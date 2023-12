Πληροφορίες Κατηγορία: MOOD OF THE DAY Date 26-Δεκ-2023

Οι Wham! πήγαν επιτέλους στο Νο1 στην Αγγλία με το Last Christmas, η Marah Carey σταθερά Νο1 στην Αμερική με το All I Want for Christmas... Ούφ! ησύχασα τώρα. Ο κόσμος είναι ακόμη στη θέση του. Τι θέλεις και γκρινιάζεις;