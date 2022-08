ΣΑΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΗ

Λες θα φύγεις και το εννοείς.

Θα αφήσεις πίσω tablet, laptop, αν τα καταφέρεις και κινητό, κι αν όχι πίσω, κάπου στο πλάι.

Είναι, όμως, απόλαυση εκεί που έχεις αποκτήσει μπρονζέ τόνους στο δέρμα να μένεις μια μέρα μέσα σε δωμάτιο, εξοχικό ή βεράντα και με τόνους άμμο σε μαλλιά και πατούσες να ανοίγεις οθόνη με τζιτζίκια και αρμύρα παντού.

Γι’ αυτές τις λίγες στιγμές στην οθόνη, Αύγουστο, έχω διαλέξει Αντονιόνι - είδα πρόσφατα το Blow-up στο Βοξ και θυμήθηκα την τριλογία της αλλοτρίωσης (Η περιπέτεια, Η Νύχτα, Η Αποξένωση) του Ιταλού σκηνοθέτη που έχω τόσα χρόνια να δω και σαφώς θέλω να κάνω επανάληψη.

Το Paris Texas του Wim Wenders στο ERTFLIX ξανά και ξανά και το Conversations with Friends του Hulu με την αγαπημένη μου Gemima Kirke από το Girls και την ομάδα-εγγύηση του Normal People. Βρετάνη, βραδιές ποίησης, πάρτι, ερωτικά τρίγωνα και ζητήματα ταξικών διαφορών, πολιτικής φιλοσοφίας και σεξουαλικότητας, οπότε όλα καλά. Έχω σημειώσει, επίσης, να μην ξεχάσω τα Μαγνητικά πεδία και το Moon 66 Questions.

Μαζί μου κουβαλάω πάντα καλοκαίρι στα νησιά το Where Did Our Love Go των Kastrierte Philosophen που δεν υπάρχει στο Spotify, φέτος σε Σάμο και Χάλκη οπωσδήποτε τα άπαντα της Julee Cruise, τα τελευταία άλμπουμ των Dury Dava και Noda Pappa, ενώ στην Αθήνα θα λιώσω το νέο album των Legendary Pink Dots για να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τον Φεβρουάριο στη Death Disco και το "Burn The Night/Bruciare La Notte" του Tiziano Popoli που παλεύω να αφήσω εδώ κι ένα χρόνο.

Μαζί με το καρπούζι και τις αλατισμένες ντομάτες θα διαβάζω τα "Νεανικά διηγήματα" του Καραγάτση, το "The Bricks that build the Houses" της Kae Tempest Στην Αθήνα, ό,τι έχω αφήσει από το "art sex music" της Cosey Funny Tutti, στο πλοίο για Σάμο και για τρίτη χρονιά μαζί μου τα "Cantos" του Ezra Pound σε όλες τις ακρογιαλιές δειλινά.

Κι όταν περάσει ο Αύγουστος θα διαβάζω το προσωπικό μου "Summer Packing" και πιθανότατα θα έχω κάνει τα μισά, γιατί πάλι θα έχει νικήσει όλες τις ταινίες και τις σειρές ο νυχτερινός ουρανός, η παρατήρηση των ακρίδων, των μυρμηγκιών και το κύμα, ενώ το Spotify o ήχος της θάλασσας, τα τριζόνια και τα τζιτζίκια.

Διακοπές.

Διακοπή.