YHWH Nailgun: 20 μέρες μετά την κυκλοφορία της νέας τους δουλειάς, το “Magazine” αποκτά και visual album

Οι YHWH Nailgun συνεχίζουν να αψηφούν τις συμβάσεις. Το πειραματικό ροκ group από τη Νέα Υόρκη κυκλοφόρησε στις 11 Ιουνίου το δεύτερο album του Magazine, με 10 τραγούδια σε διάρκεια 11 λεπτών, περίπου δηλαδή στη μισή διάρκεια από το περσινό ντεμπούτο τους 45 Pounds. Αυτή μάλιστα είναι και η πρώτη συνεργασία του συγκροτήματος με τη θρυλική βρετανική δισκογραφική 4AD.





Αυτές τις μέρες το συγκρότημα παρουσίασε και ένα ενιαίο μουσικό βίντεο για το Magazine, μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε ένα ιδιότυπο visual album. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Lane Stewart, ο οποίος στήνει ένα νυχτερινό, ατμοσφαιρικό φιλμ σε βιομηχανικά και αγροτικά τοπία. Τα πλάνα παρελαύνουν «χεράτα» και νευρικά γύρω από εγκαταλελειμμένα σπίτια, μια μυστηριώδη φιγούρα με λευκή μάσκα του σκι που καταδιώκεται από drone, αγελάδες και γενικά νυχτερινά γυρίσματα στο αμερικάνικο τοπίο, μέσα σε μία παράδοξη σύνθεση του οικείου με το απόκοσμο.



Το Magazine, από την άλλη, πρωτοπαρουσιάστηκε από την μπάντα ζωντανά τον περασμένο μήνα στο C2C Festival NYC, μέσα σε ένα 11λεπτο σετ και έχει ήδη λάβει πολύ καλές κριτικές. Ξεκάθαρα δεν αντιμετωπίζεται ως "gimmick" λόγω της διάρκειάς του αλλά ως μια συνειδητή καλλιτεχνική εξέλιξη του ήχου των YHWH Nailgun. Αυτή τη φορά η μπάντα συμπυκνώνει ακόμη περισσότερο τις ιδέες που παρουσίασε πέρσι στο 45 Pounds, ενώ η φωνή του Zack Borzone έχει βγει πιο μπροστά, μία επιλογή που ενισχύει τη συνοχή και την εκφραστικότητα του υλικού.



Ξεκινήστε από την ακρόαση ή το visual album και ανακαλύψτε μία από τις πιο ανήσυχες νέες φωνές της αμερικανικής experimental rock σκηνής.



