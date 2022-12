FEATURED TODAY

Τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι σαν τα Χριστουγεννιάτικα τραπεζώματα. Υποχρεωτικά, αλλά και απαραίτητα. Χωρίς εκείνα (και τα μεν και τα δε) ο Δεκέμβρης θα ήταν απλά ένας μήνας σαν όλους τους άλλους – κι επίσης αν δεν υπήρχαν Χριστούγεννα, το Home Alone και το Love Actually θα μπορούσαν να διαδραματίζονται, φερ-ειπείν, μες στο κατακαλόκαιρο, πράγμα που κατά πάσα πιθανότητα θα είχε διαταρράξει ανεπανόρθωτα την ισορροπία του σύμπαντος.

Αν σας αρέσει μεν η ζεστασιά και η γλυκύτητα του "christmas mood", αλλά παθαίνετε αναφυλαξία κάθε φορά που ακούτε στο supermarket το "Last Christmas" των Wham και το "All I Want For Christmas is You" της Mariah Carey, η παρακάτω εναλλακτική xmas playlist είναι για σας.

Πατήστε play, την ώρα που τυλίγετε δώρα, συγυρίζετε, μαγειρεύετε, παίζετε επιτραπέζια με φίλους, διαβάζετε το βιβλίο εκείνο που είχατε αφήσει στο κομοδίνο από τον Αύγουστο, φτιάχνετε παζλ, χαζεύετε στο κινητό, ετοιμάζεστε για ρεβεγιόν, ή ακόμα καλύτερα κάντε τους έξυπνους σε ένα από τα προαναφερθέντα «υποχρεωτικά αλλά απαραίτητα» τραπεζώματα, συνδέοντας στο ηχείο το δικό σας Spotify.

Πριν πατήσεις play.... Μήπως έφτασε η ώρα να ασχοληθείς σοβαρά με το ηχοσύστημα του σπιτιού σου; Ανακάλυψε στον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ δεκάδες προϊόντα (από Hi-Fi και φορητά ηχεία, μέχρι Sonos, ακουστικά και subwoofers) που δεν θα βελτιώσουν απλά την εμπειρία ακρόασης, θα σου αλλάξουν τη ζωή!

Press Play: