Οι Muse προσπαθούν να φτιάξουν διαστημόπλοιο για την ευρωπαϊκή περιοδεία τους

Ο Matt Bellamy είπε να κάνει το extra mile και να μην μείνει στα κλασικά. Οι Muse δίνουν πάντα κάτι παραπάνω στο κοινό, με ρομπότ, laser και drones αλλά τώρα πάνε για κάτι πραγματικά τόσο grande, που δεν ξέρουν και οι ίδιοι αν είναι εφικτό.

«Κάπως αναφέρθηκε η πρόταση αλλά είναι πιο ακριβό από το να αγοράσεις ένα σπίτι, αλλά προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε γιατί είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Θα είναι σαν να κάνεις μία συναυλία στο διάστημα και αυτό είναι πολύ cool για εμάς».

Αυτή η ιδέα συνδέεται με το καινούριο album τους, που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και δανείστηκε τον τίτλο του (The Wow! Signal!) από ένα από τα μεγαλύτερη διαγαλαξιακά μυστήρια του περασμένου αιώνα: Το 1977, εντοπίστηκε μία ισχυρή και ανεξήγητη ραδιοέκρηξη, διάρκειας 72 δευτερολέπτων, ξεκινώντας από τον αστερισμό του Τοξότη. Αυτό το φαινόμενο συνδέθηκε με εξωγήινη δράση.

O frontman των Muse, Matt Bellamy, είπε ότι ιδανικά, θα ήθελε να έχουν ένα διαστημόπλοιο που μπορεί να απογειωθεί, αλλά, ρεαλιστικά μιλώντας, υπάρχουν κάποιοι οικονομικοί περιορισμοί. Ωστόσο, είπε ότι οι συναυλίες στην Ευρώπη, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες λόγω χώρου, κάτι που δεν συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε επίσης στις δικές του «προσωπικές μάχες» που χρειάστηκε να δώσει και πόσο η προετοιμασία του 10ου album τον βοήθησε στο να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές αναταραχές του. Όσον αφορά στο μέλλον της μπάντας, θυμήθηκε μία συνάντηση με τον Mick Jagger, όπου τον ρώτησε για τη ρουτίνα της γυμναστικής του. «Μου είπε ότι ξεκίνησε μετά τα 40, κάνοντας γυμναστική αμέσως πριν κάθε live, για περίπου 2 ώρες. Μετά τα 50, απλώς γυμνάζεται κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω ιδέα αν θα φτάσω μέχρι τα 60. Νομίζω ότι οι Muse έχουν σίγουρα 10 καλά χρόνια μπροστά τους».