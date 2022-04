Ατμοσφαιρική μουσική που καταφέρνει να δημιουργήσει συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα, ηχητικές ερμηνείες ηθοποιών υψηλού επιπέδου που κάνουν τους ακροατές όχι μόνο να παρακολουθούν την πλοκή αλλά να νιώθουν ότι συμμετέχουν, πλοκή γρήγορη με αρκετή δόση μυστηρίου, αγωνίας αλλά και χιούμορ – αν μέσα σε αυτό το ήδη εξαιρετικό μείγμα προσθέσουμε την ελληνική μυθολογία τότε έχουμε τα συστατικά ενός απόλυτα πετυχημένου podcast για παιδιά κι εφήβους – αλλά και για ακροατές κάθε ηλικίας με απαιτήσεις.

Ύστερα από έναν πετυχημένο κύκλο επεισοδίων που ασχολήθηκε με τον μύθο του Περσέα, η σειρά podcast «Live From Mount Olympus» εγκαινιάζει τον δεύτερο κύκλο της και διαλέγει για θέμα της τον μύθο της Περσεφόνης. Αυτό που κάνει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αιώνες μετά τη δημιουργία τους να συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανούς τους μύθους είναι ότι ο αρχικός τους σκοπός σε μεγάλο βαθμό παραμένει ο ίδιος και έχει ισχύ και στις μέρες μας. Το να ερμηνεύσουμε τον κόσμο γύρω μας, να καταλάβουμε τη σχέση μας με τη φύση και τους άλλους, ακόμα και το να κατανοήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Τα παιδιά γεννιούνται με χιλιάδες ερωτήματα και μια ασίγαστη περιέργεια που οι γονείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν ή τους δίνουν τρόπους κι εφόδια για να βρίσκουν τις απαντήσεις που ψάχνουν. Τα παιδικά βιβλία, τα παραμύθια, οι μύθοι παραμένουν πολύτιμα εφόδια γνώσης που βοηθούν τα παιδιά να εξερευνήσουν, να αντιληφθούν, να αποκωδικοποιήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Πλέον υπάρχουν στη διάθεσή τους και πολλά ενδιαφέροντα podcasts. Η σειρά podcast «Live From Mount Olympus» είναι ιδανική για μικρούς ακροατές που θέλουν να ακονίσουν ή να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Ο τρόπος απόδοσης/αφήγησης της ιστορίας που γίνεται με θεατρικό τρόπο και η εναλλαγή προσώπων/φωνών βοηθάνε το κοινό να κλείσει τα μάτια και να αφεθεί να φανταστεί τους ήρωες και τους χαρακτήρες της ιστορίας και να τους ακολουθήσει με αμείωτο ενδιαφέρον στην εξέλιξη της πορείας τους.

Η βαρεμάρα, οι προεφηβικές ανησυχίες, το αίσθημα του μη ορατού, η ανάγκη εξερεύνησης των ορίων, το αίσθημα της ασφάλειας αλλά και η έλξη του ρίσκου και των κινδύνων, η ανάγκη για αυτονομία σε συνδυασμό με τις πρώτες αντιδράσεις ή τις κόντρες με τη γονική εξουσία είναι σκέψεις και συναισθήματα που αρχίζουν να απασχολούν τα παιδιά της προεφηβείας και ο μύθος της Περσεφόνης, καθώς δεν παύει να είναι ουσιαστικά μια διαχρονική ιστορία ενηλικίωσης, θα τα κάνει να αναγνωρίσουν κομμάτια του εαυτού τους και των ανησυχιών τους. Όταν μάλιστα όλα όσα απασχολούν τους σημερινούς εφήβους πασπαλίζονται και με μια δόση μαγείας και μυθολογικής λάμψης, τους είναι πιο διασκεδαστικό και απολαυστικό να τα παρακολουθήσουν, όπως ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο podcast.

Οι ηθοποιοί βραβευμένοι και με εμπειρία αποτελούν ένα εξαιρετικό καστ που μας ανεβάζει πραγματικά στον Όλυμπο και μας κάνει μέλος της παρέας τους.

Ας πούμε λίγα λόγια την υπόθεση: «Η νεαρή Περσεφόνη δεν βλέπει την ώρα να κάνει κάτι διαφορετικό από το να ζωγραφίζει λουλούδια στις περιπλανήσεις της με τη μητέρα της, τη θεά Δήμητρα που κάνει τα πάντα να φυτρώνουν. Όταν τελικά καταφέρνει να πάει για ένα πικνίκ με τις φίλες της, την Άρτεμη και την Αθηνά, πέφτει θύμα απαγωγής και βρίσκεται στον Άδη, ανάμεσα σε πανίσχυρους θεούς και παρεξηγημένα τέρατα. Μόνη της για πρώτη φορά, η Περσεφόνη προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στον Κάτω Κόσμο. Από την άλλη, η Δήμητρα κάνει κομμάτια τον Επάνω Κόσμο για να ξαναφέρει την κόρη της στο φως, και τίποτα δεν φυτρώνει. Και όταν δεν φυτρώνει τίποτα, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Θα λύσουν οι θεοί τις διαφορές τους για να μπορέσει η ανθρωπότητα να επιβιώσει;»

Ιδανικός συνοδός για τις πασχαλινές σας εξορμήσεις στο αυτοκίνητο αλλά και εξαιρετική παρέα για χαλάρωση, ξεκούραση και δημιουργική απομόνωση. Είτε αποφασίσετε να ακούσετε τη σειρά οικογενειακώς είτε αφήσετε τα παιδιά να απολαύσουν μόνα τους τα επεισόδια, αξιοποιήστε το «Live From Mount Olympus» για να μιλήσετε στα παιδιά με όχημα τη μυθολογία για τις ανησυχίες, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα ενδιαφέροντά τους. Αναπτύξτε την ενσυναίσθηση και ρωτήστε τα πώς ένιωσαν ακούγοντας τις περιπέτειες της Περσεφόνης, πώς θα αντιδρούσαν αν ήταν στη θέση της. Μετά από κάθε επεισόδιο μπορείτε να τα ρωτήσετε τι τους άρεσε περισσότερο ή βάλτε τα να φανταστούν πώς πιστεύουν ότι θα είναι η συνέχεια. Μπείτε μαζί τους σε μια δημιουργική ακρόαση, θα έρθετε πιο κοντά και η επικοινωνία σας θα γίνει πιο αποτελεσματική.

Όπως πάντως και να αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη σειρά «Live From Mount Olympus», που με τόση φροντίδα έχει ετοιμάσει το Ίδρυμα Ωνάση και ο σταθμός TRAX, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα την απολαύσετε, καθώς η πρώτη σεζόν του Live from Mount Olympus δραματοποίησε τον μύθο του Περσέα και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές όταν κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά. Σε κριτική της για τους New York Times, η Maya Phillips αποκάλεσε το podcast «απολαυστικό» και έγραψε μεταξύ άλλων: «Ανάμεσα στις διαμάχες και τα ειδύλλια, υπάρχουν όλα όσα βιώνει ένα εφηβάκι, από το πρωινό κουδούνι έως την τελευταία ώρα των μαθημάτων, με επιπλέον μπόνους ορισμένα φανταστικά τοπία και μαγικά συμβάντα. Αλλά υπάρχει επίσης ειδικό βάρος σε αυτές τις ιστορίες». Το Live from Mount Olympus χαρακτηρίστηκε «εξαίσιο» στη σχετική λίστα του New York Magazine, συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του περιοδικού WIRED με τα Καλύτερα Podcasts για Παιδιά, ενώ παρουσιάστηκε στις εκπομπές “Good Morning America” του ABC και “All of It with Alison Stewart” του WNYC. Ήταν υποψήφιο στα βραβεία Webby του 2021, στην κατηγορία καλύτερης σειράς περιορισμένων επεισοδίων, καθώς και στα βραβεία Kidscreen του 2022, στην κατηγορία καλύτερης σειράς με μεικτά μέσα, και αναγνωρίστηκε ως Καλύτερο Παιδικό Podcast στα Podcast Awards της Bullhorn για το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες: Live From Mount Olympus | Season 2 – Διαθέσιμο από 19 Απριλίου | Ίδρυμα Ωνάση (onassis.org)

Ακούστε εδώ το πρώτο επεισόδιο από τον δεύτερο κύκλο της σειράς: You Don’t Trust Me to Strike Out on my Own! - Live from Mount Olympus | Podcast στο Spotify