και ευκαιρίες δικτύωσης.

Η κουλτούρα του ακτιβισμού και της συλλογικότητας φαίνεται ότι υπήρχε πάντα στο κάδρο των ανησυχιών της LP Giobbi, ζυμωμένη από τα οικογενειακά της βιώματα και τα φοιτητικά της χρόνια και το Femme House ήταν ο τρόπος της να δώσει με τη σειρά της την ευκαιρία που η ίδια πήρε και αξιοποίησε όταν άνθρωποι στις σωστές θέσεις και στον σωστό χρόνο την πρόσεξαν και της άλλαξαν τη ζωή. Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του περιλαμβάνει όλα όσα μπορεί να ονειρευτεί ένα άτομο που θέλει να γίνει μουσικός παραγωγός από την ηχοληψία μέχρι το sound design ενώ από την πανδημία και μετά το brand έχει επεκταθεί εντυπωσιακά και έχει τραβήξει την προσοχή μιας ακόμα πιο εντυπωσιακής λίστας σπονσόρων από την Ableton και την Native Instruments μέχρι την Coca – Cola όχι και τόσο αναμενόμενο.

https://www.youtube.com/watch?v=q1tmnIhS6-E

H LP Giobbi θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα την Παρασκευή 8 Μαρτίου στο ZED. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.