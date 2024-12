FUNDRACAR Tour αποκλειστικό: Στο δρόμο με τους Fundracar

Share this

Με αφορμή την μεγάλη τους συναυλία την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στο Gagarin 205, τελευταίο σταθμό της περιοδείας τους για φέτος -η οποία πέρασε από Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Καλαμάτα, Πάτρα, Λάρισσα και Έδεσσα- ζητήσαμε από τους Fundracar να μας πάρουν μαζί τους, σε ένα οδοιπορικό που μέτρησε πολλά χιλιόμετρα κι ακόμα περισσότερες αναμνήσεις.

1. Το ταξίδι ξεκινάει... Είμαστε ανυπόμονοι και ήδη από τα διόδια των Αφιδνών το πρώτο χιτ της μανιταρόπιτας κάνει τον Πέππερ να φαίνεται όλο και πιο μακριά στο εννιαθέσιο βαν... Έχουμε ακόμα 400 χιλιόμετρα για Σαλονίκη ή Σαλονήττα.

2. Μετά το λάιβ στον Μύλο ακολούθησε άλλο ένα μίνι λάιβ στα παρασκήνια του Μύλου με Βασίλη Μαλεγγάνο και Θάνο Γκουντάνο στα κοντρόλ. Η φάση δεν είχε ταβάνι και το πρωί μας βρήκε ψάχνοντας βενζινάδικο... με τα πόδια ήμασταν.

3. Ένας Κεφαλονίτης μπροστά στη βιτρίνα με τις μπουγάτσες να βρίσκει άλλον έναν αδερφό και να συζητάει τι να δοκιμάσει... Κάντε zoom και δώστε βάση στην έκφραση της κυρίας πίσω που νόμιζε ότι μιλάνε άλλη γλώσσα... Το έργο συνεχίζεται.

4. Και εκεί που αποτυχημένα ψάχναμε ΣΕΑ ή περίπτερο για ανεφοδιασμό, στο πουθενά ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε εργοστάσιο καπνού. Πήγαμε στην πόρτα και φωνάζαμε τον κύριο Μπελ Ρέυ... Μπελ Ρέυ;! Δεν απάντησε κανείς... Καπνίσαμε όλοι μαζί το τελευταίο Καρέλια Χρυσή Κασετίνα και αναρωτιόμασταν αν όντως υπήρξε αυτό το εργοστάσιο...

5. Το λάιβ στην Έδεσσα βρίσκει τους πιο τολμηρούς 7 το πρωί, σε ένα ακραία τουριστικό σποτ, μόνους με τον κόσμο να έχει εξαφανιστεί για ώρα. Κοιτούσα τον καταρράκτη και αναπολούσα την προηγούμενη μου σχέση και την Agenda 2030... Υγρή μαγεία που διακόπηκε από την έφοδο των πρώτων επισκεπτών... Φύγαμε σχεδόν άμεσα.

6. Ένας κιθαρίστας αν δεν πίνει ουίσκια εν κινήσει στο βαν για ενυδάτωση των σολιστικών κυττάρων του, δεν αξίζει να είναι κιθαρίστας. Ένα από τα μικρά λάφυρα από το Skyland της Λάρισας. Συνεχίζουμε σαν κινούμενη βόμβα στην άσφαλτο... αστακοί.

7. Στην αρχή έμοιαζε με παραισθήση ή κάποιο glitch στο Matrix... Fa Drakar και πάμε ολοένα και πιο κοντά to the other side... Πήραμε δύο μπλουζάκια κιόλας.

8. Οκταγωνικό δωμάτιο με απίστευτο μουσικό εξοπλισμό και ακουστική κάπου... στο πουθενά. Ξέραμε ότι θα παίζαμε prive σε special spot αλλά τελικά η αίσθηση ήταν σαν να παίζεις σε μια από τις βίλες του El Chapo για την οικογένειά του... The best ever.

9. Αναρωτήθηκες ποτέ πώς έφτασες ως εδώ... τι κάνεις και τι σε οδηγεί να είσαι στην άκρη της χώρας με 8 ψυχάκηδες; Εδώ λοιπόν ο μετρ του σαξοφώνου, Σπύρος Νίκας, προσπαθεί να κρυφτεί από τους δαίμονές του...

10. Η μέρα των Fundracar ξεκινάει πάντα με ένα καλό πρωινό και γυμναστική, καθώς ποτέ δεν είναι αργά για λίγα μπου-κέτα... Ο δείκτης έμεινε στο 0, καθώς η βία δεν είναι λύση.

Οι Fundracar εμφανίζονται στο Gagarin 205 την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Περισσότερα εδώ.