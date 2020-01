Αυτές τις γιορτές επιλέξτε τα Johnnie Walker "A song of Ice" και Johnnie Walker "A song of Fire"

Το Johnnie Walker παρουσιάζει έναγια τις δύο συλλεκτικές εκδόσεις του από τη συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο HBO®, τοκαι τοπου θα ενθουσιάσει τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς και όχι μόνο. Χάρη στην, ο Ανταρόλυκος και ο Δράκος «ζωντανεύουν» από τις φιάλες στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.Τα δύο νέα αυτά σκοτσέζικα ουίσκι, αντικατοπτρίζουν την περίπλοκη σχέση μεταξύ των δύο Οίκων Stark και Targaryen, της βραβευμένης τηλεοπτικής σειράς του HBO®, με έμβλημα των Ανταρόλυκο και τον Δράκο αντίστοιχα.Οι φίλοι της σειράς και του κορυφαίου Scotch ουίσκι παγκοσμίως*, μπορούν να ζήσουν τη νέα αυτή AR εμπειρία μπαίνοντας από το κινητό τους στοΑυτό που χρειάζεται να κάνουν στη συνέχεια μέσα από το digital αυτό περιβάλλον, είναι να σκανάρουν με το κινητό τους τη συλλεκτική φιάλη και να δουν ένα από τα δύο μυθικά πλάσματα να παίρνει «σάρκα και οστά» στην οθόνη τους. Μέσω της εμπειρίας AR, οι χρήστες εκτός από την ευκαιρία να μεταφερθούν στον συναρπαστικό κόσμο του Game of Thrones®, μπορούν επίσης να απομονώσουν και να κατεβάσουν σκηνές από αυτό που εκτυλίσσεται στο κινητό τους και να μοιραστούν την εμπειρία τους στα social media., Global Brand Director του Johnnie Walker, δήλωσε: «Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Johnnie Walker, για εδώ και περίπου 200 χρόνια. Συνεχίζουμε να είμαστε πρωτοπόροι στον χώρο αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους και μεθόδους για να παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας στην αγορά».«Με τη χρήση της τεχνολογίας AR, ερχόμαστε να προσθέσουμε ακόμα ένα στοιχείο που θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές της σειράς, πηγαίνοντας παράλληλα ένα βήμα παραπέρα την ήδη επιτυχημένη συνεργασία μας με την πιο δημοφιλή τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών. Είμαστε σίγουροι ότι οι φίλοι του Johnnie Walker και του Game of Thrones®, θα λατρέψουν αυτό το νέο feature που θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν το δικό τους μυθικό πλάσμα, εύκολα από τον καναπέ του σπιτιού τους!».Το Johnnie Walker A Song of Ice περιλαμβάνει single malts ουίσκι από το Clynelish, ένα από τα βορειότερα αποστακτήρια της Σκοτίας, προσδίδοντας μια έντονη φρεσκάδα στο τελικό απόσταγμα. Αυτό το νέο ουίσκι εμφιαλώνεται στους 40.2% αλκοολικούς βαθμούς και ο εντυπωσιακός σχεδιασμός της φιάλης, με τις μπλε-γκρι αποχρώσεις του προσομοιάζουν τον παγωμένο Βορρά της δημοφιλούς σειράς -που φημίζεται για τα αρκτικά τοπία και τους χειμώνες με έντονο πολικό ψύχος.Το Johnnie Walker Song of Fire έχει πλούσια και γεμάτη γεύση, η οποία αναδεικνύει τις χαρακτηριστικές νότες καπνού από τα malts με βύνη που προέρχονται από το αποστακτήριο του Caol Ila και εμφιαλώνεται στους 40.8% αλκοολικούς βαθμούς. Με τις βαθύ-κόκκινες αποχρώσεις της, εμπνευσμένες από τους τρομακτικούς και με τη φλογερή ανάσα δράκους του Οίκου Targaryen, ο σχεδιασμός της φιάλης αντικατοπτρίζει ένα συναρπαστικά πύρινο σκηνικό.Οι δύο αυτές συλλεκτικές φιάλες Johnnie Walker “A Song of Ice” και “Α Song of Fire”, διαδέχονται τη συλλεκτική φιάλη White Walker by Johnnie Walker, που λανσαρίστηκε το 2018. Είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, σε περιορισμένο αριθμό και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων με προτεινόμενη τιμή λιανικής των 700ml, τα 36,38€ και 36,52€ με 40,2% και 40,8% αλκοόλ κατ’ όγκο αντίστοιχα.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το https://www.johnniewalker.com/el-gr/. *IWSR, 2018