Η μουσική είναι δίπλα στις κινούμενες εικόνες και στο σινεμά πολύ πριν ο κινηματογράφος αρχίσει να μιλάει. Η σχέση τους είναι προαιώνια.



Εδώ και δεκαετίες τα συγκροτήματα γράφουν τραγούδια για το σινεμά και δημιουργούν υπέροχα σάουντρακ και ο κινηματογράφος, για να τιμήσει αυτή τη γενναιόδωρη στάση της μουσικής, που είναι απαραίτητο συστατικό για την υπόσταση του, γίνεται ο νονός των συγκροτημάτων, δηλαδή ο πνευματικός τους πατέρας που επιλέγει το όνομα τους.



Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κορίτσια του James Bond, πρωταγωνίστρια στον θρυλικό Χρυσοδάκτυλο.



Η αγγλίδα ηθοποιός Honor Blackman πριν από τον Χρυσοδάκτυλο είχε πρωταγωνιστήσει στη θρυλική σειρά The Avengers (με την οποία η γενιά μου μεγάλωσε βλέποντας την στην ΕΡΤ κάποτε) ως Cathy Gale.



Η επιτυχία της και η αποδοχή σε αυτή τη σειρά της έδωσαν το ρόλο της Pussy Galore στον Χρυσοδάκτυλο. Χρόνια αργότερα ο ρόλος και ο χαρακτήρας της Pussy Galore θα βάφτιζε το πολύ καλό αμερικάνικο garage συγκρότημα που πήρε το όνομα της. Οι Pussy Galore δεν έζησαν πολλά χρόνια, άφησαν όμως πίσω τους μια ενδιαφέρουσα μουσική παρακαταθήκη. Μπορεί πιά να μην ζουν ούτε η Honor Blackman, ούτε οι Pussy Galore όμως υπάρχουν και οι δυο τους στην μυθολογία της ποπ κουλτούρας, που έχει αυτή την μοναδική ικανότητα. Να συνδέει πρόσωπα, εικόνες και πράγματα που φαίνονται τόσο αντιφατικά μεταξύ τους.



Φυσικά η περίπτωση δεν είναι μοναδική. Τίτλοι από ταινίες και σειρές, χαρακτήρες και περσόνες του σινεμά έχουν γίνει νονοί για πολλά συγκροτήματα.



Καλτ ταινίες με τον Bela Lugosi και τον Boris Karloff, φιλμ του Russ Meyer, b-movies τρόμου, χαρακτηριστικές ταινίες της ποπ κουλτούρας, ντοκιμαντέρ και low budget φιλμάκια μικρού μήκους έχουν βαφτίσει δεκάδες συγκροτήματα. Η λίστα είναι πραγματικά μεγάλη για να αναφερθώ αναλυτικά σε όλα τα συγκροτήματα και τις ταινίες που έγιναν νονοί συγκροτημάτων, γι΄ αυτό μια επιλογή από χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτη:

My Bloody Valentine

Από μία low budget ταινία τρόμου με το ίδιο όνομα.

Misfits

Από τον τίτλο της τελευταίας ταινίας που έπαιξε η Marilyn Monroe, πριν ο θάνατος της την μετατρέψει σε απαραίτητο συστατικό της ποπ κουλτούρας.

Τα παιδιά του Russ Meyer:

Mudhoney / Faster Pussycat / Vixen / Motorpsycho

Οι τίτλοι ταινιών του θρυλικοί καλτ σκηνοθέτη Russ Meyer, του «πάπα» του sexploitation, είναι η έμπνευση για τα ονόματα των παραπάνω γκρουπ.

White Zombie

O Rob Zombie εμπνεύστηκε για το όνομα του γκρουπ του αλλά και για την περσόνα που υιοθέτησε, από ένα b-horror με τον Bela Lugosi από το 1932.

Black Sabbath

Εδώ ήταν μία ταινία με τον Boris Karloff του 1963 που έδωσε όνομα στο συγκρότημα που άνοιξε την πόρτα για το heavy metal.

Wu Tang Clan

Χαρακτηριστικό συστατικό της ποπ κουλτούρας δεν είναι μόνο τα b-horror αλλά και οι ταινίες καράτε και κουνγκ-φου. Από το φιλμ του 1981, Shaolin and Wu Tang, βαφτίστηκε ένα από τα πιο σπουδαία χιπ-χοπ σύνολα.

Gojira

Και οι ταινίες με τέρατα, όμως, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τις πηγές έμπνευσης ονομάτων για συγκροτήματα, όπως το θρυλικό ιαπωνικό Gojira.

Duran Duran

Μπορεί όλοι να θυμόμαστε την Jane Fonda ως θρυλική Barbarella, όμως, το ποπ συγκρότημα με το όνομά του, θα μας υπενθυμίζει πάντα τον χαρακτήρα Dr. Durand Durand που εμφανιζόταν στην ταινία.

Black Rebel Motorcycle Club

Η αφίσα από την ταινία The Wild One είναι τόσο χαρακτηριστική όσο και ο ίδιος ο «ατίθασος» Marlon Brando. Φυσικό ήταν το φιλμ να εμπνεύσει ένα γκρουπ του rock ‘n’ roll για το όνομα του.

Godspeed You! Black Emperor

Το ντοκιμαντέρ του ιάπωνα σκηνοθέτη Mitsuo Yanagimachi με τίτλο Goddo Supiido You! Burakku Emparaa αναφέρεται στο πολύ ιδιαίτερο customizing που έκαναν στις μοτοσυκλέτες τους οι γιαπωνέζικες συμμορίες από τη δεκαετία του ’50, φαινόμενο που πήρε μεγάλες διαστάσεις στη δεκαετία του ‘80.

Mogwai

Τα πλάσματα από τα Gremlins.

Veruca Solt

Χαρακτήρας από το γνωστό Willy Wonka & the Chocolate Factory.

Xiu – Xiu

Από το φιλμ Xiu-Xiu: The Sent-down Girl.

Cornelius

Χαρακτήρας από τον Πλανήτη των Πιθήκων.

Au Revoir Simone

Από το Pee Wee’s Big Adventure του 1985.

Κι ακόμη: Iron Maiden / They Might Be Giants / Pennywise / Fine Young Cannibals / The Fratellis / Heaven 17 / Dirty Pretty Things / Guadalcanal Diary / The Boo Radleys…H λίστα είναι πραγματικά ατελείωτη.



Αν δεις τη μεγάλη εικόνα, όλη η ποπ κουλτούρα είναι εδώ: cult ταινίες, b-movies τρόμου, ιαπωνική κουλτούρα, θρυλικές ταινίες και περσόνες, παραμύθια και τηλεοπτικές σειρές, rock ‘n’ roll και άγριες καταστάσεις, επιστημονική φαντασία και one hit wonders.



Η μουσική και το σινεμά είναι δύο τέχνες συνδεδεμένες με έναν τρόπο απόλυτο.