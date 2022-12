Η σκέψη από τα τέλη του 2021, που έγινε πράξη στις αρχές του 2022, σχετικά με τη μηνιαία -σχεδόν- επαφή του mypodcasts.avopolis.gr με την εγχώρια σκηνή δεν θα μπορούσε να μην έχει τη δική της λίστα στη φετινή «λιστομανία». Πρακτικά, εκεί που σταμάτησε το έργο του Avopolis Radio με τις "Greeks Do It Better" εκπομπές του Μάκη Μηλάτου και αποφασίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες να συνεχίστει κάτω από τον «δανεικό» τίτλο ΛΟΚΑΛ heroes στο mypodcasts.gr, ο στόχος ήταν -και είναι- ξεκάθαρος. Να κρατήσουμε τακτικά επαφή με τα εγχώρια, εναλλακτικά και -κατα βάση ανεξάρτητα- μουσικά δρώμενα.

Ασφαλώς και υπήρξαν εγχώριες συναυλίες (μαζί και η κάλυψη αυτών), συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και δισκογραφία από «δικούς» μας δημιουργούς φέτος. Παραγωγές που αναδείξαμε και συγκεντρώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη λίστα με τους 20 καλύτερους εγχώριους δίσκους του 2022, αλλά και κομμάτια που μας κέρδισαν ακόμα και αν αποτελούσαν μέρος λιγότερο επιδραστικών δίσκων, οπότε και βρέθηκαν σε κάποια από τα 7 προηγούμενα ΛΟΚΑΛ heroes ή σε αυτή τη συγκεντρωτική Spotify λίστα που ξεκάθαρα αξίζει περισσότερη αγάπη.

Όμως, «γιατί μια λίστα του Avopolis με ντόπια ονόματα δεν έχει περισσότερα follows;» θα αναρωτηθεί κάποιος.

Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην από φύσης δυσκαμψία που έχει η εγχώρια εναλλακτική μουσική, όπως μάλιστα αυτή τροφοδοτείται από τα ίδια της τα μέλη, μουσικούς, φίλους αυτών, συνδημιουργούς και «ταγμένους» ακροατές. Τα follows και τα likes πάντα πήγαιναν είτε σε λίστες φίλων, είτε σε λίστες με μπόλικη παρελθοντολαγνεία, από αυτές που δε λένε να καταλάβουν ότι τα Ξύλινα Σπαθιά , οι Τρύπες ή οι Στέρεο Νόβα δισκογραφούσαν ουσιαστικά σε έναν άλλο αιώνα. Γιατί σε αυτόν που ζούμε τώρα, τα ίδια δημιουργικά μυαλά πίσω από τους «θρύλους», συνεχίζουν να παραδίδουν νέα μουσική και να εμπνεούν φρέσκιες γενιές μουσικών που με την σειρά τους κυκλοφορούν σχεδόν καθημερινά μουσική, πολλές φορές, κόντρα στις αντιξοότητες του συστήματος που θέλει κάθε χρόνο μόλις 2 με 3 φρέσκα ονόματα να ξεχωρίζουν. Είναι οι ίδιοι νέοι δημιουργοί που βλέπουν την πλειοψηφία να συνεχίζει να προτιμά «το Greek indie το καλό» μιας άλλης εποχής από αυτή που πραγματικά συμβαίνει. Σύντομα, από τον κατάλογο που έφτιαξαν στα 00s ετικέτες όπως η Inner Ear, με ονόματα όπως οι Κόρε Ύδρο, Σtella, Baby Guru, The Boy θα γίνουν -αν δεν είναι ήδη- τα επόμενα κλασσικά acts, αλλά πόσο ειρωνικό το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί οι ίδιοι μουσικοί έχουν προχωρήσει τόσο που θα εύχονταν όλοι όσοι τους ακολουθούν για τα περασμένα χιτ τους να «κατανοούν» και την ανάγκη των ίδιων των μουσικών για εξέλιξη. Τρανό παράδειγμα, το «Παπακαλιάτης μομέντουμ» που είχε το “Picking Words” της Σtella, σε μια χρονιά που η ίδια σκόραρε το πρώτο της διεθνές album και μάλιστα στην περίφημη Sub Pop. Και δεν θέλετε σίγουρα, να ανοίξουμε καν την κουβέντα για το ποιος είπε καλύτερα “Το Τυχερό Αστέρι”...

Άρα, αυτό ακριβώς είναι που κάνει το ΛΟΚΑΛ heroes και ίσως γι’αυτό είναι λιγότερο «λαοπρόβλητο». Σε συνέχεια και των αγαπημένων "Greeks Do It Better" sessions του Μάκη Μηλάτου, η στήλη καταγράφει το τώρα της σκηνής και προτιμά να δώσει «χώρο» σε ήχους που «σπάνε» τα καλούπια έτσι όπως τα όρισε το εγχώριο indie έναν αιώνα πριν, παρακολουθώντας απλά τη συνέχεια ένος ήδη καλογραμμένου μουσικού κεφαλαίου.

Βέβαια, χωρίς να αποκλείει την εκτίμηση και τον σεβασμό της παλιάς φρουράς, κάθε φορά που αυτή επιστρέφει με κάτι «φρέσκο».

Δεν ακούσαμε «τόνους» νέας ή εξίσου καλής με προηγούμενα έτη μουσικής από τους ντόπιους και ίσως εύκολα μπορούμε να ρίξουμε το φταίξιμο στη πανδημία. Περιέργως όμως, τα lockdown που έφεραν «δημιουργικό οργασμό» σε ανεπτυγμένες μουσικά κοινωνίες και βιομηχανιές, εδώ που είμαστε «κάτι σαν μουσική βιοτεχνία» η πανδημία σίγουρα έκανε ακόμα πιο φτωχούς τους έτσι και αλλιώς «απροστάτευτους» ανεξάρτητους δημιουργούς. Παρόλα αυτά, και προκειμένου να ξεκινήσουμε με τον σωστό τρόπο τη νέα χρονιά, υπήρξαν τουλάχιστον 22 «στιγμές» που πατήσαμε το repeat σε κομμάτια που σχεδόν «δεν πιστεύαμε» ότι ήταν φτιαγμένα από συμπατριώτες μας.

Κοινώς, αυτά τα 22 από ΛΟΚΑΛ σοδειά φέτος και πάμε για άλλα τόσα συν ένα στην επόμενη:

22. Saber Rider - Steaks (Just Gazing)

Σε όλους μας υπάρχει λίγος Four Tet. Απλά στη Saber Rider με τις σωστές ambient ανησυχίες, είναι πιο ευδιάκριτος.

21. Modern Ruin - Echoes Of Blood (Lurid Music)

Θα ήταν ωραία για μια φορά που θα ξανακούστει σε σετ αυτό το electro έπος να καταλάβει κάποιος την δυστοπία των στίχων και να μην ρωτήσει «τι είναι αυτό το ωραίο dark κομματάκι που παίζει;»



20. Boys’ Shorts, Kostas Tournas - Fantasia 85 edit (KT productions)

Πρέπει να δώσεις τα σπέκια για παραπάνω από έναν λόγους στο Boys’ Shorts δίδυμο μέσα στο ’22. Άλλωστε πόσες εγχώριες δυάδες ξέρεις που ξεκίνησαν να ονειρεύονται στην Θεσσαλονίκη και έφτασαν να κάνουν πρωτοχρονιά στο Berghain; Σοβαρό Dj όπλο λέμε.

19. Athens Computer Underground- ειμ' ένα τίποτα στα χέρια του ντισκ ντζόκει (Won Ton)

Όπως και αυτό το όπλο, που στάζει ατόφιο acid made in Greece.

18. Kostadis - Yell Yellow (Agios Anthropos)

Ο Kostadis σκαμπάζει απο σύνθια, λουπαδόρους, πετάλια, samples και γενικά αυτό που λέμε ατμοσφαιρική μουσική.

17. ολίνα - ποι@ είμαι (Mellowsophy Music)

Η ελληνόφωνη ποπ όπως θα έπρεπε να ακουγέται στα δωμάτια των πιτσιρικάδων εν έτη 2022.

16. Berdnturtle - Amusing (Just Gazing Records)

Το έχουμε ξαναγράψει ίσως. Στο Rubber Band EP των Berdnturtle ακούσαμε ότι πιο κοντινό έχει να προσφέρει αυτή η χώρα σε Talking Heads.

15. Sillyboy’s Ghost Relatives - Snow Leopard (Plaza Mayor)

O Sillyboy επιστρέφει στις vintage disco φόρμες του για το soundtrack της ταινίας Broadway.

14. Cayetano - First Light (A Song For Themis) (High Hop Records)

Και όταν ο Cayetano ξαναβρήκε την επιθυμία του να συνθέτει μουσική για θαύματα.

13. Dina Summer, Local Suicide, Kalipo - Who Am I (Iptamenos Diskos)

H electro dark pop των Local Suicide μπορεί να κέρδισε την Ευρώπη στο φετινό ντεμπούτο Eros Anikate αλλά ήταν σε singles όπως το “Who Am I” που θριάμβευσε στα σετ των καλύτερων jockeys αυτού του ήχου.

12. Kukuraxa - Belly (Kukuraxa)

To δίδυμο των Kukuraxa ακούγεται σαν να απέδρασε από το 80s best of τις 4AD.



11. Bazooka - Δικιά Μου Αλήθεια (Inner Ear)

Οι Bazookες εξακολουθούν να κάθονται στην κορυφή του ελληνόφωνου garage rock ιδιώματος που οι ίδιοι απογείωσαν.

10. ΜΕΤΑΜΑΝ feat. Alexandra Epitheti - Mataiosi (Won Ton)

«Πόση αποχή να κάνεις σε μια χώρα πηγμένη στη κόκα και πόσο Αρλέτα να ακούσει κανείς στην χώρα του “Ώπα”, πόσα νησιά θα αλλάξεις για να γυρίσεις πιο κουρασμένος...»

- Ήτανε αστική ποιήση κύριε Πάνο;

- Ο ορισμός της αστικής ποιήσης κυρία μου.

09. Nurse Of War - Μυστήριο Ελιξίριο (Nasty Cut Records)

ΛΟΚΑΛ synth punk done right.

08. Liva K & atsou feat. Starving Yet Full - Deja Vu (MDIH)

ΛΟΚΑΛ deep house done right.



07. Σtella - Another Nation (Sub Pop)

Εννέα και κάτι μήνες πριν, η ανύπαρκτη βαρύτητα που είχαν οι Greek born ανεξάρτητοι καλλιτέχνες στα διεθνή μουσικά δρώμενα, θα άλλαζε ριζικά προς το καλύτερο. Η Σtella του “Another Nation” παραδίδει σοβαρό to be sampled υλικό.

06. Νoda Pappa - Piano In The Shower (Just Gazing)

«Λέξεις-κλειδιά: ψυχεδέλεια, glam rock revival, φαλσέτο, πνευστά, χορωδιακά back vocals, ρετρό, φλοράλ...» από το 2ο ή μήπως 1ο καλύτερο album όπως το άκουσαν και το ψήφισαν οι συντάκτες του avopolis.gr.



05. Marina Satti - SPIRTO KE VENZINI (Walnut Entertainment Greece)

Στη χρυσή 90s εποχή του Νεοϋρκέζικου rap, τα κομμάτια που έγραψαν ιστορία, ήταν αυτά που έκαναν το καλύτερο flip στo πιο ιδιαίτερο sample. There you go. Η Κούκα δεν ακούστηκε ποτέ πιο edgy.

04. Arkitekt, Lena Platonos - Julian (Die Arkitekt)

Τι έγινε ρε παιδιά; Από που ήρθε αυτός ο industrial techno κομήτης ;

03. ENOUGH! - Break Up Your Band (Owaxa Records)

Ακούστε τα 81 δευτερόλπετα από το ακραία καλό punk των ENOUGH! και αν δεν έχετε μπάντα που να τους κοντράρει, διαλύστε τη. Απλά τα πράγματα.

02. Pan Pan - Aνισόπεδη Nτίσκο (Floriko Party)

Έκπληξη επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι έκπληξη. Με μια δεκαετία καθυστέριση, ο Pan Pan είναι φέτος ο πιο hot τύπος της διπλανής πόρτας, έτσι όπως τον μεγάλωσε η σκηνή των 00s.

01. Mazoha - Φρίκες (Inner Ear)

Ώρα για λίγη αλήθεια στην κορυφή. Από σχεδόν 3 χρόνια πανδημίας, ευτυχώς μας έμειναν οι “Φρίκες”.