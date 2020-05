Nova και Discovery συνεχίζουν τη μακρόχρονη συνεργασία τους!

, ο κορυφαίος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, προχώρησε σε ακόμα μία ανανέωση της συμφωνίας με τo δίκτυοπου αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη της τα τελευταία 20 χρόνια.Η ανανέωση της συμφωνίας εξασφαλίζει στους συνδρομητές της Nova την αξεπέραστη εμπειρία θέασης των κορυφαίων καναλιών που είναι ενταγμένα στο δίκτυο Discovery. Πρόκειται για τα παγκοσμίως δημοφιλή κανάλιαπου είναι και τα επίσημα κανάλια μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων* στην Ευρώπη και προσφέρουν πλούσιο αθλητικό θέαμα με συναρπαστικές στιγμές από τα πιο δημοφιλή αθλήματα, όπως τένις, ποδηλασία, χειμερινά σπορ, σνούκερ και μηχανοκίνητο αθλητισμό, καλύπτοντας κορυφαίες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων τα Grand Slam US Open, Australian Open και Roland Garros, τα Spring Classics, τον Γύρο της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σνούκερ και τις 24 Ώρες του Λε Μαν. Συμπεριλαμβάνονται επίσης ταμε το υψηλής ποιότητας περιεχόμενό τους: ντοκιμαντέρ, εκπομπές για τις επιστήμες, τις εξερευνήσεις, την ιστορία, την τεχνολογία, τη φύση, το περιβάλλον και τα ταξίδια.Με την ανανέωση της συμφωνίας, έρχεται να προστεθεί και ακόμα ένα δημοφιλές κανάλι από το δίκτυο Discovery, το, ένα μοναδικό lifestyle κανάλι το οποίο φέρνει κοντά τους τηλεθεατές από όλο τον κόσμο με τη δύναμη και τη χαρά του φαγητού και της μαγειρικής. Το κανάλι είναι υποτιτλισμένο και προβάλλεται από τη θέση 116 του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG) της Nova. Τοείναι ο καλύτερος φίλος των τηλεθεατών σε ότι σχετίζεται με το φαγητό. Πρόκειται για το κορυφαίο κανάλι μαγειρικής με στόχο τη μάθηση, την έμπνευση, την ενδυνάμωση και τη διασκέδαση μέσα από το ταλέντο και την εμπειρία των συντελεστών του. Από τα επικά φινάλε των σειρών του μέχρι και την προβολή των γυρισμάτων των εκπομπών του πίσω από τις κάμερες, οι εκπομπές τουπροσφέρουν στους τηλεθεατές που μένουν στο σπίτι αυτό που χρειάζονται για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.Συνολικά, τα προγράμματα των καναλιών του δικτύου Discovery μεταδίδονταιενώ τα απολαμβάνουν περισσότερα απόΗ Nova που είναι πλέον ησυνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης υψηλού επιπέδου περιεχομένου.Η νέα συμφωνία με το δίκτυο Discovery συμπεριλαμβάνει επίσης διευρυμένα on demand δικαιώματα για τα δημοφιλή κανάλια, τα οποία είναι διαθέσιμα και μέσα από την καινοτόμα υπηρεσία Nova GO, έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να παρακολουθούν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Σχολιάζοντας τη συμφωνία η, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την ανανέωση της πολυετούς συνεργασίας μας με τo δίκτυο Discovery, καθώς πρόκειται για έναν πολύτιμο συνεργάτη, με εξαιρετικό τηλεοπτικό περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις των συνδρομητών μας. Με την προσθήκη και του νέου καναλιού Food Network, είμαστε σίγουροι ότι οι συνδρομητές μας θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν ακόμα περισσότερο την αξία του περιεχομένου των καναλιών του δικτύου Discovery».Από την πλευρά του Discovery, η(Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μεσόγειος και Κεντρική Ασία), δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανανέωση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τη Nova και την προσθήκη του καναλιού Food Network στο μπουκέτο της. Διανύουμε καιρούς και καταστάσεις όπου οι τηλεθεατές έχουν ανάγκη το περιεχόμενο μας περισσότερο από ποτέ, έτσι ώστε η διαμονή τους στο σπίτι να γίνει ακόμα πιο ευχάριστη. Η εξεύρεση νέων συναρπαστικών τρόπων με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε ολόκληρο τον κόσμο κάθε μέρα πιο κοντά στους Έλληνες τηλεθεατές αποτελεί δέσμευση για εμάς».* Το Eurosport είναι το επίσημο κανάλι μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο 2020, στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εξαιρείται η Ρωσία.