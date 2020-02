Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φέτος ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μόλις η μέρα γίνει νύχτα,Τα Let’s be late!, ο θεσμός του ΒΜΦ που προκάλεσε πολλά σκιρτήματα μέσα στο 2019, επιστρέφει για 1η φορά φέτος, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, με ένα άκρως… φλογερό θέμα: Let’s be kissed!, φιλιά πρώτα, φιλιά τελευταία, φιλιά αποχαιρετισμού, της καληνύχτας τα φιλιά, το φιλί της ζωής, το «Φιλί» του Klimt, το «Φιλί» του Ροντέν, το φιλί του Μπρέζνιεφ με τον Χόνεκερ, το φιλί της Madonna με την Britney, το φιλί του Ιούδα, a kiss with a fist, οι KISS και φυσικά ο Kiss FM 92.9 Τι έχει το πρόγραμμα;! Είσαι single; Τέλεια! Οπλίσου με την καλύτερη εκδοχή της προσωπικότητάς σου και ετοιμάσου για ένα ανατρεπτικό, σε συνεργασία με την Speed dating for all ! Οι κανόνες είναι απλοί: 5 λεπτά, 20 παρτενέρ, ένα κουδούνι κι αν το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο –πού ξέρεις;- μπορεί στο τέλος της βραδιάς να φύγεις in a relationship…Παράλληλα, οι LARP project σε καλούν να… παλέψεις για την αγάπη! Μοναδικά, με θέμα –τι άλλο;-έρχονται για να σε συναρπάσουν!αναζητούν τη λύση τους κι εσύ πρέπει να οπλιστείς με θάρρος και να χρησιμοποιήσεις σωστά τις «μαγικές» σου δυνάμεις για να πλεύσεις με ασφάλεια σε τεθλασμένες ηθικές γραμμές… Είσαι έτοιμος/ή; Σημείο εκκίνησης; ΟιΜα και οιευπρόσδεκτες στο Let’s be late! Από τις 21.00, με το ταίρι σου ή μόνος/ή, στο, μπορείς να απολαύσεις τις. Στις 21.00, we will always have…, ενώ στις 22.40 ο Woody Allen σε ρόλοΚι όλα αυτά με μουσική υπόκρουση από τον Kiss FM 92.9 και τον παραγωγό Σωτήρη Ρουμελιώτη που θααπό τους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου,Φυσικά, Let’s be late! σημαίνει ένα ακόμη! Γι’ αυτό,τα decks αναλαμβάνει ο ένας και μοναδικός Νίκος Ζώης , παραγωγός του Kiss FM, dj και music editor, για έναΜα γίνεται Let’s be kissed χωρίς; Και βέβαια όχι!, πάρε το άλλο σου μισό, ανέβα στο stage κι έχεις ένα ολόκληρο λεπτό για να αποδείξεις ότι είσαι! Το ζευγάρι των νικητών κερδίζει ένα ρομαντικό δείπνο… στον ουρανό και στο Dinner in the Sky στην Τεχνόπολη!Και μην ξεχάσεις! Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, μπορείς να φωτογραφηθείς σε επιλεγμένα σημεία της μουσειακής διαδρομής ακολουθώντας ένα…ειδικά φτιαγμένο για τη βραδιά, όπως επίσης και να ανταλλάξεις…με το πιθανό αντικείμενο του πόθου σου!Από τις 21.00 @ Πατάρι Παλαιών Φούρνων21:00 | «Καζαμπλάνκα» του Michael Curtiz (Casablanca, 1942)22:40 | «Νευρικός Εραστής» του Woody Allen (Annie Hall, 1977)*Σε συνεργασία με την Speed Dating for allLive action role play από τους LARP project 21.00 έως 23.00Σημείο εκκίνησης: Παλαιοί ΦούρνοιΔιαγωνισμός πρωτότυπου φιλιού 22.30 @ Παλαιοί Φούρνοι*Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 00.00.Πότε: Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020Ώρες διεξαγωγής: από τις 21:00Πού: Παλαιοί Φούρνοι, Κεντρική αυλήΕίσοδος: 5 ευρώ213 0109325, 213 0109300Πειραιώς 100, Γκάζι213 0109300Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»,Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»,Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»