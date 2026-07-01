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Οι The Strokes κυκλοφόρησαν το βίντεο του "Going Shopping" με τον Walton Goggins και φόρο τιμής στον Paul Simon

Οι The Strokes έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο του "Going Shopping", εμπνευσμένο από το κλασικό "You Can Call Me Al", με πρωταγωνιστή τον Walton Goggins.

The Strokes, Walton Goggins
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι The Strokes παρουσίασαν το επίσημο βίντεο για το νέο τους single "Going Shopping", αντλώντας έμπνευση από ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά βίντεο των 80s, το "You Can Call Me Al" του Paul Simon.

Θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στην αξέχαστη εμφάνιση του Chevy Chase στο αυθεντικό βίντεο, το συγκρότημα προσέγγισε τον Walton Goggins ως την ιδανική, αν και φαινομενικά απίθανη, επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Goggins βρισκόταν εκείνη την περίοδο στα Κανάρια Νησιά για τα γυρίσματα κινηματογραφικής παραγωγής, ωστόσο αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Let's go shopping!».

Στα τέλη Μαΐου, ο Julian Casablancas και οι υπόλοιποι The Strokes ταξίδεψαν στην Τενερίφη για να συναντήσουν τον ηθοποιό στα γυρίσματα. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους είναι το νέο βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, Johann Rashid.

Το "Going Shopping" αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το έβδομο στούντιο άλμπουμ των The Strokes, Reality Awaits, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου από την RCA Records. Είχε προηγηθεί η κυκλοφορία του "Falling Out of Love", το οποίο το συγκρότημα παρουσίασε ζωντανά στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert.

Παράλληλα, οι The Strokes συνεχίζουν την παγκόσμια περιοδεία τους μετά την εμφάνισή τους στο Coachella, με συναυλίες που περιλαμβάνουν τη Νέα Υόρκη, το Red Rocks, το The O2 του Λονδίνου, την Accor Arena στο Παρίσι, το Ziggo Dome του Άμστερνταμ και ακόμη περισσότερους σταθμούς.

 

 

 

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