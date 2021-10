Tο Athens Pride σε συνεργασία με το HER Project και τη διεθνή κολεκτίβα HE.SHE.THEY διοργανώνουν μία συζήτηση για την διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στη μουσική για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 στις 19:00.

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε ζωντανά στην Πειραιώς 260 (Αίθουσα Ε), δηλώνοντας συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/vu4oAoKwidDNrSFn7, είτε μέσω livestream εδώ: https://www.facebook.com/events/551541046131823/.

To πάνελ θα πλαισιώνουν τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας HE.SHE.THEY, Steven Braines και Sophia Kearney, ο καλλιτέχνης και resident του HE.SHE.THEY, Wax Wings και η Senior Manager of PR and Industry Relations του Beatport & ambassador του shesaid.so, Farah Syed.

Tο πάνελ, του οποίου συντονίστριες θα είναι η Φώφη Τσεσμελή και Βιργινία Βασιλάκου του HER Project, θα κινηθεί γύρω από τη συμπερίληψη στη μουσική, την παρουσία των μειονοτήτων, την προώθηση των καλλιτεχνών με το συγκεκριμένο προφίλ και όχι μόνο, την ισότητα στη μουσική βιομηχανία, τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για τους καλλιτέχνες την εποχή του Covid, κ.ά.

Το HE.SHE.THEY δημιουργήθηκε από τους Steven Braines και Sophia Kearney, managers, consultants, event organizers, με μακρά και αξιόλογη πορεία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ένα brand με τεράστιο εκτόπισμα στον χώρο της χορευτικής μουσικής σκηνής, ως mobile event, δισκογραφική εταιρεία, management agency και fashion brand. Στα πάρτι τους δημιουργούν ένα ασφαλές μέρος για όλ@, χωρίς προκαταλήψεις, ”a place without prejudice for people to be people”, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν οι ίδιοι.

Η εξωλεκτική του πρότζεκτ είναι out and proud/φεμινιστική με έμφαση στην ορατότητα των trans/non binary/queer/gender non-conforming ατόμων, αλλά επίσης και σε ό,τι έχει σχέση με LGBTQI+ youth και στο πολύ σοβαρό ζήτημα του LGBTQI+ homelessness. Αναμειγνύονται σε πολλές φιλανθρωπικές δράσεις ενώ στα κοινωνικά δίκτυα έχουν δυνατό πολιτικό λόγο.

Έχουν συνεργαστεί και συνυπάρξει με την Greenpeace, το London Pride, το Brighton Gay Pride, το London Fashion Week, το κίνημα Black Lives Matter, με το Gender Intelligence Group.

Έχουν στενή και άμεση συνεργασία με το BBC και το BBC Radio1, ενώ residents του brand είναι η out and proud ιέρεια του underground, Maya Jane Coles, αλλά και το queer icon, Wax Wings. Σταθεροί συνεργάτες πίσω από την κονσόλα -με έμφαση στο female talent- παραμένουν οι σούπερσταρ DJs Nina Kraviz, Kittin, Ellen Allien, Honey Dijon, Dennis Ferrer, Magda, Heidi, Kim Ann Foxman, κ.ά.

Η Farah Syed ξεκίνησε την καριέρα της στο Λος Άντζελες, στο παγκοσμίου φήμης πρακτορείο ταλέντων WME, έχει εμπειρία σε συνεργασίες με brands, διαχείριση καλλιτεχνών και δημιουργία καμπανιών, και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι: Lady Gaga, Pharrell Williams, Alicia Keys, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Calvin Harris, Nervo, The Martinez Brothers, Swedish House Mafia και άλλους. Mετά την WME, η Farah ασχολήθηκε με τη διαχείριση καλλιτεχνών και συνέχισε να έχει συμβουλευτικό ρόλο σε έργα διαφόρων brands στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, βοηθώντας φεστιβάλ και promoters, όπως το ‘sbe nightlife’. Έχοντας πλέον ως έδρα το Βερολίνο, η Farah είναι Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Industry Relations στο Beatport, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο για online αγορά μουσικής, εξυπηρέτηση DJs, παραγωγών καθώς και των θαυμαστών τους. Ο ρόλος της είναι να επιβλέπει τις Δημόσιες Σχέσεις για την εταιρεία, το editorial του Beatportal και να εστιάζει σε στρατηγικές εξωτερικές συνεργασίες με συνέδρια καθώς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας επιμελήθηκε συλλογικά streams σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για δύο θέματα στα οποία είναι πολύ αφοσιωμένη: τη διαφορετικότητα και την ψυχική υγεία. Η Farah είναι ένα περήφανο μέλος του AFEM - ένα παγκόσμιο δίκτυο για τη βιομηχανία ηλεκτρονικής μουσικής, που εκπροσωπεί την κοινότητά μας, τον πολιτισμό και το εμπόριο - καθώς και του shesaid.so - μια παγκόσμια κοινότητα γυναικών και μειονοτήτων φύλου στη μουσική βιομηχανία.

HER

Το #HER είναι ένα μουσικό project που έλαβε υπόσταση το 2018 στην Αθήνα, με σκοπό να αναδείξει, να στηρίξει, και να προωθήσει γυναίκες και μειονότητες DJs και παραγωγούς που συμβάλλουν (και που θέλουν να συμβάλλουν) στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Η ποιότητα ξεπερνά κάθε φύλο, ηλικία και εθνικότητα. Επικεντρώνεται στο ταλέντο και την έμπνευση που χαρακτηρίζει κάθε μία από αυτές τις γυναίκες.

Η ιδέα ανήκει στην Φώφη Τσεσμελή (aka Fo), μία από τις πιο αγαπημένες και γνωστές DJ της σκηνής, με μια εκτενή και αξιοσέβαστη παρουσία στον χώρο των media και της ηλεκτρονικής μουσικής.

To project ξεκίνησε με την διοργάνωση events με γυναίκες headliners της διεθνούς σκηνής, που πλαισιώθηκαν από γυναίκες local DJs, και συνδιοργάνωσε το Women in Techno_logy στο Μέγαρο Μουσικής.

Η Βιργινία Βασιλάκου aka VRGN, ξεκίνησε τη συνεργασία της με το HER το 2019, με στόχο να εγείρουν θέματα της ισότητας των φύλων και της παρουσίας της γυναίκας στην μουσική, και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και ασφαλές “hub” όπου οι γυναίκες και οι μειονότητες θα μπορούν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν ελεύθερα, να μάθουν, να συνδεθούν με επαγγελματίες του χώρου και να εξελιχθούν. Το 2020 ίδρυσαν το Αθηναϊκό chapter του shesaid.so, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο γυναικών για την ισότητα στη μουσική βιομηχανία, ενώ ένα χρόνο μετά το HER έγινε και μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Keychange.

Μερικά από τα highlights του HER περιλαμβάνουν εμφανίσεις στο Sonar Athens, το Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, και το World Pride 2021, ενώ έχουν συνεργαστεί με το ΚΠΙΣΝ, το Athens Music Week, το FPower, τα Greek International Women Awards, κ.ά.

Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 στις 19.00, Πειραιώς 260 αίθουσα Ε.

Παρακολουθείστε το online μέσω του link στο event, ή δηλώστε συμμετοχή για να το παρακολουθήσετε live εδώ.