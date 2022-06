Καλοκαίρι 2022, το πρώτο θέρος σε σχετικά φυσιολογικές συνθήκες καθημερινότητας από όταν ξέσπασε η πανδημία. Ας το υποδεχτούμε λοιπόν με 30 τραγούδια με το καλοκαίρι (summer) στον τίτλο τους - και όχι μόνο.

1. Sing-Sing – "Feels like summer"

Η Emma Anderson των Lush παρέα με την Lisa O'Neill έδρασαν από το 1998 έως το 2007, διάστημα στο οποίο προσέφεραν υπέροχες pop στιγμές με κορυφαία, ίσως, το “Feels Like Summer”.

2. Teen Daze – "Gone for The Summer"

O Teen Daze σε chillwave μονοπάτια κάνει το μυαλό να ταξιδεύει σε απομακρυσμένες παραλίες με καταγάλανα νερά.

3. Cocteau Twins – "Summerhead"

Η φωνή της Elizabeth Fraser από μόνη της αρκεί για να φέρει δροσιά ακόμα και στις πιο ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.

4. The Cure – "the Last Day of Summer"

Προφανώς πολύ (μα πάρα πολύ) νωρίς για να μιλάμε για την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, έλα όμως που μιλάμε για ένα τραγούδι-κομψοτέχνημα που τυπικά πληροί τις προϋποθέσεις «εισβολής» στην λίστα.

5. Rhye – "Summer Days"

Αν και ξεκίνησαν ως ντουέτο, από το 2017 το alias Rhye συνιστά, ουσιαστικά, το προσωπικό όχημα του Milosh. Το "Summer Days" μιλάει για απομακρυσμένες καλοκαιρινές ημέρες.

6. Foxes in Fiction – "Summer of the Gun"

Ο Foxes In Fiction (κατά κόσμο Warren Hildebrand) φτιάχνει ονειρική υπέροχη pop μουσική, κάτι που αποδεικνύει και με το “Summer of the Gun”.

7. Afterlife – "Summer of Love"

Ακούς το συγκεκριμένο track και νομίζεις πως βρίσκεσαι σε μια παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος με ένα κοκτέηλ στο χέρι και δεν χρειάζεσαι τίποτε μα τίποτε άλλο.

8. Koop – "Summer Sun"

Το σουηδικό ντουέτο των Koop δίνει μια σύγχρονη αίσθηση σε αυτό που αποκαλείται vintage.

9. Magnet – "the Last Day of Summer"

Έχει ήδη ειπωθεί πως είναι πάρα (μα πάρα) πολύ νωρίς για να μιλάμε για την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, έλα όμως που το κομμάτι του Νορβηγού Magnet είναι τόσο όμορφο που δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στην λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια.

10. The Durutti Column – "Sketch for Summer"

Είναι αυτοί οι απίστευτοι κιθαρισμοί του Vini Reilly που στήνουν αυτό το μοναδικό avant-garde κομψοτέχνημα από το 1980.

11. Misun – "Goodbye Summer"

Θα έρθει κάποια στιγμή και η ημέρα που θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό μπροστά μας. Σαν έρθει η ώρα, ωστόσο, θα έχουμε τους Misun να προσφέρουν την ιδανική μουσική υπόκρουση.

12. Erlend Oye – "Estate"

To "Estate" (το καλοκαίρι στα ιταλικά σαν να λέμε) είναι ένα υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσε ο Bruno Martino το 1960. 55 χρόνια μετά το πήρε ο πολύς Erlend Oye και έφτιαξε αυτή την μοναδική διασκευή που αποπνέει τόνους νοσταλγίας.

13. JJ – "High Summer"

Οι Σουηδοί JJ φυτεύουν σπόρους pop χαρμολύπης κι από εκεί ξεφυτρώνει το High Summer.

14. Advance Base – "Summer Music"

Ο Advance Base (ο Owen Ashworth σαν να λέμε) με την lo-fi εκδοχή της καλοκαιρινής μουσικής.

15. Pink Mountaintops - "The Second Summer of Love"

Το “ The Second Summer of Love” μας μεταφέρει από την lo-fi στην κιθαριστική μεριά της λίστας με τα καλοκαιρινά τραγούδια.

16. San Giovanni Bassista - Summer Sweat

Ολίγη από italo-disco αισθητική μέσω του “Summer Sweat” από το 1985.

17. Jose Manuel – "Summer Wind" (Jonny Nash remix)

Μια πανέμορφη downtempo στιγμή της λίστας μας.

18. Mind Enterprises – "Summer War"

Ο Mind Enterprises (κατά κόσμο Andrea Tirone) σε ηλεκτρονικά abstract μονοπάτια που φλερτάρουν με την synth pop.

19. Bibio – "Don't Summarise My Summer Eyes"

Ο Stephen James Wilkinson, ο Bibio σαν να λέμε, σε "φολκοειδείς" IDM πειραματισμούς.

20. Bent – "British Summertime"

Η γλυκιά μελαγχολία χτυπάει κόκκινο με το British Summertime των, φυσικά, Βρετανών Bent.

21. Sean Nicholas Savage – "Bygone Summer"

Ο Καναδός Sean Nicholas Savage μετατρέπεται σε σύγχρονο lo-fi crooner και τραγουδά για ένα καλοκαίρι που έχει περάσει.

22. The Proper Ornaments – "Waiting for The Summer"

Οι indie poppers the Proper Ornaments από το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν το καλοκαίρι. Ας τους πει κάποιος ότι έχει φτάσει ήδη λοιπόν!

23. David Sylvian – "All of My Mother's Names (Summers with Amma)"

Μια abstract πειραματική ματιά από τον πολύ πολύ πολύ σπουδαίο David Sylvian.

24. The Sundays – "Summertime"

Το μακράν πιο «ηλιόλουστο» pop τραγούδι της λίστας έρχεται από τους Λονδρέζους the Sundays.

25. Jonathan Richman – "That Summer Feeling"

Αυτό το κάτι σε ακουστικό καταπραϋντικό garage από τον υπέροχο Jonathan Richman μας προσφέρει την καλοκαιρινή αίσθηση.

26. Still Corners – "Endless Summer"

Η αιθέρια dream pop των ιδιαίτερα αγαπητών Still Corners μιλά για ένα καλοκαίρι δίχως τέλος.

27. Trembling Blue Stars – "Last Summertime’s Obsession"

Ο αθεράπευτα ρομαντικός Bobby Wratten και το συγκρότημα του πλέκουν ένα pop κομψοτέχνημα.

28. Wild Nothing – "Summer Holiday"

Το προσωπικό όχημα του John Alexander Tatum σε μια indie pop-ίλα που λιώνει καρδιές.

29. Kings of Convenience – "Summer on the West Hill"

Οι βασιλιάδες του laid-back ακουστικού ήχου ξέρουν πως να σε κερδίζουν από τις πρώτες νότες του κομματιού τους.

30. Mogwai – "Summer"

Η λίστα κλείνει με τους post-rock θρύλους Mogwai και την δική τους οπτική για το καλοκαίρι.

Αυτές, λοιπόν, είναι οι ηχητικές καλοκαιρινές προτάσεις μας μέσα από το Avopolis. Μπορεί να απουσιάζουν κλασικά κομμάτια σαν το Summertime (Abbey Mitchel), το Summer In The City (the Lovin’ Spoonful) και το Cruel Summer (Bananarama) αλλά, όπως έχει ειπωθεί και σε προηγούμενες σχετικές λίστες, η μουσική είναι ένας ωκεανός και το μόνο που μένει είναι να τον εξερευνήσουμε και να προσθέσουμε νοερά και άλλα και άλλα και άλλα τραγούδια για το καλοκαίρι.