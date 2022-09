Ναι, ειδήσεις από τον χώρο της showbiz υποτίθεται ότι συγκεντρώνει αυτή η στήλη, αλλά θα συμφωνήσετε πως μεγαλύτερο show από αυτό που στήνεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ χρόνια είχαμε να δούμε. Ουρές χιλιομέτρων, αντίσκηνα, αναμονή δεκάδων ωρών, ενώ άνθρωποι κοιμούνται μέχρι και στα πεζοδρόμια προκειμένου να μπορέσουν να προσκυνήσουν τη σορό της Βασίλισσας. Εμείς έχουμε σηκωθεί και χειροκροτούμε όρθιοι τον τύπο που έγραψε το tweet της εβδομάδας:

If you’re British, this is the queue you’ve been training for all your life. The final boss of queues. pic.twitter.com/5auXopBfOr — Jof (@JofArnold) September 13, 2022

Ανανέωσε το Consequence of Sound τη λίστα του με τους 100 καλύτερους δίσκους όλων των εποχών και ως γνωστοί λιστάκηδες εννοείται και θα την ξεκοκκαλίσουμε. Στην κορυφαία τριάδα Beatles, Fleetwood Mac και, χμ, Prince, ναι με αυτή τη σειρά.

Συγκίνηση προκαλεί το video που έγινε viral στο Instagram αυτές τις ημέρες, με τις αντιδράσεις μικρών μαύρων κοριτσιών στη συνειδητοποίηση ότι στο νέο τρέιλερ της Disney η γοργόνα Άριελ είναι «σαν εκείνες!»

Στον αντίποδα, ένα από τα hashtags της εβδομάδα ήταν το #notmyAriel, γιατί για κάποιους οι (κατά τα άλλα μυθικά πλάσματα, κατασκευάσματα της φαντασίας) γοργόνες πρέπει να έχουν λευκό αλαβάστρινο δέρμα, πώς τολμάς Disney να νοιάζεσαι εκπροσώπηση, ντροπή σου.

Όταν βούιξε ο κόσμος για το κόκκινο συνολάκι που φόρεσε στη Βενετία, νομίζαμε ότι αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή του Timothée Chalamet για φέτος. Μέχρι που ενημερωθήκαμε ότι μόλις έγινε εξώφυλλο στη Βρετανική Vogue, η οποία μέχρι στιγμής δεν είχε ποτέ φιλοξενήσει άνδρα στο εξώφυλλό της. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προώθησης του "Bones and All" του Luca Guadagnino (που έκανε τον "Timmy" διάσημο το 2017 μέσω του "Call Me By Your Name"), το οποίο αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών... κανιβαλιστών.

Μίνι σειρά 10 επεισοδίων με τίτλο Blade Runner 2099 και τον Ridely Scott στην παραγωγή ετοιμάζει το Amazon Prime. Μέχρι στιγμής δε γνωρίζουμε τίποτα για την πλοκή ή το καστ της σειράς, αλλά μόλις ξέρουμε περισσότερα, θα είστε οι πρώτοι που θα τα μάθετε.

Τέλος δεν ξέρω αν τα μάθατε αλλά φουντώνουν οι φήμες για το ειδύλλιο ανάμεσα στον Leonardo DiCaprio (47) και την Gigi Hadid (27, ωπ!). Όχι πως μας νοιάζουν βέβαια τέτοια ανόητα κουτσομπολιά, απλά θέλουμε να καταλαβαίνουμε τα memes.