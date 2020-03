To, το αυθεντικό κουβανέζικο ρούμι ταξιδεύει με τον hip-hop artistκαι τη μουσική του και μαζί εξερευνούν την street κουλτούρα στο, που θα παρουσιαστεί τον Μάιο.Ο ανερχόμενος καλλιτέχνης της αθηναϊκής hip-hop σκηνής παρουσιάζει για πρώτη φορά τη μουσική του έξω από τα ελληνικά σύνορα, σε ένα διεθνές tour 4 προορισμών. Live concerts, συναντήσεις με δημιουργούς της διεθνούς rap σκηνής κι ένα συναρπαστικό ταξίδι στις street κουλτούρες διαφορετικών προορισμών, γεμάτο όνειρα και πάθος για τη μουσική, δημιουργούν εικόνες που καθηλώνουν.Το Havana Club τιμά την αυθεντική κουλτούρα του δρόμου που το καθόρισε και δίνει φωνή στο αθηναϊκό street culture, ώστε να βγει έξω από τα ελληνικά σύνορα και να διεκδικήσει τη θέση του στον κόσμο.Το showreel από τον πρώτο σταθμό του Beyond ATH είναι on air στη σελίδα του Havana Club στο facebook , ενώ τους επόμενους μήνες θα δημοσιεύονται τα showreels από κάθε προορισμό του tour, λίγο πριν την παρουσίαση ολόκληρου του film.