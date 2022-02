Τι χρειάζεται να συμβεί ατομικά και συλλογικά ώστε να επέλθει συμφιλίωση ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό;

Όπως μέσα έτσι και έξω. Όπως πάνω έτσι και κάτω.

Μήπως οι σχέσεις των δύο πολικοτήτων που συνυπάρχουν μέσα μας έχουν χάσει την απαραίτητη αρμονία και ισορροπία που χρειάζεται, έτσι ώστε να είναι πραγματικά λειτουργικές οι ζωές μας; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα σχετικά με τις συντροφικές σχέσεις, θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε με την πρόθεση να υπερβούμε αντιστάσεις, να θεραπεύσουμε πληγές και να βρούμε νέες ισορροπίες στη σχέση με τον εαυτό μας αλλά και σε αυτή με το ταίρι μας (είτε έχουμε, είτε δεν έχουμε). Το τριήμερο 4-6 Φεβρουαρίου 2022, λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου, επαναπροσδιορίζουμε τη ζωή μας και την ουσία και σημασία των σχέσεών μας, μέσα από μια σειρά βιωματικών εργαστήριων που θα πραγματοποιήσουν εκλεκτοί καλεσμένοι. Τα εργαστήρια αυτά, αποσκοπούν να μας προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία, πληροφορίες και εμπειρία ζωής που θα συνδράμουν στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών μας.

Θα ήταν τιμή μας να μας συνοδεύσετε σε αυτό το ταξίδι!

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

16:00 – 18:00: Αλινέα Σμαράγδη «Αναστήνωντας το εσωτερικό σου παιδί» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

18:00 – 20:00: Salica Geiger «Αγάπη χωρίς όρους για τον εαυτό σας – προϋπόθεση για κάθε σχέση!» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

20:00 – 22:00: Felix Metzger and Valeria Koudoumogiannaki «Authentic Relationships, building emotional and social intelligence for prosperous relationships» (ENGLISH)

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

11:00 – 13:00: Gina Toms «Magnetizing better relationships» (ENGLISH)

13:00 – 15:00: Ανδρομάχη Σολδάτου, Χριστίνα Ντούκα «Ο δεσμός της αγάπης» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

16:00 – 18:00: Evangelos Koumoudos «The geometry of relationships» (ENGLISH)

18:00 – 20:00: Αλινέα Σμαράγδη «Εσωτερικός άντρας - Εσωτερική γυναίκα. Ομιλία και βιωματικός θεραπευτικός διαλογισμός» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

20:00 – 22:00: Jamie Catto «Transforming relationship shadows» (ENGLISH)

Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

11:00 – 13:00: Ζωή Βασιλείου «Theta healing» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

13:00 – 15:00: Μία Αδαμίδου «Θάρρος & Αλήθεια – Η νέα Αλχημεία στον έρωτα και την συντροφικότητα» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

16:00 – 18:00: Στέλλα Κατσογιάννη «Φύση – Άνθρωπος – Αρμονία»

18:00 – 20:00: Kalpita and Atithi «Tao & Tantra, Lovers’ Embrace» (ENGLISH)

20:00 – 22:00: Αγάπη Αποστολοπούλου «Το ιερό ζευγάρι» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

*Οι θέσεις σε κάθε εργαστήριο είναι περιορισμένες, οπότε θα ήταν χρήσιμο να κλείσετε έγκαιρα τη θέση σας.

Κλείνετε τη θέση σας εδώ: https://inspirited.gr/ekdiloseis/mellontikes/syntrofikes-scheseis/

Λίγα λόγια για την Inspirited

Η Inspirited δημιουργήθηκε για να έχει διττή σημασία. Προέρχεται από τη λέξη εμπνευσμένος-η (inspired) και από το να ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα (in spirit)…

Δημιουργούμε μια ζωή που μας εμπνέει, μας ενθαρρύνει, μας δίνει χαρά, λειτουργώντας ομαδικά, με στόχο να μεταφέρουμε εμπειρίες και να μεταδώσουμε εργαλεία που μας καθοδηγούν ώστε να ζούμε μέσα από την δική μας Αλήθεια και Δύναμη.

Σκοπός μας είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ, που μέσω βιωματικών εργαστηρίων προσφέρουν εργαλεία για τη διευκόλυνση της προσωπικής εξέλιξης, της διαχείρισης της καθημερινότητας και τη διεύρυνση της γνώσης του εαυτού σε ένα όλο και μεγαλύτερο κοινό ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

To Όραμά μας είναι να επικοινωνούμε και να μεταδίδουμε γνώση και εργαλεία που ξεκλειδώνουν το δυναμικό των ανθρώπων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο https://inspirited.gr/ και στα social media μας:

Facebook: www.facebook.com/Inspiritedgr

Instagram: www.instagram.com/inspiritedgr