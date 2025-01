Επέστρεψε στην Ελλάδα με 8 μετάλλια η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής

Share this

Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής επέστρεψε στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης 22/01/2025, μετά την επιτυχημένη της παρουσία στη 26η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC), στη Νότια Κορέα, όπου κατέκτησε συνολικά 8 μετάλλια.

Ο Νικόλαος Λεϊμονής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, στην κατηγορία “Tag-Out”, ένα αγώνισμα που περιελάμβανε συνδυασμό δεξιοτήτων στον έλεγχο και τον προγραμματισμό του ρομπότ (1 person – 1 robot). Ο Νικόλας εξουδετέρωσε στόχους και ξεπέρασε εμπόδια, σε έναν ειδικά σχεδιασμένο χάρτη αποστολής.

Οι Αλέξανδρος Winder και Φίλιππος Κατής (MM Schools) κέρδισαν από ένα Technical Award στην κατηγορία “Creative”, όπου βραβεύτηκαν για την καινοτομία και την πρωτοτυπία τους. Η κατασκευή του ρομπότ πραγματοποιήθηκε επιτόπου την ημέρα του διαγωνισμού και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων.

Οι Αλέξανδρος Winder και Φίλιππος Κατής (MM Schools), μαζί με τη Βασιλική Κελάνδρια, τη Μαρία Ισαβέλλα Βογιατζή (Campus Rassia) και την Καλλιρόη Αναστασίου, διακρίθηκαν στην κατηγορία “Mission Challenge”. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, τα παιδιά έπρεπε να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ρομπότ που να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές και απρόβλεπτες αποστολές. Τα Technical Awards που έλαβαν επιβράβευσαν την αφοσίωση στον στόχο, την επιμονή, τη δημιουργικότητα και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε πολύ σύνθετες και απαιτητικές προκλήσεις.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 60 ομάδες από όλο τον κόσμο. Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής ξεχώρισε, κατακτώντας ένα χρυσό μετάλλιο και επτά technical awards. Αυτή η εξαιρετική επίδοση χάρισε στην ελληνική αποστολή την κορυφαία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Αναλυτικά τα μετάλλια

Χρυσό Μετάλλιο

Νικόλαος Λεϊμονής - Tag Out (Expansion)

Technical Awards

Αλέξανδρος Winder - Creative Category(Idea) - Senior(L) & Mission Challenge – Senior

Φίλιππος Κατής - Creative Category(Idea) - Senior(L) & Mission Challenge – Senior

Βασιλική Κελάνδρια - Mission Challenge – Senior

Μαρία Ισαβέλλα Βογιατζή - Mission Challenge – Senior

Καλλιρόη Αναστασίου - Mission Challenge – Senior

Ο θεσμός της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής

Η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC) αποτελεί τον μακροβιότερο και έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς στον τομέα της ρομποτικής διεθνώς. Από την ίδρυσή του πριν από 26 χρόνια, ο IROC λειτουργεί ως πλατφόρμα αριστείας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή νέων από όλο τον κόσμο. Με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και επαγγελματιών, ο θεσμός προωθεί την καινοτομία, την επίλυση προβλημάτων και την τεχνολογική πρόοδο.

Υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό σε αυτό τον διαγωνισμό: κάθε διοργάνωση έχει ως στόχο να προάγει τη συνεργασία και να προετοιμάζει την επόμενη γενιά ηγετών στον τομέα της τεχνολογίας, λαμβάνοντας όμως υπόψη σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες. Οι συμμετέχοντες καταπιάνονται με πραγματικά και δυσεπίλυτα, παγκόσμια ή μη προβλήματα και έχουν την ευκαιρία να δώσουν out-of-the-box λύσεις που πολλές φορές γίνονται αντικείμενο προσοχής ακόμα και από έμπειρα στελέχη του χώρου τους. Είναι η ευκαιρία των νέων παιδιών από όλο τον κόσμο να δώσουν τη δική τους οπτική, όχι απλά με τη δημιουργικότητά τους, αλλά με τον συνδυασμό προετοιμασίας, αφοσίωσης στον στόχο, γνώσης και (διαφορετικού) τρόπου σκέψης. Η φετινή διοργάνωση με θέμα “Future Marine City Busan” έφερε στο προσκήνιο τη βιωσιμότητα και τις σύγχρονες προκλήσεις, καλώντας τους συμμετέχοντες να βρουν λύσεις με την υποστήριξη της ρομποτικής.

Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής

Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής απαρτίζεται από τους: Καλλιρόη Αναστασίου και Αντώνη Αναστασίου (υπό την καθοδήγηση του προπονητή Νικόλαου Τσατούρα), Αλέξανδρο Winder και Φίλιππο Κατή (MM Schools, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Νικόλαου Τσατούρα), Ραφαήλ Κουμπασάρο, Άγγελο Τέλχα, Μαρία Ισαβέλλα Βογιατζή και Βασιλική Κελάνδρια (Campus Rassia, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Νικόλαου Τζαμτζή), Νικόλαο Λεϊμονή, Στέργο Λεϊμονή (υπό την καθοδήγηση του προπονητή Δημήτρη Λεϊμονή) και Απόλλωνα Τσελέπη, Ορφέα Τσελέπη, Ιφιγένεια Τσελέπη, Κωνσταντίνο Κασάπη, Δανάη Ζησοπούλου, Αικατερίνη Ορλιακλη, Αναστάσιο Ξανθούλη (ΜΓΣ Πανσερραϊκός - Robotic Sports, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Εμμανουήλ Τσελέπη).

Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ρομποτικής & Τεχνολογίας, ενός οργανισμού που έχει αναλάβει ενεργά την προώθηση της ρομποτικής ως αθλήματος στην Ελλάδα. Μέσω της οργανωμένης καθοδήγησης, η Ομοσπονδία ενισχύει τη συμμετοχή των νέων σε διεθνείς διαγωνισμούς, προωθώντας τις επιστημονικές δεξιότητες και την τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο.