Οι Pop n' Tonic live στο Piraeus Club Academy στις 11 Δεκεμβρίου

Ο Drake πηγαίνει την εταιρία του Kendrick Lamar στα δικαστήρια επειδή επέτρεψε να κυκλοφορήσει το "Not like Us" που αφήνει υπονοούμενα ότι είναι παιδόφιλος. Brothers, η μουσική δεν είναι φτιαγμένη για beef και για δίκες.