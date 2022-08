To να έχεις καταγωγή από ελληνικό νησί, ειδικά τις καλοκαιρινές περιόδους έχει πολλά καλά και δυστυχώς ένα ‘’χτυπητό’’ αρνητικό: δύσκολα παίρνεις την απόφαση να επισκεφτείς άλλο μέρος, ειδικά δε αν η καταγωγή σου είναι η Κρήτη, ένα νησί – υβρίδιο, όλων των υπολοίπων νησιών -και όχι μόνο- της Ελλάδας.

Με 4 νομούς και 4 διαφορετικές εμπειρίες διακοπών, για άλλο ένα καλοκαίρι μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, φορτώνουμε βιβλία/σειρές/ταινίες/δίσκους στο backpack και κατηφορίζουμε σε γνώριμα μεν, διαχρονικής ομορφιάς μονοπάτια δε.

Νομός Ηρακλείου:

Το Ηράκλειο, όντας περισσότερο μια μικρογραφία της Αθήνας, μπορεί να μην είναι η ομορφότερη πόλη για να μείνει κανείς κατά τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στη Κρήτη -σίγουρα δεν είναι δηλαδή, η ασχήμια του μεγαλύτερου μέρος του και η άναρχη πολεοδομία, δεν κρύβονται ούτε πίσω από τις καλύτερες προθέσεις- είναι όμως ένα καλό σημείο για όποιον θέλει να μην αποκοπεί τελείως από τις μεγάλο-αστικές του συνήθειες, ενώ παράλληλα μια καλή ‘’βάση’’ για ημερήσιες εκδρομές στα νότια του νησιού. Εκεί δηλαδή όπου κρύβεται και η πραγματική δύναμη του Ηρακλείου, σε παραλίες με σκούρα, παγωμένα και καθαρά νερά, οι περισσότερες εκ των οποίων συνορεύουν με μικρά, γραφικά φιλόξενα χωριουδάκια.

Δίσκος: A Tribe Called Quest - People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm (1990)

Αστική ποίηση και old school hip hop, εκφρασμένη με jazz ρυθμούς και πολυπλοκότητα, το ντεμπούτο των Tribe Called Quest είναι μια πρώτης τάξεως καλοκαιρινή μουσική συντροφιά, εφόσον θελήσει κάποιος να συνδυάσει τα καλά της πόλης με την καλοκαιρινή ραστώνη της επαρχίας.

Σειρά: Miami Vice (1984)

Buddy cop κλασσική τηλεοπτική σειρά με την υπογραφή του Michael Mann, έφερε το στυλ και την κινηματογραφική γλώσσα για τα καλά στην μικρή οθόνη, cool ακόμα και αρκούντως ευχάριστη στη θέαση, παρά τα χρόνια της.

Ταινία: Do the Right Thing (1989)

Η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού στην Νέα Υόρκη του 1989, σε μια πολύ-πολιτισμική γειτονιά, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα των ανοχών της. Spike Lee στην καλύτερη στιγμή του, ταινία-ορόσημο για την δεκαετία του ’80, διαχρονική και δυστυχώς πάντα επίκαιρη.

Βιβλίο: Terry Pratchett – "The Color of Magic" (1983)

Η πρώτη περιπέτεια του Δισκόκοσμου είναι ένα κλασσικό, ξεκαρδιστικό μυθιστόρημα που παντρεύει ιδανικά το αναρχικό χιούμορ των Monty Python με το fantasy και το sword and sorcery μυθιστορηματικό είδος.

Noμός Ρεθύμνου:

Μικρό, γραφικό, με αρκετή ζωή και με μια πανέμορφη Παλιά Πόλη στο εσωτερικό του, το Ρέθυμνο αποτελεί έναν πρώτης τάξεως καλοκαιρινό προορισμό, τόσο για διαμονή, όσο και για ημερήσιες εκδρομές. Η ενδοχώρα του είναι από τις πιο όμορφες και πλούσιες σε παράδοση περιοχές του νησιού, ενώ η νότια πλευρά είναι για πολλούς και το καλύτερο κομμάτι όλης της Κρήτης: H άγρια ομορφιά του Κρητικού τοπίου και των παραλιών του, αποκτάει μια μικρή ‘’τροπική’’ πινελιά και πετυχαίνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ παραδοσιακού μεσογειακού τοπίου και εξωτικού παραδείσου.

Δίσκος: Kyuss – Welcome to the Sky Valley (1994)

Μεθυστικά stoner riffs, στακάτοι ρυθμοί, γρέζι και ψυχεδελικά περάσματα. Ιδανική συντροφιά για τον πιο νεανικό και συναρπαστικό προορισμό του νησιού.

Σειρά: Frasier (1993)

Μαζί με το Seinfeld, ίσως τα σπουδαιότερα αμερικανικά sitcoms των 90ς. Ο Frasier Crane, ράδιο-ψυχίατρος στο Seattle, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα καθημερινώς με τον δύστροπο συγκάτοικο πατέρα του, τον επίσης ψυχίατρο αλλοπρόσαλλο αδερφό του και την παράξενη Εγγλέζα οικονόμο του. Το Frasier κράτησε 11 σεζόν και προτείνεται χωρίς δεύτερη σκέψη, σαν μια εξαιρετική κωμωδία καταστάσεων με ξεκαρδιστικό εγκεφαλικό χιούμορ.

Ταινία: Dazed and Confused (1993)

Η τελευταία μέρα του σχολικού έτους 1976, για τους τελειόφοιτους ενός γυμνασίου του Τέξας, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ναρκωτικά, σεξ, πάρτι και έρωτες, στην κλασσική πλέον ταινία ενηλικίωσης του Richard Linklater.

Βιβλίο: Frank Herbert – "DUNE" (1965)

Η διαμάχη 2 αυτοκρατορικών οίκων, πάνω στα δικαιώματα του αφιλόξενου και ερημικού πλανήτη Αρράκις (γνωστού και ως Dune), είναι το επίκεντρο της σύγχρονης Βίβλου επιστημονικής φαντασίας δια χειρός Frank Herbert. Δαιδαλώδες και πολύ-θεματικό μυθιστόρημα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, ένα ιδανικό καλοκαιρινό ανάγνωσμα, που σε ρουφάει πλήρως, από τη πρώτη έως τη τελευταία του σελίδα.

Νομός Χανίων:

Σίγουρα ο πιο εντυπωσιακός νομός για κάθε νέο επισκέπτη της Κρήτης, μιας και πλην μερικών ελαχίστων παραλιών της βόρειας πλευράς, οι περισσότερες παραλίες και θάλασσες στο δυτικό και νότιο τμήμα των Χανιών μοιάζουν σαν να ξεπήδησαν από ταξιδιωτικό οδηγό της Καραϊβικής και της Χαβάης: έντονη βλάστηση, γαλαζο-πράσινα νερά με χρυσή και ροζ αμμουδιά, σεληνιακοί βράχοι και μικροί κολπίσκοι, συνθέτουν έναν μοναδικό σε ομορφιά νομό, παράταιρο από τους τρείς υπόλοιπους και απόλυτα ξεχωριστό! Η πανέμορφη πόλη των Χανίων είναι πιθανότατα και η ομορφότερη εκ των 4 μεγάλων πόλεων της Κρήτης, ενώ όντας ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός του νησιού, η κοσμοσυρροή κάθε καλοκαίρι χτυπάει κόκκινο!

Δίσκος: Thievery Corporation - The Cosmic Game (2005)

Ποικιλόμορφος δίσκος με έντονο το πολύ-πολιτισμικό στοιχείο, το ‘’Cosmic Game’’ είναι η ιδανική συντροφιά για το πιο κοσμοπολίτικο μέρος του νησιού, το οποίο εν ριπή οφθαλμού μπορεί να οδηγήσει τον επισκέπτη, σε έναν μικρό προσωπικό τροπικό παράδεισο.

Σειρά: Ted Lasso (2020)

Μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις των τελευταίων ετών, η ιστορία του Αμερικανού προπονητή Football Ted Lasso, ο οποίος μετακινείται στην Μεγάλη Βρετανία για να αναλάβει μια ποδοσφαιρική ομάδα -χωρίς να έχει ιδέα από ποδόσφαιρο-, είναι μια feelgood κωμωδία με αξιαγάπητους χαρακτήρες, έξυπνο χιούμορ και ιδανική για ανέμελα καλοκαιρινά βράδια.

Ταινία: Point Break (1991)

O πράκτορας του FBI Keanu Reeves, στην κλασσική σήμερα περιπέτεια της Katherine Bigelow, εισχωρεί στην συμμορία surfer του Patrick Swayze, καθώς εκείνοι, όταν δεν δαμάζουν τα κύματα με τις σανίδες τους, διαπράττουν ένοπλες ληστείες. Υπεράνω περαιτέρω σχολιασμού, μια εκ των απολαυστικότερων περιπετειών που γυρίστηκαν ποτέ.

Βιβλίο: Stephen King – "Doctor Sleep" (2013)

Παραγνωρισμένο και σχετικά πρόσφατο sequel του ‘’The Shining’’, μπορεί να μην αγγίζει τα μεγαλεία του παρελθόντος, αλλά η ιστορία του ενήλικου πλέον Danny Torrance και ο αγώνας του ενάντια σε μια ομάδα νομάδων που αναζητούν άτομα με την ‘’ικανότητά’’ του, για να ‘’τραφούν’’, είναι ένα αγωνιώδες, ανάλαφρο και ευφάνταστο ανάγνωσμα από έναν μετρ του είδους.

Νομός Αγίου Νικολάου:

Ιδανική περίπτωση για όσους θέλουν κάτι όχι πολύ θορυβώδες και όχι ιδιαίτερα περιοριστικό σε επιλογές, ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας τουριστικός, στο βόρειο μέρος του, νομός, χωρίς όμως την ‘’ένταση’’ του Ηρακλείου ή των Χανίων, ενώ στην ενδοχώρα υπάρχουν πολλά γραφικά, πανέμορφα χωριά, το περίφημο Οροπέδιο, φαράγγια και μονοπάτια για πεζοπορίες και εξερευνήσεις. Το νότιο μέρος του, από την Ιεράπετρα έως την Σητεία, έχει τις πιο άγριες μα και όμορφες παραλίες του νησιού, με σκούρα μπλε παγωμένα νερά και πανέμορφα φυσικά τοπία να τις περικλείουν.

Δίσκος: Hugh Mundell – Africa Must Be Free by 1983 (1978)

Ένας από τους σπουδαιότερους reggae δίσκους όλων των εποχών, μια αδικοχαμένη, πανέμορφη φωνή και η ιδανική συντροφιά όταν, ξαπλωμένος έξω από την σκηνή λύνοντας σταυρόλεξα, η αντηλιά κάνει τη θάλασσα να μοιάζει με γυαλί.

Σειρά: The Twilight Zone (1959)

Μια από τις πιο ευφάνταστες και σημαντικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, το δημιούργημα του Rod Sterling μέτρησε 5 σεζόν και πλήθος reboot, ταινιών και αναβιώσεων. Με αυτοτελή επεισόδια μυστηρίου και φαντασίας, βγαλμένα από την πένα σπουδαίων σεναριογράφων της εποχής, το Twilight Zone είναι ένα διαχρονικό διαμάντι, που οφείλει και πρέπει να τσεκάρει ο κάθε φίλος του φανταστικού και του ανορθόδοξου.

Ταινία: Jaws (1975)

Η απόλυτη καλοκαιρινή ταινία δια χειρός Stephen Spielberg, εξακολουθεί 40 περίπου χρόνια μετά να προκαλεί τον ίδιο τρόμο, την ίδια αγωνία και την ίδια διασκέδαση όπως τότε, το καλοκαίρι του 1975 όπου και πρώτο-σύστησε στο κόσμο τον όρο ‘’blockbuster’’.

Βιβλίο: Lynch David-Mc Kenna Kristine – "Χώρος Ονείρων" (2019)

Υβρίδιο βιογραφίας και απομνημονευμάτων, το πολύ ενδιαφέρον αυτό πείραμα, παρουσιάζει κάθε κεφάλαιο της ζωής του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη, από την οπτική του ιδίου, αλλά και από εκείνη των εκατοντάδων συγγενών, φίλων και συνεργατών του. Η διπλή περιγραφή των ιδίων γεγονότων από διαφορετικές πηγές, δημιουργεί ένα εξαιρετικό ψηφιδωτό του μικρόκοσμου του Lynch και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, στο κουρασμένο και συνήθως αδιάφορο είδος της βιογραφίας.