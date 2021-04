Πώς Πληρώνει Η Μουσική Στις Μέρες Μας;

Όχι. Αλλά, σχεδόν το ένα τρίτο από αυτούς ακούνε τα κομμάτια παραπάνω από μία φορά.

Και πάλι όχι, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων που αναγνωρίζει το σύστημα ανά IP διεύθυνση (αν και πολλά labels και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες αφήνουν σε ολονυχτία τον υπολογιστή τους και των φίλων τους να παίζει λίστες με τα τραγούδια τους).

Εξαρτάται α) από το συμβόλαιο που έχει με την δισκογραφική του εταιρεία, β) από τον ψηφιακό διανομέα του.

Η επικρατέστερη ισοτιμία, πάντως, είναι από 3 έως 5 ευρώ ανά 1000 plays, προσεγγιστικά 380 ευρώ ανά 100 χιλιάδες streams και από 3.400 έως 4.000 ευρώ ανά 1 εκατομμύριο streams για το Spotify.

Με τον πίνακα παραπάνω, η Apple Music, ίσως η δεύτερη πιο διαδεδομένη πλατφόρμα στην χώρα μας -κυρίως λόγω της δημοτικότητας των κινητών iPhone- πληρώνει κατά προσέγγιση 6.800 ευρώ ανά εκατομμύριο streams, αλλά, αλήθεια, πόσους φίλους έχετε που χρησιμοποιούν Apple Music;

H Deezer, πάλι, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε αγορές όπως αυτή της Γαλλίας, ενώ η Ασία και ειδικά η Κίνα έχει εντελώς δικό της σύστημα streaming με πλέον δημοφιλή πλατφόρμα το Youku, κάτι σαν το Κινέζικο YouTube.

Ασφαλώς και όχι. Αν αύριο ο Drake πάρει την October’s Very Own και ανεβάζει μόνος του, όποτε θέλει, μουσική στις πλατφόρμες, εννοείται ότι ο κόσμος θα ακούσει. Αλλά ο Drake είναι ο Drake. Mεταξύ άλλων, ανακάλυψε τον φίλο του, Weeknd, που είναι σε θέση να σαμποτάρει τα Grammy, αν καταλαβαίνετε για τι επιρροή και δύναμη μιλάμε. Αν, λοιπόν, δε λέγεστε Drake και μόλις τελειώσατε το πρώτο σας demo στο υπόγειο της Κυψέλης, ψάξτε να μάθετε για τους διανομείς ή τα labels που συνεργάζονται με αυτούς.

Για όλα τα παραπάνω και επειδή μας κούρασε το «σύστημα» με τα στάνταρ ονόματα που προωθεί, θα την ψάξουμε αλλού. Στο Soundcloud (που πρόσφατα αποφάσισε να πληρώνει απευθείας για τα streams), στο Bandcamp και στο Mixcloud.

Soundcloud που το νέο για την απευθείας πληρωμή των μουσικών έγινε viral, θα πρότεινα να διαβάσετε τα ψιλά γράμματα. Σε πρώτη ανάγνωση εισάγουν το πολυχρησιμοποιημένο μοντέλο «'Οσους πιο πολλούς αφοσιωμένους φανς πείσετε να εγγραφούν σαν συνδρομητές και να ακούνε συνεχόμενα την μουσική σας, τόσο θα πληρώνεστε…». Αυτό σημαίνει ότι αν είστε Soundcloud Pro λογαριασμός ή αν είστε Soundcloud Pro Unlimited συνδρομητής και αν στον τελευταίο μήνα έχετε τουλάχιστον 500 plays από χρήστες σε χώρες όπου υπάρχει το Soundcloud Pro σύστημα και λειτουργεί με το συμβατό στην πλατφόρμα σύστημα διαφήμισης, τότε μπορεί και να περιμένετε πληρωμή από τις διαφημίσεις που πλέον θα υπάρχουν στην πλατφόρμα. Κοινώς, η λογική του Soundcloud είναι να μαζέψει συνδρομητές, να ανακυκλώσει τα χρήματα στους πιο ισχυρούς μουσικούς και αυτό μόνο για χώρες που έχουν ήδη ακολουθήσει τη Soundcloud εξέλιξη και υποστηρίζουν ενεργά τη μουσική βιομηχανία. Κάτι σαν τις αλλαγές πολιτικής που έκανε πρόσφατα το YouTube και πληρώνει «έστω ελάχιστα» μόνο όσους έχουν από 1000 συνδρομητές στο κανάλι τους και πάνω.

Τελικά, τι χρειάζεται για να τα καταφέρει κάποιος, αν είναι τόσο δύσκολα;

Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι πρέπει πλέον να έχεις το «πακέτο». Δε φτάνει απλά να κάνεις καλή μουσική. Θέλει να έχεις καλή αισθητική (συνοδεύοντας κάθε κυκλοφορία με visualisers), να έχεις δραστήρια social media (εσχάτως πληρώνουν και αυτά σε υψηλά νούμερα τη θέαση ενός μουσικού βίντεο, ειδικά το TikTok), να έχεις σφραγίσει τα πνευματικά σου δικαιώματα με σωστή συμφωνία και καλή διανομή ώστε να ακολουθείς τα βασικά βήματα για τοποθέτηση σε playlists.

Eπιπλέον, πρέπει να μπορείς να παίζεις συχνά live (όταν με το καλό επιστρέψουμε σε αυτά), να κατέχεις τα βασικά για την προώθηση της μουσικής σου μέσα από πλατφόρμες όπως οι Spotify for Artists και Apple Music Profiles, να έχεις υπολογίσει κόστη προώθησης και αν είσαι από αδύναμες μουσικές αγορές να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις 3 επιλογές:

α)μαζί με φίλους σου να αναδείξετε παγκόσμια την τοπική σκήνη (δες πόσος κόσμος αγκάλιασε την εγχώρια synth σκηνή με ονόματα όπως η Λένα Πλάτωνος και labels σαν την Into The Light, ή την stoner σκηνή της χώρας μας).

β) να αφεθείς σαν μικρό ψάρι (σε μια ανύπαρκτη αγορά όπως η εγχώρια) να σε φάει ένα μεγαλύτερο που θα σε αναδείξει, όπως έγινε με τους Keep Shelly In Athens στην Cascine, τη Μόνικα στην Other Music, τον Sillyboy στην Claremont 56, τη Stella στην Arbutus και πόσους άλλους.

γ) και το πιο υγιές από όλα, να είσαι παροπλισμένος με υπομονή και να επενδύσεις στο μοντέλο κάθετης παραγωγής. Να είσαι κύριος των δικαιωμάτων, συνδημιουργός της αισθητικής, ιδιοκτήτης του label σου, καλός συνεργάτης με τους διανομείς σου, ευέλικτος οικονομικά και σε κατάσταση διαθεσιμότητας, ώστε να κυνηγήσεις όλες τις διοργανώσεις-διαγωνισμούς που μπορούν να σε αναδείξουν και να σε συνδέσουν με ατζέντηδες που κλείνουν συναυλίες σε πόλεις της Ευρώπης αρχικά και του υπόλοιπου κόσμου έπειτα.

Διαβάσαμε για σημαντικές αλλαγές από τότε που ο κόσμος άκουγε Nirvana και Make Believe στο ΜTV. Μπορείς να προβλέψεις το μέλλον;

Ούτε ο Steve Jobs (Apple, iPods) που γινόταν σπίτι του το after party του Napster μπορούσε να φανταστεί ότι οι μουσικοί και τα labels θα δυσκολεύονταν τόσο να επιβιώσουν (ειδικά τώρα, που τα όποια καλά λεφτουδάκια πλήρωναν οι συναυλίες κόπηκαν). Συζητιέται όλο και πιο έντονα πώς τα ποσοστά που αποδίδουν οι πλατφόρμες μπορούν να αλλάξουν, έστω και λίγο, υπέρ των μουσικών και των labels. Παρόλα αυτά (και λυπάμαι που το παραδέχομαι), αν το παρόν συνεχίσει να είναι το streaming (και δεν αποδυναμωθεί από το φυσικό προϊόν με πλατφόρμες σαν το Bandcamp και το boom των CDs και των βινυλίων), τότε ο CEO του Spotify, Daniel Ek, έχει δίκιο. Αν είσαι ένας καλλιτέχνης μεσαίου βεληνεκούς όπως π.χ. οι Keep Shelly In Athens με 126 χιλιάδες μηνιαίους ακροατές και μπορείς να τους τροφοδοτείς συχνά με υλικό, καν' το. Σπάσε έναν δίσκο σε αρκετά singles, κράτησε και το 1/3 αυτού του υλικού ώστε να τα κυκλοφορήσεις σαν άλμπουμ ενότητα και ακριβώς με την έξυπνη συνέχεια και συνέπεια που το κάνουν μπάντες όπως οι El Michels Affair ή labels όπως η Dark Entries , φρόντισε να οργανώσεις τους ακροατές σου με newsletter και να τους τροφοδοτείς σε μηνιαία ή και συχνότερη βάση με κυκλοφορίες και αποκλειστικό υλικό.

Flying Lotus το αναφέρει χαρακτηριστικά. Ετοιμάζει μουσική για το επόμενο ιαπωνικό Netflix anime και μπορεί να δει τον εαυτό του να εθίζεται στην βιομηχανία των soundtracks απλά γιατί δεν υπάρχει μεγάλο μέλλον στο streaming. Επιπλέον, κινήσεις σαν



Στην ακόμα πιο μεγάλη εικόνα, ο εδώ το αναφέρει χαρακτηριστικά. Ετοιμάζει μουσική για το επόμενο ιαπωνικό Netflix anime και μπορεί να δει τον εαυτό του να εθίζεται στην βιομηχανία των soundtracks απλά γιατί δεν υπάρχει μεγάλο μέλλον στο streaming. Επιπλέον, κινήσεις σαν αυτές του Mercuriadis που αγοράζει διαχρονικά πνευματικά δικαιώματα, υποδεικνύουν ότι οι μουσικοί δεν πρέπει να αφήνουν «έρμαια» τα συνθετικά και συγγραφικά τους δικαιώματα (μια καλή αρχή, αν δεν σας καλύπτουν οι εγχώριοι οργανισμοί, είναι η βρετανική PRS , αλλά αν υπογράψετε με κάποια publishing εταιρεία, το θέμα του οργανισμού πνευματικών δικαιωμάτων θα είναι το πρώτο που θα κλείσετε).