Η επιστροφή του σαρκικού ρομαντισμού στην κοινωνική συνειδητότητα μέσω του Jeff Buckley

Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε ταινία για τα Όσκαρ. Είναι σαφές ότι: The Oscar Goes To... στην διαδικασία του Υπ. Πο. με τις επιτροπές επιλογής και το "είπα ξείπα". Η καλύτερη ξενόγλωσση ταινία γιατί αυτά μόνο στο Ελλάντα γίνονται.