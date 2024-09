Πληροφορίες Κατηγορία: MOOD OF THE DAY Date Σεπ 30,2024

Καθώς Sunday Mornin’ Comin’ Down ο κύριος Kris Kristofferson δεν ήταν πιά εδώ. Me and Bobby McGee τον αποχαιρετούμε ευλαβικά και όπως κατευθύνεται προς τον ουρανό, a (new) star is born.