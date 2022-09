Καιρό είχαμε να περάσουμε τόσο καλά με ταινία και δεν εννοούμε με την ταινία αυτή καθαυτή (η οποία αν κρίνουμε από τις πρώτες κριτικές μάλλον δεν βλέπεται) αλλά με όλες τις παρασκηνιακές γελοιότητες που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια προώθησής της. Σαν να μην έφτανε η παραίτηση / απόλυση του Shia LaBeouf, το ειδύλλιο Olivia Wilde-Harry Styles αλλά και η απόφαση του πρώην της σκηνοθέτιδας Jason Sudeikis να κανονίσει να της επιδοθούν από κλητήρα τα χαρτιά κηδεμονίας των δύο παιδιών τους την ώρα που εκείνη παρουσίαζε το “Don’t Worry Darling” στο CinemaCon, το ξεκατίνιασμα συνεχίστηκε και στο Φεστιβάλ Βενετίας. H πρωταγωνίστρια Florence Pugh ήταν παρούσα στην πρεμιέρα αλλά απείχε από τη Συνέντευξη Τύπου και ο Harry Styles έγινε meme δίπλα στον απελπισμένο Chris Pine να λέει «το καλύτερο πράγμα με αυτήν την ταινία είναι ότι το νιώθεις πως είναι ταινία» (αλήθεια):

Εντωμεταξύ, το μεγαλύτερο κουτσομπολιό γύρω από το "Don't Worry Darling" δεν ήταν καν αυτό, αλλά το λεγόμενο Spitgate (φυσικά γεννήθηκε νέος όρος για αυτό το συμβάν συγκεκριμένα επειδή Ίντερνετ). Θέση εμείς δεν θα πάρουμε για το αν τον έφτυσε ή όχι, αλλά αλήθεια περνάμε φανταστικά με αυτή την ιστορία, δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ:

Chris pine just wondered where his sunglasses were after the applause. And he zoned out (likes he’s been doing all day) and realised it’s in his lap. So I am sorry to say harry styles did not spit on him. pic.twitter.com/7b4GoCvnHJ