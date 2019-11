Let's be late! Horror...After Dark

Η νύχτα πέφτει στο Μουσείο… ξανά! Μετά την επιτυχία των προηγούμενων late night events, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το British Council και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, επανέρχεται για τρίτη φορά με horror διάθεση! Dj sets, make-up special effects, ευφάνταστα παιχνίδια ρόλων, προβολές και πολλά ακόμα μας προ(σ)καλούν να ξενυχτήσουμε στους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας για μία νύχτα to be remembered!





Let’s be late λοιπόν! Το τρίτο late night event «πέφτει» την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου. Η πιο horror νύχτα της ζωής σου ξεκινά με μία ηχητική βόμβα που έρχεται να σε απογειώσει! Η διάσημη Βρετανίδα dj & ραδιοφωνική παραγωγός Jamz Supernova ένα από τα κορυφαία ονόματα της νέας γενιάς με έδρα το Λονδίνο και ιδιαίτερη αγάπη στα clubsounds. Έρχεται να ταράξει τα νερά στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και να δώσει μια γεύση από τους ήχους του ανανεωμένου Selector, τη διεθνή ραδιοφωνική εκπομπή του British Council.





Μέχρι τότε, ο AthensVoiceRadio 102,5 αναλαμβάνει να «ντύσει» ηχητικά την πιο horror βραδιά της χρονιάς με τον Στέφανο Τσιτσόπουλο να καταλαμβάνει τα decks για να μας αποδείξει πόσο… τρομερές είναι οι μουσικές επιλογές του!

Ταυτόχρονα, η εξαιρετική ομάδα make-up artists του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, αντλώντας έμπνευση από horror characters και την Día de los muertos, θα σε περιμένει στο πιο spooky Make Up Station για να σε μεταμορφώσει στην πιο τρομακτική εκδοχή του εαυτού σου! Θα το τολμήσεις;

Κι όλα αυτά για να είσαι έτοιμος -για τι άλλο; - για να ζήσεις τους χώρους του Μουσείου… αλλιώς μέσα από τα τρομακτικά παιχνίδια ρόλων της ομάδας LARPProject: Athens! Δηλαδή;! Θα το ανακαλύψεις από κοντά, αλλά για να έχεις το νου σου, οπλίσου με θάρρος και ετοιμάσου για ένα ταξίδι διαφυγής από τον Κόσμο των Νεκρών. Αν πιστεύεις πως υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στην άλλη πλευρά... the game is on!





Κι αν όλα αυτά δεν σου φτάνουν;! Μμμμ… μα έχουμε κι άλλα! Παράλληλες προβολές horror ταινιών εποχής θα σε βάλουν ακόμα περισσότερο στο… σκοτεινό κλίμα, μαζί με πολλές ακόμα εκπλήξεις tba σε ένα σκηνικό από τον άλλο… κόσμο!

Μην τρομάζεις! Απλά ζήστο! Αυτό το Νοέμβρη η ζωή ξεκινά τη νύχτα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου! Οπότε, let’sbelate…και μην αγχωθείς για το τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι!

#20yrsTECHNOPOLIS

#LetsbeLate

#IndustrialGasMuseum

#my_igm

Πληροφορίες:

Πότε: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

Ώρες διεξαγωγής: από τις 21:00

Πού: Παλαιοί Φούρνοι, Κεντρική αυλή

Είσοδος:5 ευρώ



Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/technopolis/lets-be-late/

*Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα 18 ετών και άνω.