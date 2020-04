ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στις 8 Απριλίου του 1990, πριν ακριβώς 30 χρόνια δηλαδή, στον αέρα του ABC εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ταμπέλα “Welcome to Twin Peaks”. Με την μουσική υπόκρουση του Angelo Badalamenti, μας καλωσόρισε στην επαρχιακή, πόλη που, υπό τις δημιουργικές οδηγίες του David Lynch και του Mark Frost, θα άλλαζε τα τηλεοπτικά δεδομένα για πάντα. Το Twin Peaks ήταν γεγονός.



Η ερώτηση «Ποιος σκότωσε τη Laura Palmer;» είναι αυτή που θα έφερνε στο Twin Peaks τον πράκτορα Dale Cooper. Πέρα από την ίδια την υπόθεση φόνου, θα ερχόταν αντιμέτωπος με πολλές κωμικοτραγικές φιγούρες της μικρή πόλης, αλλά και καταστάσεις πέρα από την κοινή λογική που πάντα, όμως, θα βγάζουν νόημα μέσα στο μυαλό του Lynch.



Δύο σεζόν ήταν αρκετές για να γίνει το Twin Peaks κλασική ποπ αναφορά έκτοτε. Το 2017, η σειρά επέστρεψε για μία ακόμη σεζόν, γράφοντας άλλο ένα κεφάλαιο στη χρυσή ιστορία της (μάλιστα, την ίδια χρονιά το «πολύ» Cahiers du Cinéma ανακήρυξε το Twin Peaks: The Return την καλύτερη ταινία -ναι, ταινία- της δεκαετίας των 10s).



Είναι δεκάδες οι εμβληματικές σκηνές που κρατάμε από την σειρά του David Lynch -το να τις απαριθμήσουμε θα ήταν ένα άλλο άρθρο από μόνο του. Εδώ, πάντως, σβήνουμε 30 κεράκια στη σειρά που θα μένει πάντα επίκαιρη, διαλέγοντας 5+1 μουσικά acts που θα έπρεπε να δούμε στο Roadhouse -το μπαρ, δηλαδή, που, κάθε φορά που έπεφταν τα credits στον τρίτο κύκλο της σειράς, στην σκηνή του βλέπαμε μπάντες όπως οι Chromatics, οι Nine Inch Nails αλλά και τη Julee Cruise...

Orville Peck

Ο καναδός gay καουμπόης που μας συστήθηκε το 2019 με το πολύ καλό ντεμπούτο του, Pony, ήταν το παιδί που, μετά από θητεία πίσω από τα ντραμς σε punk συγκροτήματα, αποφάσισε να μιμηθεί τον Roy Orbinson με hipster όρους. Του βγήκε σε καλό, τελικά και, αν και ημερολογιακά μιλώντας, θα ήταν αδύνατο να έχει προλάβει να εμφανιστεί στο Twin Peaks, μοιάζει σαν η μουσική του να είναι γραμμένη για το Roadhouse.

Julia Jacklin

Singer-songwriter ευαισθησίες, πολύχρωμα indie ρούχα, χλωμό παρουσιαστικό, ψιθυριστό αέρινο τραγούδι ή σαν να λέμε με απλά λόγια ότι άνετα «βλέπουμε» την Julia Jacklin να κλείνει επεισόδιο του Twin Peaks με το “Don’t Know How To Keep Loving You”...

Alice Boman

Και μια under the radar επιλογή. Η Alice Boman έρχεται από τη Σουηδία, έχει κάποια χρόνια παρουσία στα μουσικά πράγματα αλλά φέτος κυκλοφόρησε την πρώτη ολοκληρωμένη της δουλειά, Dream On και σίγουρα θα γυάλιζε το μάτι του Lynch με τις dream pop μελωδίες της…

Angel Olsen

Ιδιαίτερα μετά την μελαγχολική αλλά και δυναμική στροφή που πήρε με το All Mirrors (2019), τα νέο φουσκωτό της κούρεμα, το παχύ eye liner και την ρετρό αύρα, η Angel Olsen, λογικά, δεν θα δυσκολευόταν καθόλου αν περνούσε από casting για αυτό που ψάχνουμε εδώ.

Lana Del Rey

Εμ, αν δεν διάλεγα τη βασίλισσα του χολιγουντιανού sadcore εδώ, λογικά θα με κυνηγούσε αυτοπροσώπως -ενδεχομένως και στην γιγάντια εκδοχή της…

Hope Sandoval

Η μαμά σας. Επειδή τα κλισέ καμιά φορά είναι αυτά για τα οποία ζούμε στην ποπ κουλτούρα, η μούσα της dream pop θα έχει, από εμάς, πάντα μια θέση στο Roadhouse.

υγ. Ναι, με αυτό το κομμάτι. Ή την κάνεις τη γραφικότητα ή δεν την κάνεις.