See Life through a Different Lens: H Mastercard και η Μπιενάλε της Βενετίας δίνουν τη δυνατότητα στους λάτρεις του κινηματογράφου να δουν τον κόσμο διαφορετικά

Η Mastercard, επίσημος χορηγός του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, περήφανος υποστηρικτής της κινηματογραφικής μαγείας, των νέων ταλέντων, των διαφορετικών οπτικών και των νέων εμπειριών, προσκαλεί τους λάτρεις του κινηματογράφου, καθώς και τους μαθητές και θιασώτες της 7ης τέχνης, να συμμετέχουν σε μια σειρά αποκλειστικών διαδικτυακών συζητήσεων με μερικούς από τους πλέον επιδραστικούς δημιουργούς του μοντέρνου σινεμά.Σε συνεργασία με την Μπιενάλε της Βενετίας, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται η διεξαγωγή του Φεστιβάλ στο διάστημα 2 έως 12 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο σπουδαίοι σύγχρονοι κινηματογραφικοί καλλιτέχνες μπορούν μέσα από τις ιστορίες που διηγούνται, να δημιουργήσουν αντίκτυπο ο οποίος διαρκεί στον χρόνο και ξεπερνάει τα όρια της κινηματογραφικής τέχνης.Το πάθος για τον κινηματογράφο, μπορεί να μας ανοίξει ορίζοντες προς νέους κόσμους, νέους προβληματισμούς και νέες προκλήσεις. Οι καλλιτέχνες, που μέσω των δημιουργιών τους αναδεικνύουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, έχουν τη μοναδική ικανότητα να μας παρουσιάζουν τη ζωή μέσα από νέες οπτικές γωνίες, να μας ταξιδεύουν σε νέους προορισμούς ή να μας δίνουν τη δυνατότητα να επισκεφθούμε οικείους χώρους με διαφορετική ματιά. Ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορίες δημιουργούνται, απολαμβάνονται και εκλαμβάνονται, διαφέρει ανάλογα με τη δημιουργική σκοπιά του καλλιτέχνη που ξεκινάει το ταξίδι, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο το κοινό έρχεται σε επαφή με το έργο του. Σε αντίθεση με κάθε άλλη μορφή τέχνης, η μαγεία του κινηματογράφου μας προσκαλεί και μας επιτρέπει να δούμε τον κόσμο διαφορετικά.Ο κινηματογράφος, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της σύγχρονης εποχής, έχει ακόμα πιο σημαντικό και ισχυρό ρόλο να διαδραματίσει. Η, ηκαι ο, θα μοιραστούν μαζί μας τις προσωπικές τους σκέψεις σχετικά με το πώς ο κινηματογράφος μπορεί να μας οδηγήσει στο να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να μας γεννήσει αμέτρητα νέα συναισθήματα, καθώς και να επηρεάσει τις ζωές μας από το πρώτο κάδρο μια ταινίας.Η δύναμη του κινηματογράφου μπορεί να μας ενώσει μέσα από τη δημιουργία κοινών εμπειριών, συναισθημάτων και περιπετειών. Στη διαδικτυακή σειρά με τίτλο “Life Through a Different Lens: Contactless Connections”, θα ανακαλύψουμε όλοι μαζί τον ρόλο του σκηνοθέτη, του ηθοποιού, του διευθυντή φωτογραφίας, και όλων όσων δραστηριοποιούνται στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, στη δημιουργία ιστοριών που όχι μόνο μας βοηθούν να δούμε τη ζωή μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, αλλά μας συνδέουν και με νέους και διαφορετικούς κόσμους, γεμάτους με ανεκτίμητες δυνατότητες.ανέφερε σχετικά: «Ο κινηματογράφος έχει πραγματικά τη δυνατότητα να εμπνέει, να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να ενθουσιάζει. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη δυναμική μας συνεργασία με τη Μπιενάλε της Βενετίας, καθώς και οι δύο έχουμε ως κοινό στόχο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, από κάθε σημείο του κόσμου, να αντιληφθούν τη μαγεία του μέσου. Φέρνουμε τους ανθρώπους σε επαφή με τα πάθη τους, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να απολαύσουν ανεκτίμητες στιγμές, ακούγοντας θρύλους και παγκόσμια σύμβολα από τον κόσμο του κινηματογράφου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι η εποχή που πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα από ιστορίες και να μοιραστούμε εμπειρίες, με στόχο να δούμε τον κόσμο διαφορετικά».σχολίασε πως: «Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οποιαδήποτε πρωτοβουλία στοχεύει να ξανά φέρει τους ανθρώπους κοντά στον κόσμο του κινηματογράφου και στις κινηματογραφικές αίθουσες, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ειδικότερα μετά από τόσους πολλούς μήνες εγκλεισμού στα σπίτια μας, έστω και με μόνο σκοπό να επαναφέρει στο προσκήνιο την αξία και σπουδαιότητα των ταινιών και του σημαντικού ρόλου που έχουν στη ζωή μας. Για αυτό τον λόγο, με μεγάλη μου χαρά, χαιρετίζω την πρόταση της Mastercard, να προσφέρει την ευκαιρία σε όσους θα παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες της Μπιενάλε να ανακαλύψουν τα κίνητρα, τα πάθη, τις επιλογές και τις καταβολές που οδήγησαν μερικές από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου να αγαπήσουν την 7η τέχνη. Μια ενέργεια μέσα από την οποία καλλιεργείται ακόμα περισσότερο το πάθος μας για τον κινηματογράφο»., αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας, έχοντας αναδείξει το ταλέντο της, μπροστά και πίσω από την κάμερα, σε μια σειρά από αξιοσέβαστες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Έχει πρωταγωνιστήσει σε θρυλικές ταινίες όπως οι St. Elmo’s Fire, A Few Good Men, Ghost, Indecent Proposal, Disclosure, και G.I. Jane. έχει ακόμη συμμετάσχει στα έργα Charlie’s Angels: Full Throttle, Bobby, Flawless Happy Tears, The Joneses, Margin Call, και Another Happy Day, ενώ έχει σκηνοθετήσει τη διακεκριμένη ταινία Five, παραγωγής του τηλεοπτικού δικτύου Lifetime. Επιπλέον, το βιογραφικό βιβλίο της με τίτλο Inside Out, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των best sellers των New York Times, ενώ αποτελεί συνιδρυτή του Thorn, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας., μετά από το επιτυχημένο και βραβευμένο κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία Palo Alto, επιστρέφει στην Βενετία με την ταινία Mainstream. Η Gia ζει και αναπνέει για τον κινηματογράφο από μικρό παιδί, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε 2 ταινίες του παππού της Francis Ford Coppola, το επεισόδιο του δημιουργού στην ταινία New York Stories καθώς και στην 3η ταινία της κλασσικής κινηματογραφικής τριλογίας The Godfather. Παράλληλα, έχει εργαστεί στην ταινία Somewhere της θείας της Sofia Coppola, και αποτέλεσε δημιουργικό σύμβουλο στην ταινία Twixt, που επίσης σκηνοθέτησε ο παππούς της Francis Ford Coppola. Αποτελεί μια νέα, ταλαντούχα γυναίκα, η οποία έχει δημιουργήσει τρείς ταινίες μικρού μήκους, 2 ταινίες μεγάλου μήκους και μουσικά video που αναδεικνύουν την πολύπλευρη προσωπικότητά της., μαέστρος της τέχνης του κινηματογράφου και «πατέρας» του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, αποτελεί σκηνοθέτη μερικών εκ των σημαντικότερων αριστουργημάτων της 7ης τέχνης, όπως οι ταινίες Alice in the Cities, Kings of the Road, The State of Things, Until the End of the World. Έχει τιμηθεί με BAFTA για την ταινία του Paris, Texas, η οποία επίσης κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών του 1984. Επιπλέον έχει κερδίσει το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 1987 για την ταινία του Wings of Desire. Τέλος, έχει προταθεί τρείς φορές για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, για τις ταινίες Buena Vista Social Club, Pina, και The Salt of the Earth.Η διαδικτυακή σειρά “Life Through a Different Lens: Contactless Connections”, θα είναι διαθέσιμη στο priceless.com και στο labienalle.org, ενώ παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των συζητήσεων:2 Σεπτεμβρίου 2019, στις 15.00 μ.μ (CET): Συζήτηση με την4 Σεπτεμβρίου 2019, στις 15.00 μ.μ (CET): Συζήτηση με την7 Σεπτεμβρίου 2019, στις 15.00 μ.μ (CET): Συζήτηση με τoν