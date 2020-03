φωτογραφία 3: Δημήτρης Καπάνταης

Θα μπορούσε να έχει καιη συνάντησή μου με τον Αδάμαντιο Καφετζή στο στούντιο του Avopolis Radio , ακριβώς δύο Παρασκευές πίσω (13 Μαρτίου). Όπως κάθε νοήμων, είχαμε ξεκινήσει αμφότεροι την καραντίνα 2 μέρες πριν, οπότε αποφύγαμε τις χειραψίες· απλά γνέψαμε και μπήκαμε κατευθείαν στο ψητό.Ο Αδαμάντιος έστησε την Teranga Beat το 2010, όντας αποφασισμένος ότι θα ζήσει. Είχε σχεδόν γίνει εμμονικός με τη συλλογή ήχων από την αφρικάνικη ήπειρο και η επαφή του με το Ντακάρ σύντομα τον έβαλε στο παγκόσμιο δίκτυο συλλεκτών και traders αφρικάνικης μουσικής. Εντός ή εκτός αέρα ανέφερε μάλιστα, μεταξύ άλλων, και το όνομα τουαπό τη Stones Throw (και τώρα τη Now Again), καθώς και του, ανάμεσα στους πρώτους υποστηρικτές και συλλέκτες φίλους του.Τα χρόνια digging τον οδήγησαν στο σχεδόν αλάνθαστο ένστικτό του, όταν το θέμα έρχεται σε reel tapes –ηχογραφήσεις δηλαδή. Σύντομα, το ίδιο αρχείο τον ώθησε σε ιδιαίτερα καλαίσθητες εκδόσεις, με τις οποίες σύστησε στην παγκόσμια αγορά τα ονόματα του Idrissa Diop και των Sahel του, των Guelewar, Dieuf Dieul De Thiès, Dexter Johnson και του Αιθίοπα Yishak Banjaw, μεταξύ άλλων.Οι εκδόσεις πάντοτε γεμάτες και πάντοτε προσεγμένες, σε βαθμό που είναι όντως να απορείς πώς η περιέργεια και η αγάπη ενός Αθηναίου digger έφεραν στο φωςΤην τελευταία πενταετία ο Αδαμάντιος Καφετζής βρίσκεται στην Αθήνα μάλλον περισσότερο απ' ό,τι θα ήθελε· και πάλι, όμως, φαίνεται να παίρνει. Αν έχετε δηλαδή κι εσείς να λέτε για τη φοβερή εκδοχή της λευκαδίτικης τζαζ του, τότε θα πρέπει να ευχαριστήσετε την Teranga Beat γι' αυτό. Και αν από σήμερα τα διαφορετικά παιγμένα θρακιώτικα τηςγίνουν η αγαπημένη σας υπερβατική μορφή παραδοσιακής μουσικής για το υπόλοιπο του 2020, τότε πάλι θα ξέρετε ότι από πίσω βρίσκεται ο Αδαμάντιος.Με αφορμή λοιπόν την επίσημη κυκλοφορία του εξαιρετικού άλμπουμ της Εβρίτικης Ζυγιάς Ορμένιον, για το οποίο ήδη ο διεθνής Τύπος έχει αρχίσει να γράφει σχόλια σαν το «The result is psychedelic folk at its most spellbinding» ( popmatters.com ), ευκαιρία να δώσουμε τον λόγο στον ιθύνοντα νου και καλλιτεχνικό επιμελητή της Teranga Beat –η οποία έχει εμφανώς μπει σε μια νέα εποχή– σεΣχεδόν οποιαδήποτε ερώτηση μπορούσα να σκεφτώ από τη μεριά του ακροατή που θαυμάζει το έργο, την οργάνωση και τις εκδόσεις της Τeranga Beat, βρίσκεται στο αμέσως παρακάτω link –με τον Αδαμάντιο να έχει πάντα την κατάλληλη απάντηση. Μαζί, στο τέλος, έχει καιΑν εκτιμήσετε αυτό που θα ακούσετε, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το mixcloud profile του Avopolis Radio . Θα ακολουθήσουν κι άλλα ενδιαφέρονταΕπιπλέον, όλος ο κατάλογος της Teranga Beat είναι διαθέσιμος στο Bandcamp της ( εδώ ), ενώ είναι θέμα χρόνου μάλλον μέχρι να συνέλθουμε και, ώστε ο σπουδαίος δίσκος της Εβρίτικης Ζυγιάς να κάνει τους γύρους σε όλα τα σωστά αυτιά.βρείτε το Ορμένιον από την Εβρίτικη Ζυγιά, πατώντας εδώ