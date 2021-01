Τα διεθνή περιοδικά All About History και How It Works τώρα διαθέσιμα σε όλους τους επιβάτες των πτήσεων της Aegean Airlines Τα περιοδικά ιστορίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης που κατάκτησαν τον κόσμο!



Δελτίο Τύπου

Δημοσίευση: 27 Ιανουαρίου 2021

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως τα διεθνή περιοδικά All About History και How It Works, τα οποία στην Ελλάδα εκδίδονται και κυκλοφορούν από την Brainfood Εκδοτική, θα είναι πλέον διαθέσιμα, μέσω της πλατφόρμας Aegean Stream, η οποία παρέχει εν πτήση περιεχόμενο για όλους τους επιβάτες των πτήσεων της Aegean Airlines.



Το All About History είναι ένα ολοκληρωμένο περιοδικό ιστορίας που παρουσιάζει με σαφή και επεξηγηματικό τρόπο ιστορικά γεγονότα, προσωπικότητες που στιγμάτισαν την ιστορία και σημαντικές στιγμές, δημιουργώντας ταυτόχρονα ποικίλες αφορμές σκέψης όχι μόνο για ζητήματα του παρελθόντος αλλά και για φλέγοντα ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Όλα τα άρθρα υπογράφονται από καταξιωμένους ιστορικούς, μελετητές και αρθρογράφους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Χιλιάδες ιστορικά άρθρα του All About History που εκδίδεται σε 69 χώρες του κόσμου, τώρα διαθέσιμα και σε όλους τους επιβάτες του δικτύου των πτήσεων της Aegean Airlines.



Το How It Works είναι ένα περιοδικό επιστήμης και τεχνολογίας γεμάτο με συναρπαστικές πληροφορίες για τον κόσμο μας και το σύμπαν. Κάνει τα πιο περίπλοκα θέματα βατά για τους αναγνώστες όλων των ηλικιών, εξηγώντας τον κόσμο γύρω μας με σαφή, έξυπνο και έγκυρο τρόπο. Γι' αυτό και αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα περιοδικά παγκοσμίως. Κείμενα από ειδικούς κάθε τομέα, εξειδικευμένες πληροφορίες και εικόνες που κόβουν την ανάσα, βοηθούν το κοινό του να κατανοήσει και να διερευνήσει τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Ένα σπουδαίο έργο εκλαϊκευμένης επιστήμης, τώρα διαθέσιμο και στους επιβάτες των πτήσεων της Aegean Airlines.