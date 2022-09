Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς αυτή την εβδομάδα, ο Tom Hardy πάντως πήρε μέρος σε πρωτάθλημα Jiu-Jitsu και βγήκε πρώτος. Ο 45χρονος ηθοποιός συμμετείχε στο UMAC Milton Keynes Brazilian Jiu-Jitsu Open που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και έφυγε με το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία high-level blue belt ανδρών 41 ετών και άνω. Ο ίδιος ανακοίνωσε τη νίκη του μέσω Instagram τονίζοντας πως οι πολεμικές τέχνες τον βοήθησαν να ξεπεράσει χρόνιες εξαρτήσεις του και θέματα ψυχικής υγείας. Τιτάνας.

Σε... ρόλο έκπληξη είδαμε αυτή την εβδομάδα και τον Brad Pitt, ο οποίος αποκάλυψε μια σειρά γλυπτών του (γουάτ) σε ένα μουσείο τέχνης δίπλα στη λίμνη της Φινλανδίας (γουάτ) πλάι στον Nick Cave (γουάτ) ο οποίος στην ίδια έκθεση παρουσίασε μία σειρά κεραμικών του (έπος). Μας φαίνεται κι εμάς εντελώς σουρεάλ αυτή η πρόταση, αλλά τι φανταστικό παρεάκι.

Thomas Houseago – WE with Nick Cave & Brad Pitt Exhibition opens interesting cultural autumn in Tampere Finland. pic.twitter.com/QydtdBg0m8