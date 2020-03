ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εν μέσω Covid-19, καραντίνας, διαδρομομαχιών σε σούπερ μάρκετ και παροξυσμών προστασίας ή ανευθυνότητας,ήρθε να προσθέσεισε αυτήν την επιβαρυμένη αίσθηση παραλογισμού και λογικής ανησυχίας.Το ερώτημα τουδικούς σου ανθρώπους ή άτομα τα οποία αισθάνεσαι ότι σου τάραξαν την προσωπικότητα κατά την εφηβεία κι έπειτα, παραμένει· και θα παραμένει για όσους βρίσκονται ακόμη στην άλλη πλευρά. Αν προσπαθήσουμε πάντως να αναλογιστούμε τρόπους, θα πρέπει ίσως να ανατρέξουμε στο πώς τα ίδια τα άτομα αυτά αντιμετώπιζαν το θέμα.Η ανάγκη άλλωστε για μνήμη και, φαίνεται ότι ήταν από τα βασικά πράγματα στη ζωή του/της Genesis P-Orridge. Όταν πίσω στο 2008 έχασε, τη δεύτερη σύζυγό του και συνεργάτιδά του, ολοκλήρωσε μαζί με τηένα φιλμ (τύπου ντοκιμαντέρ) που ξεκίνησε το 2004 και βγήκε το 2011, με τον τίτλο The Ballad of Genesis and Lady Jaye. Προασπίζοντας τελικά και, αλλά και, τόσο στον προσωπικό, όσο και στον καλλιτεχνικό τομέα.Πιάνοντας το νήμα από την αρχή ακόμα της πορείας, ξετυλίγεται μέσα από την προσωπική του/της αφήγηση όλη η ζωή του/της, έστω κι αν είναι, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εμβάθυνση. Από τη στιγμή της γνωριμίας με τη Lady Jaye σ' ένα ισόγειο κατά τη διάρκεια του περίφημου εβδομαδιαίου πάρτυ Jackie 60 στη Νέα Υόρκη, μέχρι την παρένθεση που ανοίγεται σχετικά με την προηγούμενη ζωή του/της, το φιλμ δεν σου αφήνει περιθώριο να μην αναλογιστείς πόσο πηγαία ξεκινούσε κάθε αντίδραση και θεματική: και ο αυθορμητισμός και η παιδικότητα και μια ανάλαφρη αίσθηση του τώρα, η οποία από κάτω έκρυβεΚατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ βλέπουμε επίσης πλάνα από παλαιότερες συναυλίες, πότε με τους, πότε με τους, πλάνα, που απασχόλησε με τη δράση της ακόμα και το βρετανικό Κοινοβούλιο, αλλά και τη φιλία του/της Genesis P-Orridge με τονκαι τον. Αναδεικνύονται ακόμα οι απρόβλεπτες περφόρμανς και η επίγεια ανάγκη των ορίων, που έπρεπε κάθε φορά να πηγαίνουν ένα βήμα πιο κοντά στο σπάσιμό τους μέσω της πρόκλησης και της ακατέργαστης βίας μετά μουσικής.Ξεχωριστή αναφορά γίνεται φυσικά στο, την ιδέα δηλαδή που είχε μαζί με τη Lady Jaye να προβούν σεκαι με τη μέθοδο cut-up να φτάσουν να μοιάζουν τόσο, ώστε, σχηματίζοντας τους Breyer P-Orridge. Κάπως έτσι ξεκίνησε καιακόμα και αν αναφερόταν ο καθένας για τον εαυτό του. Η πρόκληση που σε άλλες εποχές ήταν εργαλείο για αφύπνιση ή έστω ανάγκη για εξωτερίκευση των όποιων ιδεών, τώρα είχε παραμεριστεί. Στη θέση της μπήκε περισσότερο η, ηκαι η. Ίσως η κλίση προς τη συνείδηση και τους πνευματικούς δασκάλους να ώθησαν περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνέχιζαν όμως να αναζητούν και να θέλουν να καταργήσουν τα όρια, τα στερεότυπα και τα όποια κουτάκια διέθετε η κοινωνία, ακόμα και από προοδευτικούς ανθρώπους.Όταν για παράδειγμα ηείχε αποκαλέσει σε συνέντευξή της τον/την Genesis Breyer P-Orridgeστην καθημερινότητά της, είχε δίκιο. Εξαρχής, όμως, έμοιαζε λάθος ο συλλογισμός της, αφού Genesis και Lady Jaye δεν ενδιαφέρονταν για καμία από τις ισχύουσες ταυτότητες, ούτε προσπάθησαν. Μέλημα τους ήταν αντιθέτωςκαι να την τοποθετήσουν σε ένα σημείο όπου πλέον δεν θα υπήρχε η ανάγκη του όποιου φύλου και ο Γκυ Οκενγκέμ θα έγνεφε ευχαριστημένος.Στα 75 λεπτά διάρκειας που εξελίσσονται μπροστά σου, η παρουσία της Lady Jaye γίνεται συνεχώς αισθητή, τόσο σε βίντεο με μαζορετικούς μαϊντανούς, όσο και σε βόλτες με το μετρό, μαγείρεμα και πάρτυ γενεθλίων. Είναι σαν να παραμένει σε όλα τα project, αφότου έφυγε. Εξάλλου ο/η Genesis Breyer P-Orridge πίστευε ότιακόμα κι αν εκείνη βρισκόταν πλέον σε μια παράλληλη διάσταση. Η Μarie Losier αποδίδει τα πάντα με μια απλή ματιά, κολλώντας χρονολογίες και μηδενίζοντας τις αποστάσεις· ταυτόχρονα, υπάρχουν και οι αρτίστικ πινελιές, με μικρά σκετς του καλλιτέχνη. Η μουσική, με τη σειρά της, πνέει ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες του ζεύγους, αποδίδοντας ενίοτετου ρομαντικού τους οράματος κι άλλοτε, την οποία διέθετε η πρακτική της δόμησης-αποδόμησης.Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, δεν θα πρέπει να αγνοείται ότι ο/η Genesis P-Orridge ήταν άνθρωπος: ανήσυχος, δυναμικός, αλλά και ανασφαλής. Η σύνδεση του έργου του/της ήταν σύνδεση με το Είναι, έτσι που δεν δικαιολογείται να αποσιωπήσει κανείς, οι οποίες συνεχώς αγνοούνται. Στο πρόσφατο λ.χ. βιβλίο που εξέδωσε η(Art Sex Music, 2017) δίδει μια διαφορετική μορφή στην περσόνα του/της. Ενόςατόμου, μεπολλές φορές αντιδράσεις και μεσυμπεριφορές.Δεν είναι λοιπόν θέμα, αλλά διάθεσης να δούμε επιτέλους χωρίς φανατισμούς,, τους ανθρώπους με μία έκφανση των οποίων μπορεί να έχουμε δεθεί. Δυστυχώς, το πατρονάρισμα, η καταπίεση, οι αυταρχικές συμπεριφορές δεν είναι γνώρισμα μονάχα των προφανέστατα συντηρητικών κύκλων. Αν σκεφτεί μάλιστα κανείς και τη σκέψη της Lady Jaye ότι θα περνιέται από πολλούς ως «το κορίτσι του/της Genesis», φτάνει για να καταλάβει ότικαι η ισονομία.Άλλωστε, αν μείνουμε πιστοί, από το οποίο έχει επιρροές ολόκληρη η πορεία του/της Genesis P-Orridge, θα βρούμε και το γνώρισμα ότι. Εξάλλου κι ο ίδιος με τα χρόνια άφηνε πίσω του μια περσόνα για να ανακαλύψει μια άλλη προσωπικότητα, με διαφορετικό σκοπό και προοπτική. Η αναζήτηση αυτού του Είναι, που ξεκίνησε από τα δύσκολα παιδικά χρόνια του μπούλινγκ και έφτασε μέχρι την ημέρα που πέθανε, παρέμενε σταθερή. Όχι τόσο γιατί στα αλήθεια έψαχνε μια συγκεκριμένη απάντηση, όσο γιατί ήξερε ότι μπορούσε να είναιαπό αυτά.