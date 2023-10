Το "Helter Skelter" κυκλοφορεί στις 28 Νοεμβρίoυ του 1968, στο πλαίσιο του White Album. To “Gimme Shelter ” το ακολουθεί λίγες μέρες μετά στο Let it Bleed. Τα συνδέει η υπόθεση της οικογένειας του Charles Manson.

Η υπόθεση της οικογένειας Manson είναι το background «φόβου και παράνοιας» (Hunter S. Thompson) που σκιάζει τα δύο κορυφαία τραγούδια: στις 8 Αυγούστου του 1969 -μόλις δυο εβδομάδες πριν τις «Τρεις ημέρες αγάπης και μουσικής» του Woodstock- τέσσερα μέλη της φαμίλιας του Charles Manson εισβάλλουν στην έπαυλη της 10050 Cielo Drive, που νοικιάζει ο Roman Polanski. Ο σκηνοθέτης απουσιάζει, γυρίζει τη νέα του ταινία στο Λονδίνο. Στο σπίτι είναι η σύζυγός του, η Sharon Tate, ο εραστής της και δυο ακόμα συνεργάτες του σκηνοθέτη. Δολοφονούνται όλοι. Η Tate είναι οκτώ μηνών έγκυος. Τη μαχαιρώνουν δεκαέξι φορές ενώ αυτή φωνάζει «μητέρα μητέρα» καθώς ξεψυχά. Ένας από τους δολοφόνους γράφει με το αίμα της τη λέξη pig στην εξώπορτα του σπιτιού.

Το επόμενο βράδυ ο ίδιος ο Manson καθοδηγεί έξι μέλη της φαμίλιας του στο ν. 3301 της Waverly Drive: στην οικία των Leno και Rosemary LaBianca. Ο Manson και πάλι δεν συμμετέχει ενεργά στις δολοφονίες. Ο Leno μαχαιρώνεται δεκαέξι φορές και η Rosemary δώδεκα. Με το αίμα της οι δολοφόνοι γράφουν τις λέξεις Rise και Death to pigs στους τοίχους του σπιτιού, και στο ψυγείο, ανορθόγραφα, τον τίτλο "Healter Skelter". Ο τίτλος του τραγουδιού και το όνομα της Labianca οδηγούν τους ανακριτές στο συμπέρασμα ότι οι δολοφόνοι εμπνέονταν από το τραγούδι των Beatles και από το Rosemary’s Baby του Polanski.

Η οικογένεια του Charles Manson ήταν μια χίπικη οικογένεια. Τα μέλη της ζούσαν, από το 1968, όλα μαζί, σ’ ένα καθεστώς κοινοκτημοσύνης, σε δυο φάρμες-κοινόβια στην Κοιλάδα του Θανάτου, στην Ανατολική Καλιφόρνια, στα όρια της ερήμου Μοχάβε, όπου απαντούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Βόρεια Αμερική (βλέπε το “Death Valley 69” των Sonic Youth, αλλά και το “Valley Of Death” των Last Drive). Μαστούρωναν, άκουγαν φανατικά το White Album και το Let It bleed, και έκαναν αόριστα σχέδια για μια μαύρη ένοπλη εξέγερση.

Ο Norman Mailer είπε πρώτος ότι «η μόνη επανάσταση που μπορεί να υπάρξει (στις ΗΠΑ) είναι μια “μαύρη επανάσταση» ("Α away”). Ο Mailer προφανώς δεν είχε στο μυαλό του τον Manson, που η οικογένειά του αποτελείτο μόνο από λευκούς και ο ίδιος ήταν μάλλον ρατσιστής. Η εξέγερση που οραματιζόταν ο Manson ήταν μια εξέγερση που θα αναδείκνυε μια νέα λατρεία, με αρχιερέα τον ίδιο τον Manson. Α shot away…