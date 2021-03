Γνωρίστε τους φιναλίστ των HEMI Music Awards 2021

Αν αναρωτιέστε τι κρύβεται πίσω από τα αρχικά HEMI, η απάντηση είναι Hub for the Exchange of Music Innovation. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υποστηρίζει και προωθεί μουσικούς αλλά και άλλους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας από τις 9 χώρες που αποτελούν και μέλη του hub: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.

Προκειμένου, λοιπόν, να βοηθήσει τους μουσικούς να προωθήσουν και να επικοινωνήσουν τη μουσική τους, το HEMI (ανάμεσα στους εταίρους του οποίου βρίσκεται και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) διοργανώνει τα HEMI Music Awards. Πρόκειται για ένα talent program που μέσα από διάφορες δράσεις, σκοπό έχει να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να κάνουν σωστά το επόμενο βήμα για τη διεθνή καριέρα.

Έτσι, ανάμεσα στους 27 υποψήφιους, η κριτική επιτροπή που αποτελείται από καταρτισμένους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, επέλεξε τους 9 φιναλίστ, από τους οποίους, στην τελική φάση του διαγωνισμού τον Ιούνιο, θα αναδειχθούν 3 νικητές.

Για να είστε, λοιπόν, διαβασμένοι, σας παρουσιάζουμε του 9 φιναλίστ των HEMI Music Awards, με πρώτους τους «δικούς μας» Deaf Radio.





Deaf Radio

Από πού έρχονται; Ελλάδα.

Τι πρέπει να ξέρω; Οι αθηναίοι Deaf Radio μετρούν έξι χρόνια ζωής στα alternative rock εγχώρια πράγματα. Πρόκειται για μια αγαπημένη μπάντα του συναυλιακού κοινού της πόλης, που έχει εμφανιστεί στα περισσότερα live stages της, ενώ μετρούν ήδη δύο δίσκους στο ενεργητικό τους: το Alarm του 2017 και το Modern Panic του 2019.





Thom Artway

Από πού έρχεται; Τσεχία.

Τι πρέπει να ξέρω; Ο Thom Artway ξεκίνησε ως πλανόδιος μουσικός στους δρόμους της Πράγας. Γνώρισε την πρώτη επιτυχία στη χώρα του όταν το κομμάτι του “Towards the Sun” ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Křídla Vánoc. Ο folk pop ήχος του συνδυάζει τη φρέσκια ματιά με την κλασική τραγουδοποιία. Με δύο δίσκους στο ενεργητικό του και πολυάριθμες ζωντανές εμφανίσεις σε φεστιβάλ από την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία, ο Artway συνεχίζει να ανεβαίνει βήμα-βήμα τα σκαλιά της καριέρας του.





I Wear* Experiment

Από πού έρχονται; Εσθονία.

Τι πρέπει να ξέρω; Το electro pop τρίο των I Wear* Experiment, με πολλές σκανδιναβικές επιρροές στον ήχο του, θέλει μέσα από τη μουσική του να επαναφέρει την ένταση και τον δυναμισμό που νιώθει ότι λείπει, σε συνδυασμό με μια αέρινη α λα Florence and the Machine αύρα. H μπάντα έχει κερδίσει θετικές εντυπώσεις για τις ζωντανές της εμφανίσεις -έχει, άλλωστε, παίξει ζωντανά σε πολλές σκηνές και φεστιβάλ στην Ευρώπη αλλά και την Ασία. Οι I Wear* Experiment δε σταματούν να κυκλοφορούν καινούργιο υλικό, με νεότερο δείγμα δουλειάς τους το “Unwind”.





Woodstock Barbie

Από πού έρχονται; Ουγγαρία.

Τι πρέπει να ξέρω; Αν προσπαθήσετε από το πρωτότυπο όνομά τους να μαντέψετε τι μουσική παίζουν οι Woodstock Barbie, δύσκολα θα πετύχετε τον συνδυασμό. Κι αυτό μιας και στο ηχητικό τους χαρμάνι δεν θα ακούσετε...χίπικους ήχους, αλλά ένα μπλέξιμο stoner με αρκετές blues πινελιές. Έχει, επίσης, ενδιαφέρον πως η frontwoman τους, Alexandra Pádár, προέρχεται από περιβάλλον με jazz, swing και r’n’b ακούσματα και δεν γνώριζε τον «σκληρό» κόσμο του stoner μέχρι να μπει στη μπάντα. Οι Woodstock Barbie υπήρξαν δραστήριοι και μέσα στο lockdown και το νέο τους ep, Soul Smoke, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλη.





Funk Shui

Από πού έρχονται; Βόρεια Μακεδονία.

Τι πρέπει να ξέρω; Οι γείτονες Funk Shui μετρούν σχεδόν 10 χρόνια ζωής και αυτό που κατευθύνει τη μουσική τους είναι περισσότερο το συναίσθημα που θέλουν να αποτυπώσουν παρά η επιθυμία να μπουν κάτω από την ομπρέλα κάποιου συγκεκριμένου είδους. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε διάφορες μουσικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και την Athens Music Week, οι Funk Shui συνεχίζουν να διευρύνουν τον ήχο τους, ενώ έχουν ήδη έναν νέο δίσκο στα σκαριά.





Dogs In Kavala

Από πού έρχονται; Σερβία.

Τι πρέπει να ξέρω; Παρά το ελληνικών καταβολών όνομά τους, οι Dogs In Kavala εδρεύουν στο Βελιγράδι. Είναι πιστοί στον garage και psych ήχο και όπως απαιτεί η μουσική τους, τα ζωντανά τους σόου χαρακτηρίζονται από γενναίες δόσεις rock ‘n’ roll ενέργειας. Το περσινό τους ντεμπούτο άλμπουμ, Zubi, ξεχώρισε ιδιαίτερα στη χώρα τους, ενώ η δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους βρίσκεται προ των πυλών. Έχουν δώσει συναυλίες σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα.





Izzy and the Black Trees

Από πού έρχονται; Πολωνία.

Τι πρέπει να ξέρω; Πρόκειται για μια πολύ φρέσκια μπάντα, μιας και ιδρύθηκαν το 2018, από την «αρχηγό» τους Izabela Izzy Rekowska. Προσπαθούν να παντρέψουν την post punk ενέργεια με americana ηχητικά στοιχεία, ενώ η Chelsea Wolfe έχει πει πως ακούγονται σαν «τη μπάντα της Patti Smith με φοβερά φωνητικά και κιθαριστικά riffs». Με το κομμάτι τους “Winter’s Coming Down” κατάφεραν να ακουστούν σε ανεξάρτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Βρετανία, τις ΗΠΑ αλλά και την Αυστραλία.





Lucia

Από πού έρχεται; Ρουμανία.

Τι πρέπει να ξέρω; Είναι το κορίτσι-φαινόμενο του YouTube στη χώρα της, μιας και το 2012, το πρώτο της single “Silence” κατάφερε να γίνει viral εν μια νυκτί, κάνοντάς τη έτσι σύντομα να αποκτήσει φανς πέρα από τη Ρουμανία, μέχρι την Αμερική και την Τουρκία. Η Lucia περπατά σε ευαίσθητα indie pop μονοπάτια. Έχει παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ στη χώρα της ενώ έχει ανοίξει συναυλίες ονομάτων όπως ο Asaf Avidan και η Kimbra.

Koala Voice

Από πού έρχονται; Σλοβενία.

Τι πρέπει να ξέρω; H πρώτη διάκριση για τους Koala Voice ήρθε όταν κέρδισαν σε διαγωνισμό σχολικών συγκροτημάτων. Έκτοτε, έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και η μπάντα έχει δημιουργήσει έναν ήχο που μπολιάζει τη rock και pop βάση του με disco και punk στοιχεία. Με αυτό το μουσικό όχημα, κυκλοφορούν δίσκους αλλά και έχουν παίξει τριψήφιο αριθμό συναυλιών στην Ευρώπη: από το Λίβερπουλ μέχρι τη Ρωσία κι από την Ολλανδία μέχρι τη Γερμανία.