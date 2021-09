Μια καλή διασκευή οφείλει να διατηρεί τα αναγνωρίσιμα μελωδικά στοιχεία της πρωτότυπης εκτέλεσης πηγαίνοντας, ωστόσο, την ενορχήστρωση, την εκτέλεση και την εν γένει παραγωγή ένα ή και περισσότερα βήματα παραπέρα. Είναι σημαντικό, άλλωστε, για μια διασκευή να μην θυμίζει επανεκτέλεση ενός τραγουδιού. Στην ιστορία της μουσικής πολλές είναι οι διασκευές που κατάφεραν να διανύσουν μια πορεία ίση ή και ανώτερη από τις αντίστοιχες πρωτότυπες εκτελέσεις και αυτές είναι μερικές από αυτές.

1. Το 1963 οι Beatles κυκλοφορούν την μεγάλη επιτυχία "Twist and Shout". ‘Ενα κομμάτι γραμμένο από τους Phil Medley και Bert Berns το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1961 από τους The Top Notes.

2. Το "Respect" είναι, αδιαμφησβήτητα, ένα από τα πλέον εμβληματικά κομμάτια της Aretha Franklin. Κυκλοφόρησε το 1967, η πρώτη εκτέλεση ωστόσο έρχεται από το 1965 και ανήκει στον εξαίσιο Otis Redding.

3. Ποιος δεν έχει "χτυπηθεί" με το "I Fought the Law" των the Clash του 1977; Θα μπορούσε να "σγουινκ-άρει" όμως και με την εκτέλεση των the Crickets όπως κυκλοφόρησε το 1960.

4. Οι νεορομαντικοί λατρεύουν το "Tainted Love" από Soft Cell (1981) όταν οι "σιξτάδες" αγαπούν την εκτέλεση της Gloria Jones (1964). Η σύνθεση του τραγουδιού ανήκει στον Ed Cobb.

5. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την περίπτωση του "Ι Want Candy". Αν τείνεις στο new wave προτιμάς την εκδοχή των Bow Wow Wow του 1982, αν πάλι είσαι ακόμα πιο vintage τύπος σε κερδίζει η πρώτη εκτέλεση από the Strangeloves του 1965.

6. Πολύς κόσμος θεωρεί ότι το "Girls Just Wanna Have Fun" ανήκει στην Cyndi Lauper, η οποία και το κυκλοφόρησε το 1983. Η αλήθεια, όμως, είναι πως το τραγούδι είναι του Robert Hazard από το 1979.

7. "Dear Prudence" τραγουδούσε η Siouxsie με τους Banshees της το 1984, "Dear Prudence" τραγουδούσαν και οι Beatles το 1968.

8. Το, έτσι κι αλλιώς, ανατριχιαστικό "Song to the Siren" έγινε ακόμα πιο ανατριχιαστικό μέσα από την ερμηνεία της Elizabeth Fraser και τους this Mortal Coil το 1984. Η πρώτη εκτέλεση έρχεται από το 1970 και ανήκει στον αδικοχαμένο Tim Buckley, ενώ είχε προηγηθεί η folk εκδοχή από τον ίδιο το 1968 που έμελλε να κυκλοφορήσει επίσημα πολλά χρόνια μετά.

9. To "Compulsion" του Joe Crow από το 1982 πήρε ο Martin L. Gore των Depeche Mode και του έδωσε μια άλλη διάσταση το 1989.

10. Μεγάλη επιτυχία του 1990 ήταν το "Dub Be Good To Me" από τους Beats International το οποίο ουσιαστικά είναι διασκευή του "Just Be Good To Me" των S.O.S. Band από το 1983.

11. Τα indie pop kids των '90s χοροπηδούσαν στους ρυθμούς του "I'm Free" από Soup Dragons το 1990 όταν στα '60s οι «ροκ εν ρολερς» λικνίζονταν στους ρυθμούς της πρώτης εκτέλεσης των Rolling Stones το 1965.

12. Το 1991 οι Massive Attack μας είπαν με έναν υπέροχο τρόπο να “Be Thankful For What You've Got” αλλά ο πρώτος που το φώναξε ήταν ο William DeVaughn το 1974.

13. Με τo "Golden Hair" από το 1991 συνηθίζουν να κλείνουν τις συναυλίες τους οι Slowdive, διασκευή σε ένα ονειρικό τραγούδι του Syd Barrett το οποίο και κυκλοφόρησε το 1970.

14. Αιθέριο το πρωτότυπο "Kinky Love" από Nancy Sinatra το 1976, αιθέρια και η διασκευή των Pale Saints το 1991. Άρα όλοι κερδισμένοι.

15. To "Easy" εκτός από (λαϊκά μιλώντας) κομματάρα είναι τραγούδι των Commodores από το 1977 το οποίο και διασκεύασαν οι Faith No More το 1992.

16. Για ορισμένους το "Lover Lover Lover" του Leonard Cohen (1974) έγινε ένα ακόμα ομορφότερο κομμάτι μέσα από την διασκευή του Ian McCulloch το 1992.

17. Πολλοί εκ των poppers που χόρευαν υπό τους ήχους του "Only Love Can Break Your Heart" στα '90s δεν γνώριζαν ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τραγούδι των Saint Etienne αλλά για διασκευή τους το 1992 σε τραγούδι του Neil Young από το 1970.

18. Δύσκολο να διαλέξει κάποιος ανάμεσα στο "Superstar" των Sonic Youth από το 1994 και σε εκείνο των Carpenters από το 1971.

19. To "Last Kiss" από τους Pearl Jam το 1991 συνιστά διασκευή σε Wayne Cochran από το 1961. Οι fans της μπάντας από το Seattle το ξέρουν σίγουρα, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο κανείς δεν βάζει το χέρι του στην φωτιά.

20. Το πρώτο άλμπουμ των Fischerspooner το 2000 θεωρείται κομβικό για την βραχύβια σκηνή του electroclash. Εκεί περιλαμβάνεται και η φανταστική διασκευή στο "The 15th" των Wire από το1979.

21. Αρχικά το διασκεύασαν το 2010. Ένα χρόνο μετά ωστόσο, το 2011, έβαλαν τον Robert Smith των The Cure στα φωνητικά και έτσι οι Crystal Castles παρέδωσαν μια διασκευή-δυναμίτη πάνω στο "Not In Love" των Platinum Blonde από το 1984.

Ευφάνταστες ή μη, καλοφτιαγμένες ή όχι, τολμηρές ή συμβατικές, οι διασκευές έχουν το ενδιαφέρον τους. Συχνά μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι από τις πρώτες εκτελέσεις. Υπάρχουν πολλές, πολύ περισσότερες ώστε να χωρέσουν όλες μαζί σε ένα αφιέρωμα. Ας βγούμε εκεί έξω στον μουσικό κόσμο κι ας τις ανακαλύψουμε.